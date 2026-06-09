Parents For Public Education

Hosted by

Parents For Public Education

About this event

Black Ties & Alibis Sponsorships

8233 Will Clayton Pkwy

Humble, TX 77338, USA

Mastermind Sponsor item
Mastermind Sponsor
$5,000

Table for 10 at event

• 10 bar tickets

• 10 raffle tickets

• Option to speak during event

• Option to provide promotional items for swag bags

• Premier logo placement on all printed materials and digital promotions

• Full-screen recognition in event slideshow

• Recognition during event program

• Social media spotlight

• Title sponsorship

Scene of the Crime Sponsor item
Scene of the Crime Sponsor
$2,500

5 event tickets

• 5 bar tickets

• 5 raffle tickets

• Logo on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Social media recognition

• Venue sponsorship

The Last Supper Sponsor item
The Last Supper Sponsor
$2,500

• 5 event tickets

• 5 bar tickets

• 5 raffle tickets

• Logo on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Social media recognition

• Dinner sponsorship

Champagne & Secrets Sponsor item
Champagne & Secrets Sponsor
$2,000

• 4 event tickets

• 4 bar tickets

• 4 raffle tickets

• Logo on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Social media recognition

• Bar sponsorship

Sweet Revenge Sponsor item
Sweet Revenge Sponsor
$2,000

• 4 event tickets

• 4 bar tickets

• 4 raffle tickets

• Logo on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Social media recognition

• Dessert sponsorship

Evidence Locker Sponsor item
Evidence Locker Sponsor
$1,500

• 2 event tickets

• 2 bar tickets

• 2 raffle tickets

• Logo on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Recognition on silent auction signage

• Social media recognition

• Entertainment sponsorship

The Detective Sponsor item
The Detective Sponsor
$1,000

• 2 event tickets

• 2 bar tickets

• 2 raffle tickets

• Logo on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Social media recognition

• Entertainment sponsorship

The Paparazzi Sponsor item
The Paparazzi Sponsor
$750

• 2 event tickets

• 2 bar tickets

• Logo on photo booth signage

• Logo on digital photo gallery landing page

• Recognition in event slideshow

• Recognition on printed materials

• Option to provide promotional items for swag bags

• Social media thank-you post featuring sponsor

• Backdrop sponsorship

The Confidential Informant item
The Confidential Informant
$500

• 2 event tickets

• 2 bar tickets

• Name/Logo displayed in event slideshow

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition on printed materials

• General business sponsorship

The Anonymous Tip Sponsor item
The Anonymous Tip Sponsor
$250

• 2 event tickets

• Name listed in event program

• Option to provide promotional items for swag bags

• Recognition in event slideshow

• Entry-level business sponsorship

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!