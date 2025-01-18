SILVER Auction Table

Mosaic Elementary School Pto

#1 - Cardinals Fanatic item
#1 - Cardinals Fanatic
This one’s for the baseball fans! You’ll get an autographed Bob Gibson baseball card, plus 2 tickets to any weekday Cardinals game! There’s nothing like a day at the ballpark, and a hot pretzel from Gus’ Pretzels! Enjoy a fun day out with this Cardinals Baseball basket. Valued at $330.
#2 - Local Flavors item
#2 - Local Flavors
Enjoy the flavors of St. Louis with this local eatery basket! You get a $25 gift card to Ted Drewes and a $20 gift card to Steve's Hot Dogs, now with two locations, and some Steve’s Hot Dog’s SWAG - coffee mug, t-shirt (medium size), and Honey Chipotle BBQ sauce! Valued at $50.
#3 - Beyblades Bundle item
#3 - Beyblades Bundle
You’ll be spinning with excitement over this Beyblades bundle including a Beyblade X, Xtreme Battle Set, and Green, Red, Blue and Yellow Beyblades. Let ‘er rip! Valued at $60
#5 - Fore!
Golf is everyone’s game, right?! Get ready for competition with a $50 game play card at TopGolf, along with some golf balls for your next day out on the course! Hit ‘em straight! Valued at $75.
#4 - Reading Nook item
#4 - Reading Nook
Do you love reading? This basket will get you some essential reading goodies: a carryall tote, magnetic bookmarks, clip-on book light, a Kindle sleeve, a wearable blanket, cozy socks and a "Be a Bookseller" experience at The Novel Neighbor! Perfect for a cozy day of reading! Valued at $75.
#6 - Preppy Girl item
#6 - Preppy Girl
What more could a girl need?! This basket will have your girl saying “SLAY!” It includes a bow themed glass cup, socks, cosmetic bag, & keychain set, a Preppy Aesthetic Coloring Book, a gold jewelry stand with bow accents, bow necklace, Bubble skincare travel set & cosmetic bag, flower hair clips, satin spa headband, Taylor Swift book, and Touchland Sanitizer with keychain case. Valued at $90.
#7 - Pickleball Anyone? item
Have you tried the newest lifestyle sport craze yet? See what it’s all about with a trip to Chicken N’ Pickle in St. Charles with this package including a one-hour court time, paddles, and 2 appetizers! Valued at $95.
#8 - On Holiday item
#8 - On Holiday
Who doesn’t love the Holidays?!? Enjoy 2 tickets ANY DAY to HOLIDAY WORLD, and a snackle box and some Girl Scout cookies for the road trip! Valued at $95. https://holidayworld.com/
#9 Little Girls item
Win the heart of your little girl with this adorable basket full of sweetness! Includes 4 Magic House passes, 2 flower claw clips, a friendship bracelet kit, a surprise Squishmallow, a “Get Ready With Me” (GRWM) cosmetic pouch, $10 Build A Bear gift card, and a handmade slingback bag. Valued at $110.
#10 Camp N' Grill item
#10 Camp N' Grill
You’ll be set for your next camping trip with this 2 burner camp stove and 16 oz all purpose propane, 2 table settings, 4 toaster forks, 2 18 oz tumblers, a utility lighter, citronella candle, 2 Firestarter cubes and 2 cans of OFF bug repellent. Valued at $115.
#11 - A Magical Night at the Fox item
#11 - A Magical Night at the Fox
Have a couple’s date night or take your family of 4 out for a magical night at the Fox Theater seeing the Champions of Magic show on April 19 at 7:30pm. Kick the night off with dinner coupons at the Fountain on Locust! Valued at $120.
#12 Rainy Day item
#12 Rainy Day
Looking for some fun on a rainy day? This HUGE basket will keep your family busy! You will take home 2 activity books, a paint with water book, a Seek n Find scavenger hunt game, Kanoodle, a Pringles can puzzle, "Kids Against Maturity" game, UNO Attack game, UNO card game, modeling clay variety pack, the "I'm Bored Our of My Mind" card game, and Kerplunk! Valued at $120.
#13 Can You Hear Me Now? item
#13 Can You Hear Me Now?
Win yourself a set of Apple Airpods (series 2) and a portable magnetic charger for all your on-the-go technology! Valued at $125.
#14 Fitness For All item
Get in shape for the summer with a free month of membership to Burn Bootcamp! Both men and women will love these pre-planned 45-minute workout classes to get you in, out and on with your day! Comes with a shaker bottle for after workout protein shake, Peanut Butter Protein Bar and a recovery massage roller. Valued at $125.
#15 Tiny Dancer item
#15 Tiny Dancer
Your tiny dancer will be thrilled to try out a new dance class at On Your Toes Dance Studio on Lemay Ferry Rd.! You get a 4-week summer session workshop, and one month of free specialty or technique class from Valued at $125.
#16 Disney Stitch Lover item
#16 Disney Stitch Lover
Impress the Stitch lover in your life with this out-of-this-world basket! Includes a Disney brand wearable blanket (one size), Stitch movie figures play set, a stitch hair brush and scrunchies, a OHANA stainless water bottle, Stitch diamond art activity set, dual pouch set, a Stitch bubble blower, and a Stitch ice cream dish. $125 value.
#17 Celebrate! item
Don’t stress over planning your next birthday party - have it at Gymstars gymnastics center! Includes 1 hour in the gym (obstacle course, games, and trampoline), 30 minutes in the hall for presents for 10 kids. Provide your own decor and food. Valued at $135.
#18 Lego Lover item
Have a Lego lover in your life? Winning this basket will send you home with the ULTIMATE in lego sets for all ages! Including a 3-in-1 Scorpion Creator, 3-in-1 Magical Unicorn Creator, SPEED Champions Car, Wicked set, 3-in-1 Roller Skate Creator, and a Technic Bugatti Racing Car! Valued at $135.
#19 - Future Gymnast item
You’re gonna flip over this 1 month of paid tuition at Barron Gymnastics and a GIANT Beanie Boo! You kids will be so happy you got them gymnastics sessions! Your pocketbook will love you too! Valued at $146.
#20 Gardening Starter Kit item
#20 Gardening Starter Kit
Enjoy getting your hands in the dirt with this bountiful gardening kit! Winning this includes everything you need to kickstart that Spring garden including several variety packs of vegetable and herb seeds, Bonsai tree starter kit, gloves, pruning shears, a repotting mat to contain the dirt, a 3-piece hand tool set, a knee pad, plant label stakes, watering globe, a mister bottle, a large self-watering garden pot, and a glass torch lamp for the perfect outdoor ambience! Valued at $150.
#21 Caffeine Craving item
Grind and froth your way to a delicious cup of coffee with this caffeinated basket ready to energize your kitchen! You will take home a 20oz. Stainless steel mug, an electric coffee grinder, handheld frother, Black Rifle coffee pods, individual coffee samplers, a gourmet German Chocolate Cake flavored coffee, $25 Starbucks gift card, and a gift card to The Abbey Coffee House plus their “Hometown” ground coffee from Columbia, IL. Valued at $175.
#22 - Let’s Go Swimming item
Do your kids LOVE to swim? You’ll make a splash with your little with this basket from Barron Swim for 1 month of tuition-free swimming lessons and a GIANT Beanie Boo! Valued at $159.
#23 Dinner & A Show item
#23 Dinner & A Show
Head out on the town, twice! With a $50 gift card to Joey B’s/Gianino Family Restaurants, and a $30 gift card to Biggie’s Restaurant, and 4 tickets to the St. Louis Symphony Orchestra and 2 tickets to The Rep, you’ll have date nights already on the calendar! Valued at $175.
#24 The Only Facial item
Welcome to The Only Facial, where this will be the only facial you ever need! Every facial includes cleansing, brow shaping, dermaplaning, microdermabrasion, chemical peel/enzyme exfoliation, massage, extractions, red light therapy, microcurrent, treatment mask & hydration/SPF. WOW! You will also receive a branded sleep mask, umbrella and satin pillowcase. Valued at $175.
#25 Beauty Bundle item
#25 Beauty Bundle
You’ll be the Belle of the ball winning this beauty bundle! This includes a lighted vanity mirror, heatless hair curling set, Kitsch solid shampoo bar in tea tree & mint, gold under eye masks, a globe ice facial massager, a makeup brush set, and a Sephora Glow-Up beauty product kit! Valued at $185.
#26 - Brett Hull Signed Puck item
This hockey legend collectible will be the perfect addition to your sports memorabilia collection! Item will be shipped directly to the winner. Valued at $190.
#27 - Relax and Renew item
Book yourself a relaxing day at Renew Mind & Body Wellness in Columbia, IL with this package including a 60 minute float, 30 minute foot detox, 30 minute sauna session and 15 minute hydro bed session, as well as some bath salts and shower steamers to continue the self-care at home! Valued at $195.
#28 - Columbia, IL Day Trip item
#28 - Columbia, IL Day Trip
Head to lunch or dinner at Reifschneider’s, then head to enjoy a tour and tasting at Old Monroe Distillery sporting your new hat. You’re sure to enjoy the flavors of Illinois with this experience including 3 variety bottles of their Gooey Butter Cake liqueur and Pecan Pie Whiskey! Valued at $200.
#29 - Boys, Boys, Boys item
#29 - Boys, Boys, Boys
What more could a boy need?! This basket includes a two packs of TOPPS 2024 Baseball trading cards, HotWheels Boombox SkatePark, 2800 Fortnite V-Bucks gift card, a neon gamer sign, red sport sunglasses, Batting Cage session gift cards, a NERF gun, $60 AMP UP Action Park gift card for laser tag & go-karts, Spiderman Pop Ball Blaster set, a reflex training ball, 4 Beyblade starter packs, and some PRIME Ice Pop hydration sticks to keep up with all the activity! Valued at $200.
#30 - Mary Kay Bundle item
Pamper yourself with this complete package from your local Mary Kay representative. Includes 4in1 Cleanser, Age Fighting Moisturizer, Day Cream, Night Cream, Oil Free Eye Makeup Remover, Mint Blissing Lotion for Feet & Legs, Eye Cream, Last Intensity Black Mascara, Satin Hands Travel Set, and 5 mini lip gloss set. Valued at $220.
#31 Backlit St. Louis Sports Bar Sign item
#31 Backlit St. Louis Sports Bar Sign
Make your bar shine with this electric backlit acrylic mounted bar sign showcasing St. Louis' very own sports teams; STL City, Battlehawks, Cardinals and Blues, also featuring the Anheuser-Busch premium beer lineup logo artwork. Measures approx. 20"x30" horizontal. Value $250.
#32 Kids Day Out #1 item
Let the kids run off their energy this spring and summer with this great package! Includes $100 to Sky Zone, 4 passes to Swing Around Fun Town, and 5 tickets to Missouri Botanical Garden & Children’s Garden! Valued at $260.
#33 Wine To-Go item
#33 Wine To-Go
Head out for the perfect picnic with your new wine and cheese cooler tote, which holds 2 bottles of wine and a small cutting board, knife and bottle opener. Includes 4 bottles of wine, 2 stainless skinny can coolers (navy blue), and 2 stainless wine tumblers (purple and light blue)! Valued at $300.
#34 Framed Photo of Travis Kelce & Taylor Swift item
Hey Swifties! Here’s your chance to display a photo of the infamous duo, Travis Kelce and Taylor Swift, sharing a kiss after a Chiefs win! Value - priceless.

