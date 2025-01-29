Gamma Omicron Zeta Chapter of Zeta Phi Beta Sorority
eventClosed
Blue Zone Big Game Football Pool-Grid 2
addExtraDonation
$
Box AA
$20
closed
Box AB
$20
closed
Box AC
$20
closed
Box AD
$20
closed
Box AE
$20
closed
Box AF
$20
closed
Box AG
$20
closed
Box AH
$20
closed
Box AI
$20
closed
Box AJ
$20
closed
Box BA
$20
closed
Box BB
$20
closed
Box BC
$20
closed
Box BD
$20
closed
Box BE
$20
closed
Box BF
$20
closed
Box BG
$20
closed
Box BH
$20
closed
Box BI
$20
closed
Box BJ
$20
closed
Box CA
$20
closed
Box CB
$20
closed
Box CC
$20
closed
Box CD
$20
closed
Box CE
$20
closed
Box CF
$20
closed
Box CG
$20
closed
Box CH
$20
closed
Box CI
$20
closed
Box CJ
$20
closed
Box DA
$20
closed
Box DB
$20
closed
Box DC
$20
closed
Box DD
$20
closed
Box DE
$20
closed
Box DF
$20
closed
Box DG
$20
closed
Box DH
$20
closed
Box DI
$20
closed
Box DJ
$20
closed
Box EA
$20
closed
Box EB
$20
closed
Box EC
$20
closed
Box ED
$20
closed
Box EE
$20
closed
Box EF
$20
closed
Box EG
$20
closed
Box EH
$20
closed
Box EI
$20
closed
Box EJ
$20
closed
Box FA
$20
closed
Box FB
$20
closed
Box FC
$20
closed
Box FD
$20
closed
Box FE
$20
closed
Box FF
$20
closed
Box FG
$20
closed
Box FH
$20
closed
Box FI
$20
closed
Box FJ
$20
closed
Box GA
$20
closed
Box GB
$20
closed
Box GC
$20
closed
Box GD
$20
closed
Box GE
$20
closed
Box GF
$20
closed
Box GG
$20
closed
Box GH
$20
closed
Box GI
$20
closed
Box GJ
$20
closed
Box HA
$20
closed
Box HB
$20
closed
Box HC
$20
closed
Box HD
$20
closed
Box HE
$20
closed
Box HF
$20
closed
Box HG
$20
closed
Box HH
$20
closed
Box HI
$20
closed
Box HJ
$20
closed
Box IA
$20
closed
Box IB
$20
closed
Box IC
$20
closed
Box ID
$20
closed
Box IE
$20
closed
Box IF
$20
closed
Box IG
$20
closed
Box IH
$20
closed
Box II
$20
closed
Box IJ
$20
closed
Box JA
$20
closed
Box JB
$20
closed
Box JC
$20
closed
Box JD
$20
closed
Box JE
$20
closed
Box JF
$20
closed
Box JG
$20
closed
Box JH
$20
closed
Box JI
$20
closed
Box JJ
$20
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout