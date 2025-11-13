South Texas Lighthouse for the Blind

Hosted by

South Texas Lighthouse for the Blind

About this event

Blind Love 5K

2600 Ocean Dr

Corpus Christi, TX 78404, USA

Presenting Sponsor
$5,000

-Event presented by {Sponsor’s Name}

-Logo featured on all event material and all signage

-Thank you post on social media

-Opportunity to provide promotional bag items

-Large Logo on Shirt

-20 runners

Runners High
$2,500

-Logo Featured on all event material and

start signage

-Thank you post on social media

-Opportunity to provide promotional bag items

-Medium size logo on shirt

-10 runners

Silver Strides
$1,000

-Logo Featured on all event material and Finish signage

-Thank you post on social media

-Opportunity to provide promotional bag items

-Small size logo on shirt

-5 runners

Aid Station
$500

-Logo Featured on all event material

-Thank you social media

-Opportunity to provide promotional bag items

-Name on waterstation signage

-3 runners

Cool Down
$250

-Thank you post on social media

-Opportunity to provide promotional bag items

-2 runners

Add a donation for South Texas Lighthouse for the Blind

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!