Black Ties & Alibis Sponsorships

About this event
Table for 10 at event
• 10 bar tickets
• 10 raffle tickets
• Option to speak during event
• Option to provide promotional items for swag bags
• Premier logo placement on all printed materials and digital promotions
• Full-screen recognition in event slideshow
• Recognition during event program
• Social media spotlight
• Title sponsorship
5 event tickets
• 5 bar tickets
• 5 raffle tickets
• Logo on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Social media recognition
• Venue sponsorship
• 5 event tickets
• 5 bar tickets
• 5 raffle tickets
• Logo on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Social media recognition
• Dinner sponsorship
• 4 event tickets
• 4 bar tickets
• 4 raffle tickets
• Logo on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Social media recognition
• Bar sponsorship
• 4 event tickets
• 4 bar tickets
• 4 raffle tickets
• Logo on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Social media recognition
• Dessert sponsorship
• 2 event tickets
• 2 bar tickets
• 2 raffle tickets
• Logo on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Recognition on silent auction signage
• Social media recognition
• Entertainment sponsorship
• 2 event tickets
• 2 bar tickets
• 2 raffle tickets
• Logo on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Social media recognition
• Entertainment sponsorship
• 2 event tickets
• 2 bar tickets
• Logo on photo booth signage
• Logo on digital photo gallery landing page
• Recognition in event slideshow
• Recognition on printed materials
• Option to provide promotional items for swag bags
• Social media thank-you post featuring sponsor
• Backdrop sponsorship
• 2 event tickets
• 2 bar tickets
• Name/Logo displayed in event slideshow
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition on printed materials
• General business sponsorship
• 2 event tickets
• Name listed in event program
• Option to provide promotional items for swag bags
• Recognition in event slideshow
• Entry-level business sponsorship
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