Black Hills Super 6 Mountain Bike Race & Trail Run

Tinton Rd

Spearfish, SD 57783, USA

3 Hour Men's Bike Solo
$85
3 Hour Women's Bike Solo
$85
3 Hour Junior Bike Solo
$75
3 Hour Men's Team Bike
$80

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

3 Hour Women's Team Bike
$80

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

3 Hour Junior Team Bike
$70

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

3 Hour Coed Team Bike
$80

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

6 Hour Men's Solo Bike
$95
6 Hour Women's Bike Solo
$95
6 Hour Junior Bike Solo
$85
6 Hour Men's Team Bike
$90

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

6 Hour Women's Bike Team
$90

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

6 Hour Junior Bike Team
$80

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

6 Hour Coed Bike Team
$90

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

3 Hour Men's Trail Run Solo
$60
3 Hour Women's Trail Run Solo
$60
3 Hour Men's Trail Run Team
$35

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

3 Hour Women's Trail Run Team
$35

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

3 Hour Coed Trail Run Team
$35
6 Hour Men's Solo Trail Run
$70
6 Hour Women's Solo Trail Run
$70
6 Hour Men's Team Trail Run
$65

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

6 Hour Women's Team Trail Run
$65

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

6 Hour Coed Team Trail Run
$65

Add 1 ticket per team member unless paying separate.

2025 Race Shirt
$20
Old Race Shirt
$5
