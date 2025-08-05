UAPB AM&N Pulaski County Alumni Chapter

UAPB AM&N Pulaski County Alumni Chapter

Black & Gold Kickback Party II Silent Auction

7318 Windsong Dr, North Little Rock, AR 72113, USA

Sonny Williams’ Steak Room Gift Card item
Sonny Williams’ Steak Room Gift Card
$50

Starting bid

Sonny Williams’ Steak Room Gift Card

Value: $100.00

Donated by:  LaTasha Mays

Starting bid:  $50.00

Rifle Old Carbine Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses item
Rifle Old Carbine Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses
$65

Starting bid

Rifle Old Carbine Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses IL

Value: $99.00

Donated by:  Martha Ficklin

Benihana’s Gift Card item
Benihana’s Gift Card
$50

Starting bid

Benihana’s Gift Card

Value: $100.00

Donated by:  LaTasha Mays

Starting bid:  $50.00

Rodeo Hat Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses 1L item
Rodeo Hat Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses 1L
$45

Starting bid

Rodeo Hat Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses 1L

Value: $80.00

Donated by:  Martha Ficklin


50’ RUKU 4K HDR Smart TV item
50’ RUKU 4K HDR Smart TV
$100

Starting bid

50’ RUKU 4K HDR Smart TV

Value: $259.99

Donated by:  LaTasha Mays

Starting bid:  $100.00

 

Horace Springer Painting (Print) item
Horace Springer Painting (Print)
$100

Starting bid

Horace Springer Painting (Print)

Value: $200.00

Donated by:  Horace Springer

Starting bid:  $100.00

Texano Cowboy Boot Gold Tequila w/ 2 Shot Glasses 750ml item
Texano Cowboy Boot Gold Tequila w/ 2 Shot Glasses 750ml
$35

Starting bid

Texano Cowboy Boot Gold Tequila w/ 2 Shot Glasses 750ml

Value: $65.00

Donated by:  Martha Ficklin

Starting bid:  $35.00

Beautiful Afro Lady (2025) item
Beautiful Afro Lady (2025)
$150

Starting bid

Beautiful Afro Lady (2025)

Mixed Media on Illustration Board

Value:  $300  

Sondra A. Strong, Artist

Starting Bid:  $150.00

Yamato Japanese Whiskey 750ML, Lady Tomoe Edition item
Yamato Japanese Whiskey 750ML, Lady Tomoe Edition
$100

Starting bid

Yamato Japanese Whiskey 750ML, Lady Tomoe Edition

Value: $199.00

Donated by:  Martha Ficklin

Starting bid:  $75.00

Comfort Suites (2) Night Stay King Suite, Usher VIP/Bag item
Comfort Suites (2) Night Stay King Suite, Usher VIP/Bag
$150

Starting bid

Comfort Suites (2) Night Stay King Suite, Usher VIP Brown Duffel Bag Week End Sac 14x24 Zip

Value:  $450

Donated by: Comfort Suites/Martha Ficklin

Starting Bid:  $150.00

Hogg Decanter with Bourbon item
Hogg Decanter with Bourbon
$75

Starting bid

Hogg Decanter with Bourbon

Value: $150.00

Donated by:  Martha Ficklin

Starting bid:  $75.00

Marriott Hotel (2) Night Stay, Dinner, and Usher VIP Bag item
Marriott Hotel (2) Night Stay, Dinner, and Usher VIP Bag
$350

Starting bid

Marriott Hotel (2) Night Stay Plus, Heritage Grille Steak and Fin Dinner for (2)

Appetizer, Entrée, Dessert, Non-Alcoholic Beverage

Usher VIP Brown Duffel Bag Week End Sac 14x24 Zip

Value:  $1050

Donated by: Marriott/Greg Summers

Starting Bid:  $350.00

Various Restaurant, Retail & Amazon Gift Cards item
Various Restaurant, Retail & Amazon Gift Cards
$125

Starting bid

Various Restaurant, Retail & Amazon Gift Cards

Value:  $300

Donated by: AJ & Beverly Jones/Joe Blanks

Starting Bid:  $125.00

 

Chico’s Black & Gold Necklace and Earring Set item
Chico’s Black & Gold Necklace and Earring Set
$55

Starting bid

Chico’s Black & Gold Necklace and Earring Set

Value:  $110

Donated by: Linda Joyce Williams

Starting Bid:  $55.00

(2) Season Tickets to UAPB Football Games item
(2) Season Tickets to UAPB Football Games
$100

Starting bid

(2) Season Tickets to UAPB Football Games

Value:  $200

Donated by: UAPB Athletic Department/AD Robinson

Starting Bid:  $100.00

 

(2) Season Tickets to UAPB Basketball Games item
(2) Season Tickets to UAPB Basketball Games
$60

Starting bid

(2) Season Tickets to UAPB Basketball Games

Value:  $125

Donated by: UAPB Athletic Department/AD Robinson

Starting Bid:  $60.00

(2) Tickets to Southern Heritage Classic (SHC) Game item
(2) Tickets to Southern Heritage Classic (SHC) Game
$35

Starting bid

(2) Tickets to Southern Heritage Classic (SHC) Game

Saturday, September 27, 2025, Memphis, TN

UAPB vs. Alcorn State University

Value:  $70

Donated by: UAPB Athletic Department/AD Robinson

Starting Bid:  $35.00

Greek Doll - Delta Sigma Theta Sorority, Inc. item
Greek Doll - Delta Sigma Theta Sorority, Inc.
$40

Starting bid

Greek Doll - Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

Designed/Created by: Monica Simpson

Value:  $65

Donated by: Martha Ficklin

Starting Bid:  $40.00

Greek Doll – Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc. item
Greek Doll – Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.
$40

Starting bid

Greek Doll – Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.

Designed/Created by: Monica Simpson

Value:  $65

Donated by: Monica Simpson

Starting Bid:  $40.00

UAPB/AM&N Wood Carved Paddle item
UAPB/AM&N Wood Carved Paddle
$40

Starting bid

UAPB/AM&N Wood Carved Paddle

Designed/Created by: Roland Beard

Value:  $65    

Donated by: Martha Ficklin

Starting Bid:  $40.00

 

Mini-A-Cheers – Crown Royal Tree/Miniatures item
Mini-A-Cheers – Crown Royal Tree/Miniatures
$75

Starting bid

Mini-A-Cheers – Crown / Apple Crown RoyalTree/Miniatures

Value:  $150

Donated by: Martha Ficklin

Starting Bid:  $75.00

Crosley Cruiser Plus – Portable Turntable (2) Albums item
Crosley Cruiser Plus – Portable Turntable (2) Albums
$75

Starting bid

Crosley Cruiser Plus – Portable Turntable (2) Albums

Value: $150

Donated by:  Martha Ficklin

Starting Bid: $75

Southland Casino & Hotel (2) Night Hotel Stay item
Southland Casino & Hotel (2) Night Hotel Stay
$300

Starting bid

Southland Casino & Hotel – (2) Night Hotel Stay Free, $150 Game Play & $150 Food Certificates

Value: $700

Donated by: Southland Casino/Martha Ficklin

Starting Bid: $300

 

Designer Women’s Neckties item
Designer Women’s Neckties
$75

Starting bid

All Tied Up – Custom Designer Neckties

Value: $150

Donated by: Martha Ficklin

Starting Bid: $75

Blueberry Crown Royal/Cigar Glasses item
Blueberry Crown Royal/Cigar Glasses
$50

Starting bid

Crown Royal/(2) Cigar Glasses/(2) Avon Antique Cars

Value: $100

Donated by: Martha Ficklin

Starting Bid: $50

(2) Tickets to Avery Sunshine Concert item
(2) Tickets to Avery Sunshine Concert
$60

Starting bid

(2) Tickets to Avery Sunshine Concert

Saturday , August 30, 2025

7:00 p.m. at The Hall

Value: $120

Donated by: Andre Pendleton, Jr.

Starting bid: $60

(2) Tickets to Cigar Nights item
(2) Tickets to Cigar Nights
$60

Starting bid

(2) Tickets to Cigar Nights 

Sunday, August 31, 2025

7:00 p.m. at Argenta Plaza

Value: $120

Donated by: Andre Pendleton, Jr.

Starting bid: $60

