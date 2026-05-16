Cat Mom Mafia LLC

Hosted by

Cat Mom Mafia LLC

About this event

BLACK CAT BALL 2026

Individual Ticket EARLY BIRD
$55
Available until Sep 1

Ticket for 1 guest. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Ticket & donation to Q'sHeavenlyTails.

Individual Ticket September
$60
Available until Sep 30

Ticket for 1 guest. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Ticket & donation to Q'sHeavenlyTails.

Individual Ticket October
$67
Available until Oct 29

Ticket for 1 guest. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Ticket & donation to Q'sHeavenlyTails.

Ticket for Two EARLY BIRD
$100
Available until Sep 1
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ticket for 2 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.

Ticket for Two September
$110
Available until Sep 30
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ticket for 2 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.

Ticket for Two October
$130
Available until Oct 28
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ticket for 2 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.

Table for 8 guests EARLY BIRD
$375
Available until Sep 1
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket for 8 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.

Table for 8 guests September
$430
Available until Sep 30
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket for 8 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.

Table for 8 guests October
$480
Available until Oct 23
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket for 8 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.

Unable to attend: Sponsorship Ticket
Pay what you can

I'm unable to attend, but I would love to sponsor a ticket for another Cat Lover unable to afford the full ticket price to attend at a discount. I understand that Q's Heavenly Tails or Cat Mom Mafia will find this deserving person.

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