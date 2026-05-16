BLACK CAT BALL 2026

Hosted by
About this event
Ticket for 1 guest. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Ticket & donation to Q'sHeavenlyTails.
Ticket for 1 guest. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Ticket & donation to Q'sHeavenlyTails.
Ticket for 1 guest. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Ticket & donation to Q'sHeavenlyTails.
Ticket for 2 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.
Ticket for 2 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.
Ticket for 2 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.
Ticket for 8 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.
Ticket for 8 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.
Ticket for 8 guests. Includes Dinner, Dessert, Door Prize Tickets & donation to Q's Heavenly Tails.
I'm unable to attend, but I would love to sponsor a ticket for another Cat Lover unable to afford the full ticket price to attend at a discount. I understand that Q's Heavenly Tails or Cat Mom Mafia will find this deserving person.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!