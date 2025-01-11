Sales closed

Silent Auction Bob Dowden Dinner

Pick-up location

12400 Greenspoint Dr, Houston, TX 77060, USA

S-1 Dog and Girl item
S-1 Dog and Girl
$1

Starting bid

Item S-1 Framed picture of a Dog and Girl 16"x21", Est Value $175 Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Humble Noon Lions Club
S-2 The Duke item
S-2 The Duke
$1

Starting bid

Item S-2 Professionally Framed print of John Wayne 26"x30, Est Value $225 Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Humble Noon Lions Club
S-3 Bird on a Branch item
S-3 Bird on a Branch
$1

Starting bid

Item S-3 Bird on a Branch Panting 15"x18", Est Value $60 Artist Donna Morris Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Humble Noon Lions Club
S-4 Yellow Rose Art item
S-4 Yellow Rose Art
$1

Starting bid

Item S-4 Painting "Yellow Rose" 18.5" x 20.5", Est Value $75.00 Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Humble Noon Lions Club
S-5 Madonna & Child item
S-5 Madonna & Child
$1

Starting bid

Item S-5 Madonna & Child 18.5" x 23", Est Value $225 Replica print of 19th Century Italian Madonna and Child Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Humble Noon Lions Club
S-6 Lion Carry on Bag with Wheels item
S-6 Lion Carry on Bag with Wheels
$1

Starting bid

Item S-6, Lion International "We Serve" Carry on Bag with Wheels 2 Wheeled bag, multiple pockets, meets "Carry-0n" standards Donated by District Governor Bill Simpson
S-7 Blue Lion Bag item
S-7 Blue Lion Bag
$10

Starting bid

Item S-7, Hand Painted Woman's Blue "Lion" Bag Est Value $50 Donation by Artist Lion Lynn Harrison Kline Lions Club
S-8 Pink Lion's Bag item
S-8 Pink Lion's Bag
$10

Starting bid

Item S-8 Hand Painted Pink Lion's Bag Est Value $50 Donation by Artist Lion Lynn Harrison Kline Lions Club
S-9 Texas Flag Clock item
S-9 Texas Flag Clock
$20

Starting bid

Item S-9 Texas Flag Clock Est Value $75 All wood with hour, minute, and second hands Donated by Lion Carmen Wain Wright Conroe Noon Lions
S-10 God & Liberty Flag item
S-10 God & Liberty Flag
$10

Starting bid

Item S-10 God & Liberty Flag Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-11 Tea Cup Birdfeeder 1 of 3 item
S-11 Tea Cup Birdfeeder 1 of 3
$1

Starting bid

Item S-11 Tea Cups Bird Feeders 1 of 3 with 4 lbs bird feed Est Cost: $15 Cups and saucers donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson. Up cycled as bird feeders by Lion Aeren Thomas Cut and Shoot Family Lions
S-12 Tea Cup Birdfeeder 2 of 3 item
S-12 Tea Cup Birdfeeder 2 of 3
$1

Starting bid

Item S-12 Tea Cups Bird Feeders 2 of 3 with 4 lbs bird feed Est Cost: $15 Cups and saucers donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson. Up cycled as bird feeders by Lion Aeren Thomas Cut and Shoot Family Lions
S-13 Tea Cup Birdfeeder 3 of 3 item
S-13 Tea Cup Birdfeeder 3 of 3
$1

Starting bid

Item S-13 Tea Cups Bird Feeders 3 of 3 with 4 lbs bird feed Est Cost: $15 Cups and saucers donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson. Up cycled as bird feeders by Lion Aeren Thomas Cut and Shoot Family Lions
S- 14 Writing Tablet 1 of 2 item
S- 14 Writing Tablet 1 of 2
$1

Starting bid

Item S14 LCD Writing Tablet for kids 1 of 2 Est Value $10 Donated by South Montgomery County Kelly Marts
S-15 Writing Tablet 2 of 2 item
S-15 Writing Tablet 2 of 2
$1

Starting bid

Item S-15 LCD Writing Tablet for Kids 2 of 2 Est Value $10 Donated by South Montgomery County Kelly Marts
S-16 Water Colors of San Francisco item
S-16 Water Colors of San Francisco
$10

Starting bid

S-16 Water Colors of San Francisco Two small watercolors in antique style frames Est Value $90 Donated by Cut and Shoot Family Lion Aeren Thomas
S-17 Stained Glass "S" item
S-17 Stained Glass "S"
$15

Starting bid

Item S-17 Stained Glass "S" Beautiful stained glass with flowers set around an "S". The window is designed to be hung in front of a clear window. Est Value $150 Donated by Conroe Noon Lion Ladoris Cates
S-18 Pink Lincludes tea cup with sauady with Parasol item
S-18 Pink Lincludes tea cup with sauady with Parasol
$10

Starting bid

Item S-18 Pink Lady with Parasol Acrylic painting professionally framed Artist: Debora Wilson Est value $100 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-19 Santa Tea Pot item
S-19 Santa Tea Pot
$15

Starting bid

Item S-19 Santa Tea Pot comes with tea cup, saucer, spoon holder and four ornaments. Est Value $50 Donated by Pam Brooks
S-20 Keurig Coffee Pot item
S-20 Keurig Coffee Pot
$5

Starting bid

Item S-20 Keurig Coffee Pot Est Value $50 Donated by Conroe Noon Lion Ed Roth
S-21 China (Serving for 8) item
S-21 China (Serving for 8)
$30

Starting bid

Item S-21 Crown Ming (TM) Fine China (Serving for 8) Never Used Complete Fine China Dinner Set with several serving dishes. Current comparative value $500 Donated by Hempstead Lion Judy Doyle
S-22 Cutting Board 1 of 2 item
S-22 Cutting Board 1 of 2
$10

Starting bid

S-22 Item Cutting Boards 1 of 2 This is the larger of the two cutting boards. Hand made by the donor's brother. Est value: $65 Donated by Conroe Noon Lion Andrew Perry
S-23 Cutting Boards 2 of 2 item
S-23 Cutting Boards 2 of 2
$10

Starting bid

S-23 Item Cutting Boards 2 of 2 This is the smaller of the two cutting boards. Hand made by the donor's brother. Est value: $50 Donated by Conroe Noon Lion Andrew Perry
S-24 Dog House item
S-24 Dog House
$10

Starting bid

Item S-24 Dog House Dog House reimagined and upcycled as a Victorian home for a small dog by Cut and Shoot Family Lion Aeren Thomas Est Value $70 Donated by Hempstead Lion Judy Doyle
S-25 Child's Rocking Chair item
S-25 Child's Rocking Chair
$15

Starting bid

Item S-25 Child's Rocking Chair Est value $75 Solid heavy wood child's rocking chair from Cracker Barrel up cycled by Cut and Shoot Family Lion Aeren Thomas. Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-26 Child in the Garden item
S-26 Child in the Garden
$5

Starting bid

Item S-26 Child in the Garden Framed print 14" x 19" Est Value $40.00 Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick
S-27 Deer in the Woods item
S-27 Deer in the Woods
$10

Starting bid

Item S-27 Deer in the Woods Professionally Framed oil painting by Billie Page 20" x 24" Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $75.00
S-28 Otter item
S-28 Otter
$5

Starting bid

Item S-28 Otter Print Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-29 Puzzle of Animals item
S-29 Puzzle of Animals
$1

Starting bid

Item S-29 Puzzle of Animals Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-30 Bob Cat item
S-30 Bob Cat
$1

Starting bid

Item S-30 Bob Cat Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-31 Spring Welcome Wreath item
S-31 Spring Welcome Wreath
$20

Starting bid

Item S-31 Spring Welcome Wreath Est Value $100.00 Created and donated by Conroe Noon Lion Wife Patti Roth
S-32 Rose Bear Heart
$5

Starting bid

Item S-32 Rose Bear Heart This artificial flower bear is a perfect gift for Valentine's Day, Birthdays, Mother's Day or any time you want to say something special! Est value $ 30 Donated by Pam Brooks
S-33 Jesus Puzzle item
S-33 Jesus Puzzle
$1

Starting bid

Item S-33 Jesus Puzzle Framed Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $300.00
S-34 Red Barn item
S-34 Red Barn
$5

Starting bid

Item S-34 Red Barn Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $75.00
S-35 Jesus item
S-35 Jesus
$1

Starting bid

Item S-35 Jesus Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $30.00
S-36 Road Home item
S-36 Road Home
$5

Starting bid

Item S-36 Road Home Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $75.00
S-37 Deer Jumping Fence item
S-37 Deer Jumping Fence
$5

Starting bid

Item S-37 Deer Jumping Fence Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $100.00
S-38 Girl with letter item
S-38 Girl with letter
$1

Starting bid

Item S-38 Girl with letter Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $45.00
S-39 Two Deer in the Woods by the Pond item
S-39 Two Deer in the Woods by the Pond
$1

Starting bid

Item S-39 Two Deer in the Woods by the Pond Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $45.00
S-40 Child with Kittens item
S-40 Child with Kittens
$1

Starting bid

S-40 Child with Kittens Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $50.00
S-41 Mountains and Pine Trees item
S-41 Mountains and Pine Trees
$1

Starting bid

Item S-41 Mountains and Pine Trees Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $100.00
S-42 Baby Angel Puzzle item
S-42 Baby Angel Puzzle
$1

Starting bid

Item S-42 Baby Angel Puzzle Donated by PDG DR. A.G. " Tony" Braddick Est Value $300.00
S-43 Six bottles of Texas Wine item
S-43 Six bottles of Texas Wine
$25

Starting bid

Item S-43 Texas Wine 6 Pack in World Carrying Box Donated by Woodlands Lion Karen Moore Est value: $115
Item S-44 Ice...Ice Baby (Spa & Relaxation Basket) item
Item S-44 Ice...Ice Baby (Spa & Relaxation Basket)
$25

Starting bid

Item S-44 Ice...Ice Baby A cozy throw, pashminas, pillows, facial masks and much more. This is a multiple use basket to take the stress out of your life. Est value $212 Donated by Cut and Shoot Family Lion Marla Reynolds
S-45 Pamper Her item
S-45 Pamper Her
$20

Starting bid

Item S-45 Pamper Her from a robe to romance novels this basket ticks all the boxes for relaxation! Est value $180 Donated by Cut and Shoot Family Lion Marla Reynolds
S-46 Smores and More.... item
S-46 Smores and More....
$20

Starting bid

Item S-46 Smores and More.... Whether camping or having a stay-cation, this basket will provide lots of those special moments. Est value $173 Donated by Cut and Shoot Family Lion Marla Reynolds
S-47 Gather Sign plus 3 Pictures item
S-47 Gather Sign plus 3 Pictures
$1

Starting bid

Item S-47 Gather Sign plus 3 Pictures Est value $100.00 Donated by Montgomery Lion Anita Harris
S-48 Texas Cities Capital Buildings item
S-48 Texas Cities Capital Buildings
$1

Starting bid

Item S-48 Texas Cities Capital Buildings Est Value $50.00 Donated by Montgomery Lion Anita Harris
S-49 Coat and Hat Rack item
S-49 Coat and Hat Rack
$20

Starting bid

Item S-49 Coat and Hat Rack Est Value $175.00 Wood donated by Hempstead Lion Judy Doyle Hand Crafted by Cut and Shoot Family Lion Aeren Thomas
S-50 Charcuterie Board item
S-50 Charcuterie Board
$10

Starting bid

Item S-50 Charcuterie Board Est Value $100.00 Made and Donated by Liberty Lion
S-51 Wooden Ice Chest item
S-51 Wooden Ice Chest
$20

Starting bid

Item S-51 Wooden Ice Chest Est Value $150 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas Upcycled by Cut and Shoot Family Lion Aeren Thomas
S-52 Tea For One item
S-52 Tea For One
$5

Starting bid

Item S-52 Tea for One Est Value $48.00 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-53 Man's BFF Dog Treats item
S-53 Man's BFF Dog Treats
$10

Starting bid

Item S-53 Man's BFF Dog Treats Est Value $50.00 Donated by Pam Brooks
S-54 Wheelbarrow Holding Spirits and Wines of Texas item
S-54 Wheelbarrow Holding Spirits and Wines of Texas
$20

Starting bid

Item S-54 Wheelbarrow Holding Spirits and Wines of Texas Two bottles of Texas spirits: Texas Sotol and Grapefruit Vodka with two bottles of Texas wines presented in a Texas wheelbarrow with patriotic items. Est value: $175 Donated by Pam Brooks
Fancy Snacks with glass dome item
Fancy Snacks with glass dome
$5

Starting bid

Item S-55 Fancy Snacks with glass dome Est Value $30.00 Donated by Brookshire / Pattison Lion Nancy Chesbro
S-56 Igloo with Busch and Beer Nuts (1 of 2) item
S-56 Igloo with Busch and Beer Nuts (1 of 2)
$20

Starting bid

Item S-56 Igloo with Busch and Beer Nuts (1 of 2) We have two donations of this cooler Est Value $30.00 Donated by Brookshire / Pattison Lion Nancy Chesbro
S-57 Igloo with Busch and Beer Nuts (2 of 2) item
S-57 Igloo with Busch and Beer Nuts (2 of 2)
$20

Starting bid

Item S-57 Igloo with Busch and Beer Nuts (2of 2) We have two donations of this cooler Est Value $30.00 Donated by Brookshire / Pattison Lion Carol Barnett
S-58 Yellow Bath Basket item
S-58 Yellow Bath Basket
$5

Starting bid

Item S-58 Yellow Bath Basket Est Value $20.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-59 Mommy & Me Basket item
S-59 Mommy & Me Basket
$10

Starting bid

Item S-59 Mommy & Me Basket Est Value $97.00
S-60 European Tea Set item
S-60 European Tea Set
$10

Starting bid

Item S-60 European Tea Set Est Value $79.00 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-61 Mrs. & Mr. Set item
S-61 Mrs. & Mr. Set
$20

Starting bid

Item S-61 Mrs. & Mr. Set Est Value $90.00 Donated by Pam Brooks
S-62 Four Tickets to the Taste of the Town (The Woodlands) item
S-62 Four Tickets to the Taste of the Town (The Woodlands)
$20

Starting bid

Item S-62 Four Tickets to the Taste of the Town (The Woodlands) Est Value $220.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-63 Vera Bradley Insulated Bag - Packed and ready item
S-63 Vera Bradley Insulated Bag - Packed and ready
$25

Starting bid

Item S-63 Vera Bradley Insulated Bag - Packed and ready Est Value $150.00 Donated by Brookshire / Pattison Lion Nancy Chesbro
S-64 Made in Italy Bracelet item
S-64 Made in Italy Bracelet
$1

Starting bid

Item S-64 Made in Italy Bracelet Est Value $20.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-65 Italian Bracelet item
S-65 Italian Bracelet
$5

Starting bid

Item S-65 Italian Bracelet comes with artistic butterfly shell Est Value $25.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-66 Tea Time item
S-66 Tea Time
$1

Starting bid

Item S-66 Tea Time Est Value $20.00 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-67 Ornament and Four Taste of the Town Tickets item
S-67 Ornament and Four Taste of the Town Tickets
$20

Starting bid

Item S-67 Ornament and Four Taste of the Town Tickets Ornament and wall hanging from Light house for the Blind. Taste of Town (The Woodlands are $55 each) Est Value $240.00 Donated by Conroe Noon Lion
S-68 Candle Light item
S-68 Candle Light
$5

Starting bid

Item S-68 Candle Light Two sets of candle holders one set pewter and one set glass Est Value $40.00 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson and Pam Brooks
S-69 Kendra Scott Necklace item
S-69 Kendra Scott Necklace
$20

Starting bid

Item S-69 Kendra Scott Necklace Est Value $60.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-70 Wave Basket item
S-70 Wave Basket
$5

Starting bid

Item S-70 Wave Basket Est Value $30.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-71 Seed Basket item
S-71 Seed Basket
$1

Starting bid

Item S-71 Seed Basket Est Value $20.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-72 Girl Power item
S-72 Girl Power
$1

Starting bid

Item S-72 Seed Basket Est Value $20.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-73 Smores with Tabletop bonfire item
S-73 Smores with Tabletop bonfire
$5

Starting bid

Item S-73 Smores with Tabletop bonfire Est value $50.00 Donated by Montgomery Lion Anita Harris
S-74 Garden Time item
S-74 Garden Time
$5

Starting bid

Item S-74 Garden Time Est Value $20.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-75
$1

Starting bid

Item S-75 Happy Holidays Est Value $25.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-76 Bees Basket item
S-76 Bees Basket
$5

Starting bid

Item S-76 Bees Est Value $25.00 Donated by Conroe Noon Lion Shelia Thomas
S-77 Maui Jim Sunglasses item
S-77 Maui Jim Sunglasses
$25

Starting bid

Item S-77 Maui Jim Sunglasses Refurbished Tortoise frames with original lenses Model M-251-18c, Est value $150 Donated by the Eyeglass Center
S-78 Diesel Sunglasses item
S-78 Diesel Sunglasses
$20

Starting bid

S-78 Diesel Sunglasses Refurbished Italian made Diesel Model Denimeye DL 0111 sunglasses with original frame and lenses. Est value $100 Donated by the Eyeglass Center
S-79 Elle Sunglasses item
S-79 Elle Sunglasses
$10

Starting bid

Item S-79 Elle Sunglasses Refurbished Elle sunglasses model DA 52-17 original frames and lenses. Est Value $65 Donated by Eyeglass Center
S-80 Ray Ban Sunglasses item
S-80 Ray Ban Sunglasses
$30

Starting bid

Item S-80 Ray Ban Sunglasses Refurbished Ray Ban sunglasses model MOD2252. Excellent condition, these have the raised ray Ban logo on both earpieces, frames, lenses and case are original. Est value $150 Donated by Eyeglass Center
S-81 Michael Kors Sunglasses item
S-81 Michael Kors Sunglasses
$20

Starting bid

Item S-81 Michael Kors Sunglasses Refurbished Michael Kors model M2890S (Angela) Original frame, lenses, and case. Est Value $95 Donated by Eyeglass Center
S-82 When I am an Old Woman... item
S-82 When I am an Old Woman...
$10

Starting bid

Item S-82 When I am an Old Woman Basket is inspired by the fanciful poem of the same title. You'll find a loud red hat, a purple scarf, a bottle of Texas 1835 Bourbon, and more! Est Value: $60 Framed poem donated by A.G. " Tony" Braddick Humble Noon Lions Club All other basket items donated by Lion Aeren Thomas Cut and Shoot Family Lions
S-83 Model & Play Time item
S-83 Model & Play Time
$10

Starting bid

Item S-83 Model & Play Time Looking to have some quality time with a little one? How about building one of these models or playing Lions Monopoly? Est value $65 Donated by Lion Aeren Thomas, Cut & Shoot Family Lions
S-84 Canning by Jane item
S-84 Canning by Jane
$5

Starting bid

Item S-84 Canning by Jane There's nothing like homemade canning. These deliciousness comes from the kitchen of Lion Jane Johnson, Conroe Noon. Est value Priceless
S-85 Buc'ees Christmas Joy item
S-85 Buc'ees Christmas Joy
$20

Starting bid

Item S-85 Buc'ees Christmas Joy Start with a Buc'ees Nutcracker add a red porcelain pie dish, holiday candles, soap and hand lotion, winter hat, and more! Est Value $80
S-86 Nome for the Holidays item
S-86 Nome for the Holidays
$1

Starting bid

Item S-86 Nome for the Holidays Variety of lovely Christmas decorations. Est value $25 Donated by Aeren Thomas
S-87 Crystal ware item
S-87 Crystal ware
$5

Starting bid

Item S-87 Crystal ware Variety of crystal ware including serving plate, bowl, vase, candle sticks, and glasses. Est value $75 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-88 Homemade Pizza...Yummy item
S-88 Homemade Pizza...Yummy
$10

Starting bid

Item S-88 Homemade Pizza...Yummy Consider this a starter kit for delicious homemade pizza with a large baking stone. We've included the fixings for your first pizza! Est value $75 Donated by Conroe Noon Lion Ed Roth
S-89 James Avery Texas Bracelet item
S-89 James Avery Texas Bracelet
$20

Starting bid

Item S-89 James Avery Texas Bracelet Lovely state of Texas bracelet (size large). Est value $100 Donated by Conroe Noon Lion Inge Meryl
S-90 Wild Flower Poster and Seeds
$1

Starting bid

S-90 Wildflower Poster and Seeds Signed and framed 2024 Wildflower Festival Poster with box of seed. Est value $20 Donated by Woodlands Lion Karen Moore
S-91 Gardening Time
$1

Starting bid

Item S-91 Gardening Time Various porcelain containers and seeds that have been up-cycled as pots by Cut & Shoot Lion Aeren Thomas. Est valued $25 Donated by Conroe Noon Lion Jane Johnson
S-92 Texas Lions Museum Guided Private Tour item
S-92 Texas Lions Museum Guided Private Tour
$1

Starting bid

Item S-92 Texas Lions Museum Guided Private Tour Donated by Kerrville Lion Whitney Livingston
S-93 Training Certificate for Saddle River Range item
S-93 Training Certificate for Saddle River Range
$20

Starting bid

S-93 Training Certificate for Saddle River Range 2 hours of Personal Firearm Instruction for up to 6 shooters. Est Value $150.00 Donated by Woodlands Lion Karen Moore
S-94 Fairytale Photography Studio item
S-94 Fairytale Photography Studio
$100

Starting bid

S-94 Fairytale Photography Studio A Children's fantasy portrait session as well as a $500.00 credit to apply towards creating your custom artwork. Donated by Fairytale Photography Studio
S-95 Doggie Love
$1

Starting bid

Item -95 Doggie love Dog treats, blanket, bowl and more. Donated by Liberty Lions Guy and Gail Gatewood
S-96 Texas Crown With TV Tray
$1

Starting bid

S-96 Texas Crown A Texas Flag TV Tray loaded down with Crown Royal, a Leather Lions wallet, and lots more!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!