Bluegrass Sampler 2025

7111 Washington Ave #20

Racine, WI 53406, USA

Weekend Pass (ADULT)
$50

Friday: 6:00PM -10:00PM CST
Saturday: 10:30AM - 9:45PM CST

Children under 12 years old enter for FREE

Friday ONLY (ADULT)
$20

Friday ONLY: 6:00PM -10:00PM CST
Saturday ONLY (ADULT)
$35

Saturday ONLY: 10:30AM - 9:45PM CST
Weekend Pass (YOUTH)
$25

1/2 price ticket for guests 13-17 years old.


Friday: 6:00PM -10:00PM CST
Saturday: 10:30AM - 9:45PM CST

Friday ONLY (YOUTH)
$10

1/2 price ticket for guests 13-17 years old.


Friday ONLY: 6:00PM -10:00PM CST

Saturday ONLY (YOUTH)
$17.50

1/2 price ticket for guests 13-17 years old.


Saturday ONLY: 10:30AM - 9:45PM CST

