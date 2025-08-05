Black & Gold Kickback Party II Silent Auction

Hosted by
Sonny Williams’ Steak Room Gift Card
Value: $100.00
Donated by: LaTasha Mays
Starting bid: $50.00
Rifle Old Carbine Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses IL
Value: $99.00
Donated by: Martha Ficklin
Benihana’s Gift Card
Value: $100.00
Donated by: LaTasha Mays
Starting bid: $50.00
Rodeo Hat Reposado Tequila w/ 2 Shot Glasses 1L
Value: $80.00
Donated by: Martha Ficklin
50’ RUKU 4K HDR Smart TV
Value: $259.99
Donated by: LaTasha Mays
Starting bid: $100.00
Horace Springer Painting (Print)
Value: $200.00
Donated by: Horace Springer
Starting bid: $100.00
Texano Cowboy Boot Gold Tequila w/ 2 Shot Glasses 750ml
Value: $65.00
Donated by: Martha Ficklin
Starting bid: $35.00
Beautiful Afro Lady (2025)
Mixed Media on Illustration Board
Value: $300
Sondra A. Strong, Artist
Starting Bid: $150.00
Yamato Japanese Whiskey 750ML, Lady Tomoe Edition
Value: $199.00
Donated by: Martha Ficklin
Starting bid: $75.00
Comfort Suites (2) Night Stay King Suite, Usher VIP Brown Duffel Bag Week End Sac 14x24 Zip
Value: $450
Donated by: Comfort Suites/Martha Ficklin
Starting Bid: $150.00
Hogg Decanter with Bourbon
Value: $150.00
Donated by: Martha Ficklin
Starting bid: $75.00
Marriott Hotel (2) Night Stay Plus, Heritage Grille Steak and Fin Dinner for (2)
Appetizer, Entrée, Dessert, Non-Alcoholic Beverage
Usher VIP Brown Duffel Bag Week End Sac 14x24 Zip
Value: $1050
Donated by: Marriott/Greg Summers
Starting Bid: $350.00
Various Restaurant, Retail & Amazon Gift Cards
Value: $300
Donated by: AJ & Beverly Jones/Joe Blanks
Starting Bid: $125.00
Chico’s Black & Gold Necklace and Earring Set
Value: $110
Donated by: Linda Joyce Williams
Starting Bid: $55.00
(2) Season Tickets to UAPB Football Games
Value: $200
Donated by: UAPB Athletic Department/AD Robinson
Starting Bid: $100.00
(2) Season Tickets to UAPB Basketball Games
Value: $125
Donated by: UAPB Athletic Department/AD Robinson
Starting Bid: $60.00
(2) Tickets to Southern Heritage Classic (SHC) Game
Saturday, September 27, 2025, Memphis, TN
UAPB vs. Alcorn State University
Value: $70
Donated by: UAPB Athletic Department/AD Robinson
Starting Bid: $35.00
Greek Doll - Delta Sigma Theta Sorority, Inc.
Designed/Created by: Monica Simpson
Value: $65
Donated by: Martha Ficklin
Starting Bid: $40.00
Greek Doll – Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc.
Designed/Created by: Monica Simpson
Value: $65
Donated by: Monica Simpson
Starting Bid: $40.00
UAPB/AM&N Wood Carved Paddle
Designed/Created by: Roland Beard
Value: $65
Donated by: Martha Ficklin
Starting Bid: $40.00
Mini-A-Cheers – Crown / Apple Crown RoyalTree/Miniatures
Value: $150
Donated by: Martha Ficklin
Starting Bid: $75.00
Crosley Cruiser Plus – Portable Turntable (2) Albums
Value: $150
Donated by: Martha Ficklin
Starting Bid: $75
Southland Casino & Hotel – (2) Night Hotel Stay Free, $150 Game Play & $150 Food Certificates
Value: $700
Donated by: Southland Casino/Martha Ficklin
Starting Bid: $300
All Tied Up – Custom Designer Neckties
Value: $150
Donated by: Martha Ficklin
Starting Bid: $75
Crown Royal/(2) Cigar Glasses/(2) Avon Antique Cars
Value: $100
Donated by: Martha Ficklin
Starting Bid: $50
(2) Tickets to Avery Sunshine Concert
Saturday , August 30, 2025
7:00 p.m. at The Hall
Value: $120
Donated by: Andre Pendleton, Jr.
Starting bid: $60
(2) Tickets to Cigar Nights
Sunday, August 31, 2025
7:00 p.m. at Argenta Plaza
Value: $120
Donated by: Andre Pendleton, Jr.
Starting bid: $60
