Joy of Music 2025: Silent Auction

Glenwood Caverns: 2 Funday Passes
$67

Starting bid

Visit the Glenwood Caverns Adventure Park with two Funday tickets to enjoy the gondola, cave tours, and all rides and attractions including thrill rides and family rides. Fun for all ages!
HollyAnn: Gift Certificate $50
$25

Starting bid

$50 gift certificate to everyone's favorite fun, trendsetting boutique in Willits
JAS Labor Day Fest: 2 3-Day General Admission Passes item
JAS Labor Day Fest: 2 3-Day General Admission Passes
$450

Starting bid

Friday: Imagine Dragons, Saturday: Lenny Kravitz, Sunday: Luke Combs. The internationally recognized open-air festival, the JAS Labor Day Experience, takes place at Snowmass Town Park with the spectacular Elk Mountain Range as a backdrop. Catering to crowds of up to 10,000 people daily, the festival features one main stage and one side stage, the JAS Village, including food, craft, and merchandise vendors, and a kid’s corner.
Aspen Snowmass: 2 1-Day Lift Tickets item
Aspen Snowmass: 2 1-Day Lift Tickets
$244

Starting bid

Enjoy the slopes during the 2025-2026 winter season on Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk, and Snowmass
10th Mountain Division Huts: Gift Certificate item
10th Mountain Division Huts: Gift Certificate
$80

Starting bid

1 night for 4 guests at any 10th Mountain owned hut, Sunday through Thursday nights only. EXPIRATION: September 30th, 2027*
Sonos Arc Premium Smart Soundbar
$300

Starting bid

Donated by Paragon Systems Integration: Featuring breakthrough Sound Motion™ technology for a more expansive soundstage, Arc Ultra brings your entertainment to life like no other soundbar.
The Hoffmann Hotel: One Night Stay item
The Hoffmann Hotel: One Night Stay
$250

Starting bid

1 night stay at The Hoffmann Hotel in Willits Terms and Conditions: Must reserve directly with General Manager. Blackout Days Apply.
Avalanche Ranch: 2-Person Soak in the Hot Springs item
Avalanche Ranch: 2-Person Soak in the Hot Springs
$34

Starting bid

Designed around the natural landscape and rock formations of our dramatic Crystal River Valley, Avalanche Ranch features 3 Colorado natural hot springs pools in a tiered layout. Cascading from one to the next, each of the beautiful hot springs is situated at a level that provides limited visibility from one to the next. The largest pool is fed by a 3-foot waterfall forming a warm screen of water in front of a rock grotto.
River Valley Ranch: Round of Golf for 4 People item
River Valley Ranch: Round of Golf for 4 People
$350

Starting bid

Grab your favorite golf buddies, and play a round at Golf at River Valley Ranch in Carbondale. River Valley Ranch golf course was named to the top ten public courses in Colorado, by Golf Week Magazine in 2022 and 2023. This is a $736 value!
TACAW: Gift Certificate $50 item
TACAW: Gift Certificate $50
$25

Starting bid

Attend an awesome show at TACAW! The Arts Campus at Willits (TACAW) presents exceptional performing arts, cultural events, and thought-provoking programming that sustain a connected, engaged, and inspired community.
Blazing Adventures: 1/2-Day Raft Trip for 2 Guests item
Blazing Adventures: 1/2-Day Raft Trip for 2 Guests
$180

Starting bid

Enjoy a 1/2-day raft trip for 2 guests with the always-excellent Blazing Adventures team! Blackout Dates: July 1-8, 2025 Subject to availability/Reservations are required. This certificate MUST be presented at the time of reservation.
Boards + Baskets: 1 Large Charcuterie Board item
Boards + Baskets: 1 Large Charcuterie Board
$125

Starting bid

1 Large Board (choice of Cheese + Charcuterie / Cheese / Crudites + Dips) from Boards + Baskets. Locally owned and curated by Alex Karlinski of Harvest Roaring Fork. Delivery within Roaring Fork Valley. $250 Value.
Shredly: Gift Certificate $50 item
Shredly: Gift Certificate $50
$25

Starting bid

SHREDLY creates women's bike and active apparel that transitions seamlessly from the comfort of home to the trail, and everywhere in between. We believe clothing should be thoughtfully designed, beautiful, and fun.
il porcellino salumi: Mixed 4-Pack item
il porcellino salumi: Mixed 4-Pack
$45

Starting bid

This is a gift box that retails for $85.99. What is in the box maybe different than pictured. Chef and owner Bill Miner set out to create hand crafted artisanal salumi with time-tested old-world processes, so he planned and launched il porcellino salumi in 2015 out of the desire for his artisanal charcuterie to be made and sold in a retail store in Denver, CO.
Tipsy Trout: Gift Certificate $50 item
Tipsy Trout: Gift Certificate $50
$25

Starting bid

The Tipsy Trout: The valley's only riverside restaurant serving homemade food to satisfy all palates. Here in Basalt, we’re all about “-ing” verbs: running, hiking, fishing, camping -- you know the drill. Here at The Tipsy Trout, we’re adding one more to the list: eating. Specifically, eating really good pub grub. We're talking made-from-scratch dishes with local roots.
TAC Fitness & Performance Center: 1 Month Membership item
TAC Fitness & Performance Center: 1 Month Membership
$70

Starting bid

TAC Fitness & Performance Center serves the Roaring Fork Valley Community with comprehensive cutting-edge fitness and performance programs. We provide an experience that empowers individuals to ACHIEVE life-changing results and enriching relationships. The combined and diverse expertise of our staff ensures our commitment to connect our members with the world’s leading resources and tools to reach their goals and thrive. TAC Fitness Center, has a 3,000sq ft full gym full of state of the art equipment and weights. And our 1,750 sq ft exercise studio provides you with your favorite exercise classes. From Yoga and stretch and core, to BodyPump and Barre to your favorite cycling and dance classes. TAC Performance Center, functional strength training, is centered around multi-plane ballistic and complex movements and providing FAST PACED, FORM-FIRST workouts!
Belly Up Aspen: Gift Certificate $100 item
Belly Up Aspen: Gift Certificate $100
$50

Starting bid

Celebrating 20 years, Belly Up Aspen has been a premier destination for live music since 2005. The venue has become a staple of Aspen’s entertainment scene, known for hosting world-class artists in an intimate setting. Listed as one of Rolling Stone Magazine’s “BEST CLUBS IN AMERICA,” Belly Up Aspen has featured talents such as Kygo, Jimmy Buffet, Zach Bryan, LCD Soundsystem, The Killers, Widespread Panic, The Chainsmokers, Snoop Dogg, B.B. King, Jack White, Kacey Musgraves, Dave Chappelle, Odesza, Lil Wayne, Joe Walsh, John Legend, The Avett Brothers, John Fogerty, Leon Bridges, Phoenix, Adam Sandler, Twenty One Pilots and The National.
Iron Mountain Hot Springs: 3-Hour Soak for 2 people item
Iron Mountain Hot Springs: 3-Hour Soak for 2 people
$69

Starting bid

Iron Mountain Hot Springs / World Springs: Vouchers are for a 3-hour time frame to enjoy our mineral soaking pools. No reservation required. Your ticket includes 2 towels and use of locker. Iron Mountain Hot Springs is located along the Colorado River in Glenwood Springs, Colorado. With 32 different pools, two cafes and a newly added 21+ section called WorldSprings, guests can enjoy a variety of soaking options. Both cafes serve seasonal food and beverage specials.
Colorado Opera 2 tickets to La Traviata
$105

Starting bid

La traviata is a tragic tale about Parisian courtesan, Violetta, who attempts to leave the life she knows behind to try and finally find true love. When she meets romantic, Alfredo, the hypocrisy of upper-class society threatens their love – and someone must pay the ultimate price.
Defiance Rafting: Half-Day Float item
Defiance Rafting: Half-Day Float
$75

Starting bid

Defiance Rafting Company is thrilled to provide a gift for 2 guests on our Glenwood Canyon Half-Day rafting trip. If we only had three hours to spend on the river and wanted to show our friends or family what it's like to experience the thrill of Class III whitewater and the beauty of Glenwood Canyon, this would be the trip we'd take them on!
Strafe Men's Aero Insulator Size L item
Strafe Men's Aero Insulator Size L
$150

Starting bid

Providing an exceptional thermal barrier and warmth-to-weight ratio, the Aero is a premier synthetic insulator. Featuring the space-age 90% recycled PrimaLoft® Gold with Cross-Core™ insulation and a 100% recycled 10D nylon face, this is a lightweight, packable, and eco-friendly performance piece. Weighing just 320g, no matter what adventure you're setting out on, don't even think about leaving the Aero Insulator behind.
Guided Fly Fishing: 1/2 day for 2 people item
Guided Fly Fishing: 1/2 day for 2 people
$250

Starting bid

2-person half-day wade fishing on the Fryingpan or Roaring Fork River with John Livingston. Valid for 2025, must call to schedule based on availability John ‘JL’ Livingston, Value $495
Lakota Links: Round of Golf for 4 People item
Lakota Links: Round of Golf for 4 People
$180

Starting bid

Grab your favorite golf buddies, and play a round at Golf at Lakota Links in New Castle. It is one of the top 25 courses in Colorado! Market value is $356
White Horse Yoga and Fitness 10 class pass item
White Horse Yoga and Fitness 10 class pass
$140

Starting bid

Pass is valid for 90 days once activated. White Horse Yoga is the fountain of youth! Hot yoga is one of the best ways to get in the best shape of your life, build strength and flexibility, heal injuries, gain mental peace, lose weight and fulfill your dreams! With a regular yoga practice at White Horse Yoga you will feel better than you ever have before!
Bristlecone Mountain Sports: Gift Certificate $100 item
Bristlecone Mountain Sports: Gift Certificate $100
$50

Starting bid

Bristlecone: We’ve been hiking, camping, climbing, skiing, running, and living in the mountains of Colorado since 1995. Come visit us for the best selection, service, and expertise you’ll find anywhere!
Wheeler Opera House: 4 Tickets item
Wheeler Opera House: 4 Tickets
$150

Starting bid

Enjoy 4 tickets to a Wheeler Presented Event (total value not to exceed $300).
Aspen Recreation center 5 punch pass item
Aspen Recreation center 5 punch pass
$65

Starting bid

Come and play at Aspen Parks and Recreation Enjoy the pools, ice skating, climbing, cardio and weight rooms, fitness classes and more!
NeuroSpa: Diamond Facial Gift Card item
NeuroSpa: Diamond Facial Gift Card
$125

Starting bid

Voted #1 best Spa in the Aspen Times, Best of Aspen, NeuroSpa is a brain and body wellness center located in Aspen and Basalt. We offer medical spa procedures, skin care and nourishing products for whole body and brain health. Enjoy your inspirational journey at NeuroSpa, where you can rejuvenate both your body and mind in one setting.
Strafe Women's Aero Insulator Size Small item
Strafe Women's Aero Insulator Size Small
$150

Starting bid

Providing an exceptional thermal barrier and warmth-to-weight ratio, the Aero is a premier synthetic insulator. Featuring the space-age 90% recycled PrimaLoft® Gold with Cross-Core™ insulation and a 100% recycled 10D nylon face, this is a lightweight, packable, and eco-friendly performance piece. Weighing just 320g, no matter what adventure you're setting out on, don't even think about leaving the Aero Insulator behind.
The Art Base: Gift Certificate $50 item
The Art Base: Gift Certificate $50
$25

Starting bid

Gift Card to be used towards an Adult or Youth art class at The Art Base, a nonprofit community art center centered in the heart of downtown Basalt. Our mission is to foster creative expression in the visual arts, for all ages and abilities, through education and exhibitions.
Two Leaves and a Bud: 'Flight of Lattes' Gift Box item
Two Leaves and a Bud: 'Flight of Lattes' Gift Box
$30

Starting bid

This tea set valued at $60 includes Nice Matcha, Barista Matcha, Nice Chai, and Org Ceremonial Matcha + a frothier to make barista quality tea lattes at home!
Colorado Symphony 2 tickets
$110

Starting bid

Grab a friend and come watch a performance at Boettcher Concert Hall. Tickets are subject to availability and non transferable.
Aspen Music Festival: 2 Tickets to 2025 Summer Concert item
Aspen Music Festival: 2 Tickets to 2025 Summer Concert
$45

Starting bid

Enjoy two tickets to any regularly scheduled concert at the Aspen Music Festival and School in the 2025 summer season (season begins July 2 and ends August 24).
Paradise Bakery: $100 Gift Card item
Paradise Bakery: $100 Gift Card
$50

Starting bid

Aspen's gathering place. Locally owned and operated since 1981 Paradise today is considered a true Aspen institution. We take pride in preparing the best products of their kind using the finest ingredients. Our goal is that your total experience is so special that you will bring a friend back for a taste of Paradise.
Iron Bridge Golf Course round of golf for 4 people item
Iron Bridge Golf Course round of golf for 4 people
$250

Starting bid

Grab your favorite golf buddies, and play a round at Golf at Iron Bridge. An idyllic golf and mountain community. Stunning views of Mt. Sopris from pristine perspectives. An 18-hole alpine course designed by Arthur Hills and refined by Tom Lehman. Market Value: $512
White Horse Yoga and Fitness 3 class pass item
White Horse Yoga and Fitness 3 class pass
$55

Starting bid

White Horse Yoga is the fountain of youth! Hot yoga is one of the best ways to get in the best shape of your life, build strength and flexibility, heal injuries, gain mental peace, lose weight and fulfill your dreams! With a regular yoga practice at White Horse Yoga you will feel better than you ever have before!

