Bombay Beach Arts & Culture Center

Hosted by

Bombay Beach Arts & Culture Center

About this event

Bombay Beach Arts + Culture Center Auction Online with in person showing March 22, 2026 3-6pm

Pick-up location

2159 2nd St, Niland, CA 92257, USA *Shipping possible for actual cost based on weight/location*

Artist Randy Polumbo Prehensile, 2023 @randypolumbo
$500

Starting bid

Randy Polumbo Prehensile, 2023 Hand-finished, homegrown, beaded mycelium panel. Hand-blown glass. 21x 15 1/2 x 31/4 in
Artist Judyth Greenburgh @curlybirdjude Candlestick
$50

Starting bid

Copper pipe verdigris cactus candlestick with magnetic base and rusty saw blade approximately 7 inches tall Candlesticks with a magnetic twist. Pure copper, plumbing fittings with magnetic ends. Enabling them to defy gravity and balance in places not normally possible. This candlestick is one of the few items I've created left since my art studio burnt down 2 years ago.
Artist Anastasia Bissonnette Hand-made Earrings
$25

Starting bid

Hand-made Earrings stone, brass, horn, hypo-allergenic ear wires
Artist Bob Swanek @rj.swanek Ghost Ship
$50

Starting bid

Photo by Bob Swanek of Sean Guerro's Ghost Ship in it's prime mounted on wood and sealed with lacquer. Safe for outdoor hanging.19" x 24”
Liz Taylor from the Frank Worth Archive
$300

Starting bid

Fine art photograph print from the Frank Worth Archive of Liz Taylor. 16 X 20 Monochrome
Artist Brenda Kenneally @alittlecreativeclassinc
$350

Starting bid

Set of 4 9 X 12 prints from the collection of Brenda Kenneally
Artist Jay Mercado “Entangled”
$50

Starting bid

“Entangled” pen on paper 2016 by Jay Mercado 8 X 10
Artist Spenser Little @spenserlittleart Weather Vane
$100

Starting bid

Emotional Weather Vane Wire art hand held pendulum depicting Angel or Devil upon spinning created by Spenser Little Art @spenserlittleart
Artist Russell Dammers @russell_dammers
$150

Starting bid

Acrylic, and ink on mesh and canvas 16 X 20
Artist Bob Swanek @rj.swanek Damon and Sippi's Swing
$50

Starting bid

Photo by Bob Swanek of Damon and Sippi's Swing with a Bombay Beach Bunny in it's prime mounted on wood and sealed with lacquer. Safe for outdoor hanging.19" x 24”
Artist Stephanie Cate @kalamity.cate
$50

Starting bid

“Dream of the Flying Fish” watercolor, pen and pencil on paper 2019 Stephanie Cate 12 X 12
Artist Bob Swanek @rj.swanek Swing With Catamaran
$50

Starting bid

Photo by Bob Swanek of Damon and Sippi's Swing With Catamaran in it's prime mounted on wood and sealed with lacquer. Safe for outdoor hanging.19" x 24”
Artist Xan Blood Walker @xanbloodwalker
$50

Starting bid

A Painted Lady in the Ruins' 8"x10" photographic print on archival paper with a 1" mat border and foam core backing
Artist Bob Swanek @rj.swanek Damon's Cube
$50

Starting bid

Photo by Bob Swanek of Damon's Cube in it's prime mounted on wood and sealed with lacquer. Safe for outdoor hanging.19" x 24”
Artist Katrina Brown @RedHeadKatrina Rockwell in Bombay––
$50

Starting bid

"Norman Rockwell’s Lost Weekend" – A vision of Americana no one asked for. 8X10 framed print. A must have unique slice of Bombay life.
Artist Cactus Chaos aka Catarina
$50

Starting bid

“Rei de Espadas” 8x10 mixed media on paper
Artist Molly Hershey @molly_hershey
$100

Starting bid

Framed Archival Inkjet Print using Epson UltraChrome K3 pigment inks and printed on Hahnemühle Fine Art Baryta Paper. 12 X 12 Print in a 20 X 20 Frame
Artist Katrina Brown @RedHeadKatrina Luminous Muse
$99

Starting bid

Luminous Muse of the Salton Sea. 11x 14 Print Matted and Framed.
Artist Gary Kirk Coffee Bean Cutting Board
$75

Starting bid

Coffee bean and wood cutting board 18 X 10 inches
Artist Adam Cullins Felt Board
$50

Starting bid

Wood felt hand drawing 32" x 24”
Artist Adam Cullins Lampshade
$50

Starting bid

Lampshade 10 inches tall by 9 1/2 circumference
Artist Brian Chitwood Set of 3 Wood Fish
$200

Starting bid

Set of 3 whimsical wood fish 17 X 16, 12 X 14, 11 X 8
Artist Shae Shae Pen and Ink Drawing
$40

Starting bid

Pen and Ink Drawing by Shae Shae 10.5 X 13 matted in a 16 X 20 Frame
Artist Jasmine Winter aka Julie Sommer Mandala
$75

Starting bid

Traditional Dot Mandala infused with sacred geometry, Metatron's cube the form of creation 10 inches round
Artist Alexander Wasserman Woman Nude on Swing
$250

Starting bid

Woman Nude on Swing 11.5 X 17inch Print Matted in a 19 X 23 Frame
Artist Kevin Key @slworking Sunset Photograph
$199

Starting bid

Sunset Photograph Printed on Metal, 11 X 14
Artist Steven Lecture Metal Sculpture
$100

Starting bid

Built in Bombay Beach in the winter months with 16 parts in this particular piece. Brass copper silver plate, all repurposed parts used this product to clean silver plated pieces 31 inches high by 14 inches wide
Lisa Law Artist Proof and DVD
$250

Starting bid

Jackson Browne 8X10 Artist Proof Signed with Video Santa Monica California 1999
Artist John Geary @johngearystudio Bruce Head
$40

Starting bid

Bruce Head. Concrete acrylic 2024. This is a head cast from Bruce Willis and a nod to Bruce Nauman. 10 inches high by 6 inches wide
Artist John Surprenant
$20

Starting bid

I drew this piece while camping in slab city. It is watercolor on wood with pencil. 12 X 8.5
Artist Andee Strickland Bombay Beach Sign
$50

Starting bid

Bombay Beach sign printed on acrylic 12" x 8"
Artist Vinisha Fayelin Bombay Hat
$40

Starting bid

Everyone needs a hat in Bombay Inside hat 7 1/2" x 6 1/2"
Artist Cheryl Andrews @kittykat5150 Twisted
$100

Starting bid

Twisted acrylic mixed media 17.5 X 23
Artist Cheryl Andrews @kittykat5150 People Are Crazy
$100

Starting bid

People Are Crazy acrylic mixed media 17.5 X 23
Artist Cheryl Andrews @kittykat5150 Psychotic Tendencyz
$100

Starting bid

Psychotic Tendencyz acrylic mixed media 24 X 12
Marilyn Monroe Print from the Frank Worth Archive
$300

Starting bid

Fine art photograph print from the Frank Worth Archive of Marilyn Monroe. 16 X 20 Monochrome
Artist Cheryl Andrews @kittykat5150 Lost In The Flowers
$100

Starting bid

Lost In The Flowers acrylic mixed media 16 X 20
Artist Sandi Wheaton @sandiwheaton66 Red Hill
$75

Starting bid

Black and white infrared film hand printed dark room, silver gelatin, print titled Red Hill tree 13.5 X 9 print in 16 X 20
Artist Sandi Wheaton @sandiwheaton66 Pink Shores
$75

Starting bid

Color digital photo titled Pink Shores located Desert Shores, 2007 13.5 X 9 print in 16 X 20
Artist Sandi Wheaton @sandiwheaton66 Palm Canvas
$50

Starting bid

Canvas wrapped 16 x 20 Palm trees with beautiful sunset
Artist Sandi Wheaton @sandiwheaton66 Swing Canvas
$50

Starting bid

Canvas wrapped 16 x 20 salton sea swing with girl
Artist Scott Pasfield @scottpasfield
$50

Starting bid

Gay in America book signed 16 x 20 black-and-white silver print from ad scapes 1994 boot
Artist Jeff Siebrand @siebrandjeff
$250

Starting bid

30x20 girl on a swing in the water circa April 2019 printed on metal
Artist Lisa Harrington @inspidereddesigns Nothing Sign
$30

Starting bid

The Only Other Thing is Nothing 8.5 X 11 Print in 15 X 12 Frame
Artist Lisa Harrington @inspidereddesigns Disco Ball
$30

Starting bid

Rainbow Disco Ball 8.5 X 11 Print in 15 X 12 Frame
Artist Sean Guerrero @seanguerreroart Salton Sea Spine
$750

Starting bid

Salton Sea Spine Sculpture. First piece that Sean found in Bombay made of an old rocker arm off a six cylinder boat engine, possibly a race boat.
Artist Lisa Harrington @inspidereddesigns Ernie's Boat
$30

Starting bid

Ernie's Boat 8.5 X 11 Print in 15 X 12 Frame
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl TQ2
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” TQ2
Artist Lisa Harrington @inspidereddesigns Nothing Lightpaint
$30

Starting bid

Creative Light Painting Long Exposure of The Only Other Thing is Nothing 8.5 X 11 Print in 15 X 12 Frame
Artist Cory Polanek Bombay Beach Drive-in Multimedia
$45

Starting bid

Bombay Beach drive-in multimedia art 8 x 8 square
Artist Janenne Willis
$50

Starting bid

These works are a part of Janie Willis's sea state series. C state is an imagining of radical empathy between bodies of water. It breathes life from one sea Westport Bay in Australia to another the Salton Sea in the US Sea State number 20 edition 1/5 5x7 metal Sea State number 21 edition 1/5 5x7
Artist Jamie Howren @jamiehowren
$75

Starting bid

Snow Covered El Cajon Pass 16 X 20 in 24 X 28 Matted Frame
Artist Bianca Ferro Bink Ceramics @bink_ceramics
$50

Starting bid

Ceramic Ferret Sculpture 8 X 13 X 6 Deep
Artist Cindy Hollenbeck CHANGES
$10

Starting bid

Fluid Acrylic pout with cells on canvas 12 X 12. TITLE-CHANGES
Artist Cindy Hollenbeck BRAIN FOG
$10

Starting bid

Fluid Acrylic pout with cells on canvas 12 X 12. TITLE- BRAIN FOG
Artist Syytnik @syytnik
$25

Starting bid

3 painted acrylic boxes 8 inches wide and 6 inches stacked. Abstract painter and multimedia born in Russia and has worked in New York and Los Angeles
Artist Milan von Brunn @milan_von_brunn Shig's Pyramids
$350

Starting bid

13.5 X 11 inch print matted in a 22 X 18 inch Frame Nude Portrait at Shig's Pyramids
Artist Milan von Brunn @milan_von_brunn Curves & Cephalopods
$350

Starting bid

12.5 X 11 inch print matted in a 19 X 19 Inch Frame Curves & Cephalopods
Artist Sean Guerrero @seanguerreroart Asbestos and Rebar
$750

Starting bid

Pair of Asbestos and Rebar wall hanging pair 35 inches tall by 9 1/2 inches wide each
Artist Chris “SSIPPI” Wessman @ssippi Swing
$200

Starting bid

Salton Sea Abstract Swing Painting 33" x 23”
Artist Chris “SSIPPI” Wessman @ssippi Birds
$150

Starting bid

Salton Sea Abstract Bird Painting Painting 22" x 19"
Artist Dan Wallace
$150

Starting bid

Trees After the Fire 24 x 36 mixed media dry pastel and acrylic paint framed
Artist Katrina Brown @RedHeadKatrina Spark-Forged Stallion
$100

Starting bid

The Spark-Forged Stallion. Chrome Horse 20 X 30 Photograph mounted on wood and coated with polyurethane. Sculpture created by Artist Sean Guerrero @seanguerreroart
Painted Driftwood Salton Sea Series Skeleton Flamingos
$20

Starting bid

Have you ever seen the skeleton flamingos by the edge of the water? This is a great keepsake painting, depicting such flamingos, as well as Damon's cube in the water. 14 inches long.
Painted Driftwood Salton Sea Series Flamingo SOS
$20

Starting bid

Painted driftwood depicting pink flamingo next to the SOS sign created by the late artist Shig. 15 inches long.
Painted Driftwood Salton Sea Series Salton Swing 1
$20

Starting bid

Painted driftwood depicting the Salton sea swing created by Sippi and Damon. 16 inches long.
Painted Driftwood Salton Sea Series Judyth Fish
$20

Starting bid

Painted driftwood depicting the Judyth fish in the waters of the salt sea. Metal art created by Judyth.
Painted Driftwood Salton Sea Series Salton Swing 2
$20

Starting bid

Painted driftwood depicting the Salton Sea swing in the water. Swing created by Sippi and Damon. 15 inches long.
Driftwood Version of the Biennale Fish
$50

Starting bid

Hand created driftwood Biennale fish made with rusted chicken wire and driftwood. Perfect for outdoor decoration. 44 inches long 28 inches wide.
Prehistoric driftwood, Bombay fish
$50

Starting bid

Fun prehistoric, driftwood fish of Bombay driftwood. 42inches by 16 inches. Perfect for outdoor decoration.
Painted Driftwood Series Biennale Painted Fish
$20

Starting bid

Painted driftwood depicting the Biennale fish skeleton. 12 inches long.
Driftwood Art Series Tilapia Fish
$50

Starting bid

Driftwood art series depicting a tilapia fish. 13 inches by 22 inches. Perfect for outdoor decor.
Artist Katrina Brown @redheadkatrina Nothing Star Trails
$5

Starting bid

Night sky, long exposure, star trail of the only other thing is nothing sign created by Midabi. 8 x 10 print matted 11 x 14.
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl Salton Blue 3
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” Salton Blue 3
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl Salton Blue 2
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” Salton Blue 2
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl Salton Blue 1
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” Salton Blue 1
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl TQ1
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” TQ1
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl Red 1
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” Red 1
Artist Rhonda Lowe @hawgwashgirl Ruby 1
$25

Starting bid

Salton Sea Ashtray from an original mold that came with property. Poured and glazed by Rhonda Lowe. 8.5" x 5” Ruby 1
Artist Lucy Sol Irrigation Light
$100

Starting bid

Brass Cube Lighting salvaged irrigation parts 11 inches high by 10 inches wide
Artist Jennifer Korsen @humansmakeart Boxing Babe
$75

Starting bid

Painting by artist Jennifer Korsen: Boxing Babe 18 X 24 canvas
Artist Jennifer Korsen @humansmakeart Abstract Bubbles
$75

Starting bid

Painting by artist Jennifer Korsen: Abstract Bubbles 12 X 12 canvas
Artist Jennifer Korsen @humansmakeart Floral Heart
$75

Starting bid

Painting by artist Jennifer Korsen: Floral Heart 16 X 12 canvas
Artist Jennifer Korsen @humansmakeart Painted Florals
$75

Starting bid

Painting by artist Jennifer Korsen: Painted Florals 20 X 16 canvas
Artist Jennifer Korsen @humansmakeart Lover / Fighter
$75

Starting bid

Matted Painting by artist Jennifer Korsen: Lover / Fighter 17 X 13
Artist Mark Hendrickson Orange and Black Piece 1
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 5.5 inches high, 7 inches across Orange and Black
Artist Mark Hendrickson Piece 2
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years
Artist Mark Hendrickson Pink With Stripes Piece 3
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 11" high, 6" diameter, 2" opening
Artist Mark Hendrickson Piece 4
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 10.5" high 6.5" diameter
Artist Mark Hendrickson Piece 5
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 9.5" high X 7.5" wide
James Dean from the Frank Worth Archive
$300

Starting bid

Fine art photograph print from the Frank Worth Archive of James Dean. 16 X 20 Monochrome
Artist Mark Hendrickson Piece 6
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 10" high X 8" wide
Artist Mark Hendrickson Piece 7
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 10" high X 6" wide
Artist Mark Hendrickson Piece 8
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 8" high X 7" wide
Artist Mark Hendrickson Piece 9
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 8" high X 5 inches wide
Artist Mark Hendrickson Piece 10
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 7" high X 6" wide
Artist Mark Hendrickson Piece 11
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 10" high X 5" wide
Artist Mark Hendrickson Piece 12
$20

Starting bid

Pottery created by Long time potter, exhibiting for 33 years 7" high X 6" wide
Artist Chris Landis Bombay Beach Free Love
$150

Starting bid

Bombay Beach Free Love, 2022, Digital Print, Approximately 16x12, Signed on Back
Artist Chris Landis Bombay Beach Door
$200

Starting bid

Bombay Beach Door, 2020, Approximately 22.5x15, Signed on back
Artist Chris Landis Bombay Beach Star
$250

Starting bid

Bombay Beach Star, 2021, Digital Print, Approximately 23x15 (Signed on back)
Artist Chris Landis Bombay Beach Bonolith
$200

Starting bid

Bombay Beach Bonolith, 2021, Digital Print, Approximately 23x15.25 (signed on back)
Artist Chris Landis Bombay Beach Diving Board and Swing
$200

Starting bid

Bombay Beach Diving Board and Swing, 2021, Digital Print, Approximately 22.5x15, Signed on Back
Artist Chris Landis Signed In Search of Eldorado
$30

Starting bid

Signed copy of In Search of Eldorado the Salton Sea, Palm Springs Desert Museum, 2000
Artist Chris Landis Salton Sea Atlas
$79

Starting bid

Salton Sea Atlas, University of Redlands 2002
Artist Trey Ross Ceramic Creation
$100

Starting bid

Ceramic creation by Trey Ross 6 inches high by 5 inches wide.
Artist Chris Landis Storm Over Mono
$54

Starting bid

Storm Over Mono; The Mono Lake Battle and the California Water Future, University of California 1996
Artist Zac Hould Pottery Bowl
$20

Starting bid

Pottery bowl porcelain bowl Cohn fired clear glaze ivory accents. Approximately 5 inches across.
Artist Vanessa Franking @vanessafranking
$100

Starting bid

Metal photographic print of ‘The Milky Way Over Boot heel Arch” 20” x 30”
Artist Chris Landis Bombay Beach Marina
$200

Starting bid

Bombay Beach Marina, 2021, Digital Print, Approximately 22.5x15 (Signed on back)
Artist Chris Landis Bombay Beach View
$200

Starting bid

Bombay Beach View, 2022, Digital Print, Approximately 22.5x15 (Signed on back)
Artist Nick Sullivan @nsulley "Radiance"
$100

Starting bid

"Radiance" 16X24 Print Framed 20 X 28
Artist Nick Sullivan @nsulley "Luminance"
$100

Starting bid

"Luminance" 16X24 Print Framed 20 X 28
Artist Scott Templeton "Joker McDonald"
$50

Starting bid

Framed Mashup Series - "Joker McDonald" One of 3 in a series. They are the only prints made of this series, exclusively for BBAC. 12 X 12 Frames Printed on fine photography and art paper made from 100% cotton about 18 mil thick
Artist Scott Templeton “Leia Poppins”
$50

Starting bid

Framed Mashup Series - “Leia Poppins” One of 3 in a series. They are the only prints made of this series, exclusively for BBAC. 12 X 12 Frames Printed on fine photography and art paper made from 100% cotton about 18 mil thick
Artist Scott Templeton “Sulbacca”
$50

Starting bid

Framed Mashup Series - “Sulbacca” One of 3 in a series. They are the only prints made of this series, exclusively for BBAC. 12 X 12 Frames Printed on fine photography and art paper made from 100% cotton about 18 mil thick
Artist Scott Templeton “Nick’s M2”
$50

Starting bid

One of 3 images in the Andy Warhol Inspired series (AWI) - “My A1”, “Nick’s M2” and “Uncle Alex’s Contaflex”. 12X12 Framed This print, “Nick’s M2” is actually Nick’s camera that he used to take his Pulitzer Prize-winning photo “The Terror of War.”
Artist Scott Templeton “My A1”
$50

Starting bid

One of 3 images in the Andy Warhol Inspired series (AWI) - “My A1”, “Nick’s M2” and “Uncle Alex’s Contaflex”. 12X12 Framed This print is “My A1”
Artist Scott Templeton “Uncle Alex’s Contaflex”
$50

Starting bid

One of 3 images in the Andy Warhol Inspired series (AWI) - “My A1”, “Nick’s M2” and “Uncle Alex’s Contaflex”. 12X12 Framed This print is “Uncle Alex’s Contaflex”
Artist Scott Templeton Splash Down 3”
$50

Starting bid

One of 3 images in my water drop series - “Splash Down 1” (the red one), “Splash Down 2” and “Splash Down 3”. This auction is for framed image “Splash Down 3”
Artist Scott Templeton “Splash Down 1”
$50

Starting bid

One of 3 images in my water drop series - “Splash Down 1” (the red one), “Splash Down 2” and “Splash Down 3”. This auction is for framed image “Splash Down 1”
Artist Scott Templeton “Splash Down 2”
$50

Starting bid

One of 3 images in my water drop series - “Splash Down 1” (the red one), “Splash Down 2” and “Splash Down 3”. This auction is for framed image “Splash Down 2”
Artist Bob Swanek @rj.swanek Lone Tentacle
$50

Starting bid

11 X 14 Framed print of the newest Bombay Beach installation "Chaos" by @roycenita
Artist Bob Swanek @rj.swanek Woman With the Tentacle
$50

Starting bid

11 X 14 Framed print of the newest Bombay Beach installation "Chaos" by @roycenita of a woman holding a red umbrella
Artist Katrina Brown @RedHeadKatrina Star Trails & Tentacles
$50

Starting bid

11 X 14 Framed print of the newest Bombay Beach installation "Chaos" by @roycenita at night showcasing long exposure of the stars with a little light painting. Taken the very first night of installation on the beach
Artist Katrina Brown @RedHeadKatrina Blue Hour Tentacle
$50

Starting bid

11 X 14 Framed print of the newest Bombay Beach installation "Chaos" by @roycenita at night showcasing long exposure during the blue hour the second night of it's installation- after someone installed lighting
Artist Midabi @midabi
$100

Starting bid

Metal magnetic hanging 9 X 9 inches WOW sign
Artist Lucy Sol Neckpiece
$25

Starting bid

Wearable neck piece made of sparkling clear cups and clips
Artist PROTORELIX @protorelix
$25

Starting bid

Molten marbled sculpture 2.5 inches high by 7 inches long "Meteor Skull" from 2017
BBAC Archive Salton Sea Vicinity map
$25

Starting bid

20 X 30 Cardstock poster reprint of the Salton Sea Vicinity map
Artist Steve Davis S1
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis Olive Green 3" high 6.5" circumference S1
Artist Steve Davis S6
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis cerulean blue 2.5" high 6" circumference S6
Artist Steve Davis S3
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis orange 3" high 7" circumference S3
Artist Steve Davis S2
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis green 2.5" high 6" circumference S2
Artist Steve Davis S5
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis deep blue 2.5" high 6" circumference S5
Artist Steve Davis S8
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis soft green 2.5" high 5.5" circumference S8
Artist Steve Davis S4
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis gold hues with blues 2.5" high 5.5" circumference S4
Artist Steve Davis S7
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis salmon colored 2.5" high 6" circumference S7
Artist Steve Davis S10
$10

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis sage green colored 3" high 6" circumference S10
Artist Steve Davis S11
$20

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis light green 2.5" high 6" circumference S11
Artist Steve Davis S12
$20

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis slightly green linen colored 2.5" high 6" circumference S12
Artist Steve Davis S13
$20

Starting bid

Pottery bowl by Steve Davis slightly green linen colored 3" high 6.5" circumference S13
Kenny Lucia Handmade Lemongrass&Selenite Crystal Candle K1
$5

Starting bid

Handmade green lemongrass ( green) & lemon (yellow) Essential oils. With Selenite crystals found by the Salton Sea K1
Kenny Lucia Handmade Lemongrass&Selenite Crystal Candle K2
$5

Starting bid

Handmade green lemongrass ( green) & lemon (yellow) Essential oils. With Selenite crystals found by the Salton Sea K2
Kenny Lucia Handmade Lemongrass&Selenite Crystal Candle K3
$5

Starting bid

Handmade green lemongrass ( green) & lemon (yellow) Essential oils. With Selenite crystals found by the Salton Sea K3
Kenny Lucia Handmade Lemongrass&Selenite Crystal Candle K4
$5

Starting bid

Handmade green lemongrass ( green) & lemon (yellow) Essential oils. With Selenite crystals found by the Salton Sea K4
Kenny Lucia Handmade Lemongrass&Selenite Crystal Candle K5
$5

Starting bid

Handmade green lemongrass ( green) & lemon (yellow) Essential oils. With Selenite crystals found by the Salton Sea K5
Artist Peace Bombay Allday
$20

Starting bid

I love our little community and am so proud of what we have accomplished this year!
Kenny Lucia Handmade Lemongrass&Selenite Crystal Candle K6
$5

Starting bid

Handmade green lemongrass ( green) & lemon (yellow) Essential oils. With Selenite crystals found by the Salton Sea K6
Artist John Wyatt @johnwyattphotography Pyramid Sculptures
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Pyramid Sculptures
Artist John Wyatt @johnwyattphotography Cadillac Hearse
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Cadillac Hearse
Artist John Wyatt@johnwyattphoto Chair in an Abandoned House
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Chair in an Abandoned House
Artist John Wyatt @johnwyatt Wendell at The Ski Inn
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Wendell at The Ski Inn
Artist John Wyatt @johnwyattp Bombay Beach @ the Salton Sea
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Bombay Beach at the Salton Sea
Artist John Wyatt @johnwyattphotography Midnight Confessions
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Midnight Confessions
Artist John Wyatt @Egg Sculpture on Roof and Vintage Trailer
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled Egg Sculpture on Roof and Vintage Trailer
Artist John Wyatt @johnwyattphotography House Trailer@ Dusk
$150

Starting bid

One of 8 eight 13 x 19 inch archival digital pigment prints. Signed on the back. This one is titled House Trailer at Dusk
Artist Kevin Key @slworkingElectric Phone Booth
$175

Starting bid

Lighting with the Bombay Free Love phone booth installed by Iཞöŋɖaɖ @imirondad 16X20 Framed
Artist Harper Willat @blaqboxphoto
$100

Starting bid

“Paradise Found” Cross Processed E-6 Film Digital Print Image is 8 x 12 Frame is 16 x 20
Artist Natalie J.D. Cuenca @catch_a_cachi
$125

Starting bid

Natalie J.D. Cuenca Catch-A-Cachi "Haywire" 12×12 Mixed media sealed in epoxy resin