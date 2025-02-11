Book for Hope: Dancing For Gold 2025 Silent Auction

Sales closed

$500 Car Detail Package item
$500 Car Detail Package
$200

1. Gift certificate for car detail
Teeth Withening item
Teeth Withening
$250

2.In-office teeth whitening donated by Paducah Dental William E. Walden, D.M.D. Matthew Mangino, D.M.D. Value = 490.00
16x5 Charcuterie board engraved with a charcuterie 'definiti item
16x5 Charcuterie board engraved with a charcuterie 'definiti
$25

3.Valued at $70. 16x5 Charcuterie board engraved with a charcuterie 'definition' and a 4-piece cheese knife utensil set.
Midtown Market Gift Basket item
Midtown Market Gift Basket
$25

4. Midtown Market Gift basket valued at $75. Includes the following items: Pretzels, Corn Chip, Pineapple Salsa, Sweet Garlic Dill Pickles, Tennessee Hot Crackers, Choc Rolled Waffers, Grass Fed Beef Sticks, Bonne Maman Lemon Tartlets, Churro Flavored Almonds, Kentucky Hot Mix, Asst. Chocs., Tortilla Soup Mix,
Golf Lesson & Range Membership item
Golf Lesson & Range Membership
$50

5. Golf Lesson with Todd Trimble lesson and 2 months inclusive range membership. Value: $200
Puttlab and Putter Fitting item
Puttlab and Putter Fitting
$20

6. Nick Daugherty Puttlab and putter fitting; Value $80
Golf Swing Lessons (Qty 2) item
Golf Swing Lessons (Qty 2)
$40

7. Two Swing Lessons with Emma Straub valued at $180
Golf Swing Lesson (Qty 1) item
Golf Swing Lesson (Qty 1)
$20

8. Golf Swing Lesson with Nick Mills; Value $95
$1000 VIP Pass to Badgett Playhouse item
$1000 VIP Pass to Badgett Playhouse
$300

9.$1,000 VIP Pass to The Badgett Playhouse in Grand Rivers, Kentucky. Good for 20 tickets up to $50 each.
Taste of Kentucky Basket item
Taste of Kentucky Basket
$100

10. Taste of Kentucky Basket valued at $260 2 Dinner meals with drink and dessert from Cracker Barrel (Any price) 2 Dinners from Texas Roadhouse 8 Entrees from iHop 1 box of Pappy Bourbon Balls 1 Bottle of Pappy bourbon aged maple syrup 2 Bags of Bourbon Infused Firehouse ground coffee Container made by the Paducah Flower Company
Ruxer Med Spa Gift Bag item
Ruxer Med Spa Gift Bag
$40

11. Ruxer MedSpa Gift Bag valued at $200. Items included: $50.00 gift card Exfoliating Polish Exfoliating Wash Intense Eye Cream
Blackstone Grill item
Blackstone Grill
$200

12.Blackstone Grill Retail value: $349
Hand painted KY themed bottle of Woodford Reserve item
Hand painted KY themed bottle of Woodford Reserve
$40

13.Hand painted KY themed bottle of Woodford Reserve by Canvases by Kolby- Value $120.00
Car Care Kit item
Car Care Kit
$40

14. Donated by O’Reilly Auto Parts $130 Value One bucket filled with: 3 Microfiber Towels Snow Foam Car Wash Glass Cleaner All Wheel and Tire Cleaners 1 pack of Wash Sponges 2 Scrubbing Mitts 73 Piece 1/4” Drive Socket Set 3 pliers Set
Car Care Kit item
Car Care Kit
$40

15. Total value = $120.00 Donated by O'Reilly Auto Parts Kit includes one bucket filled with: 3 Microfiber Towels Snow Foam Car Wash Glass Cleaner All Wheel and Tire Cleaners 1 pack of Wash Sponges 2 Scrubbing Mitts One Crescent 35 Piece Socket Wrenches.
Dolly Parton Album Wall Hanging item
Dolly Parton Album Wall Hanging
$175

16. Dolly Parton Album Wall Hanging
Taylor Swift Album Wall Hanging item
Taylor Swift Album Wall Hanging
$175

17. Taylor Swift Album Wall Hanging
Mahomes and Kelce Celebration Wall Hanging item
Mahomes and Kelce Celebration Wall Hanging
$175

18.Mahomes and Kelce Celebration Wall Hanging
Triple Crown Wall Hanging item
Triple Crown Wall Hanging
$175

19. Triple Crown Wall Hanging
Ali vs The Beatles Wall Hanging item
Ali vs The Beatles Wall Hanging
$160

20. Ali vs The Beatles Wall Hanging
Johnny Cash & Elvis Presley Wall Hanging item
Johnny Cash & Elvis Presley Wall Hanging
$160

21. Johnny Cash & Elvis Presley Wall Hanging
Mamba Forever Wall Hanging item
Mamba Forever Wall Hanging
$160

22. Mamba Forever Wall Hanging
Tiger & Jordan Wall Hanging item
Tiger & Jordan Wall Hanging
$175

23. Tiger & Jordan Wall Hanging
‘96 Masters - Tiger, Arnie, and Jack Wall Hanging item
‘96 Masters - Tiger, Arnie, and Jack Wall Hanging
$175

24.96 Masters - Tiger, Arnie, and Jack Wall Hanging
Redbirds Legends Shadow Box item
Redbirds Legends Shadow Box
$295

25. Redbirds Legends Shadow Box
Pledge of Allegiance Wall Hanging item
Pledge of Allegiance Wall Hanging
$195

26. Pledge of Allegiance Wall Hanging
Sip of Italy item
Sip of Italy
$1,127

27. Sip of Italy
Trip- Southern Charm item
Trip- Southern Charm
$2,882

28. Trip- Southern Charm
Enjoy the Dessert by the Sea item
Enjoy the Dessert by the Sea
$1,150

29. Enjoy the Dessert by the Sea
Take a Swing at Chicago From the Rooftops item
Take a Swing at Chicago From the Rooftops
$2,189

30.Take a Swing at Chicago From the Rooftops
House 2 Home Creations Decor item
House 2 Home Creations Decor
$125

31. House 2 Home Creations Decor - value $225 Moscow Mule framed print Old Fashioned framed print Old Fashioned premium bar towel Silver horse shot glass and measureMoscow Mule framed print Old Fashioned framed print Old Fashioned premium bar towel Silver horse shot glass and measure
Brunette + Co Salon Studio Hair Tools + Gift Certificate
$50

32.Brunette + Co Salon Studio Hair Tools + Gift Certificate. Total Value $100 /kit•sch/ hair towel /kit•sch/ hair emergency kit /kit•sch/ travel set Paddle hair brush Shampoo and style by Alexandra Howes
The Keg Gift Basket item
The Keg Gift Basket
$25

33.The Keg - Murray Valued at $70 2 bottle of Keg Sauce $20 gift certificate Tshirt “Keggy” plush
3 Months Residential Trash Service item
3 Months Residential Trash Service
$20

34. -3 months free residential trash service, for Graves Co from Oliver and Sons Sanitation Value $63.00
One Basic Clean (up to 5 Rooms) item
One Basic Clean (up to 5 Rooms)
$25

35.One basic clean up to 5 rooms from West Kentucky Cleaners $150.00
Tennessee Titans Tickets item
Tennessee Titans Tickets
$100

36. -2 Titans tickets, to Jacksonville Jaguar game. Date to be determined Value $300.00
Handmade Wooden Tray item
Handmade Wooden Tray
$30

37.Handmade Wooden Tray Value = 125.00
Kentucky Bourbon Set item
Kentucky Bourbon Set
$40

38. State of KY handmade by a friend of B4H with Blanton Bourbon stoppers, whiskey stones, and glasses Value $200.00
Mud Pie Blue Block Print Nested Platters item
Mud Pie Blue Block Print Nested Platters
$25

39. re-fabbed boutique; Value: $75 Mud Pie Blue Block Print Nested Platters offer a charming and artistic touch to your dining experience. This set includes two beautifully crafted stoneware platters, each featuring a unique hand-stamped block print design that adds a touch of elegance and sophistication to any table setting.
Pet Basket item
Pet Basket
$40

40. Basket has a $100 gift certificate from The Pet Nanney Basket also contains dog and cat food, toys, treats, and blankets Donated by: Beth and Emily Dulworth
$350 Gift Card Bundle item
$350 Gift Card Bundle
$150

41. Pizza by the Pound $50.00, $25.00 Mellow Mushroom, $50.00 from Strickland’s, $50.00 from Artisan Kitchen, $50.00 from Doe’s, $25.00 Cinemark, $100.00 Acee’s Gift Card- Total = $350.00 for gift cards
Blondie's item
Blondie's
$75

42.Angel Range Purse, Montana Silersmith Bracelet and Earrings set, and $150.00 Gift Certificate Total = $300.00
Dillard's item
Dillard's
$250

43. Frye Purse, Jessica Simpson Sunglasses, Kendra Scott Stacker Bracelets, Earrings, Adora Fashion Hat, and BrumataTravel Tumbler. Total Value = $1,000.00
Vera Bradley item
Vera Bradley
$20

44. Montgomer Gardens donated a Vera Bradley Cross Body Purse. Value- $ 65.00
Michelsons Jewelers item
Michelsons Jewelers
$200

45. 1ctw Diamond Bracelet Sterling Silver Value = $599.00
Two Cutting Boards item
Two Cutting Boards
$50

46.Two handmade cutting boards by a dear friend of Book for Hope, Inc. Value = $150.00
Green Turtle Bay Resort & Marina item
Green Turtle Bay Resort & Marina
$400

47. Two-night stay at the Green Turtle Bay Resort & Marina in Grand Rivers, KY. Two night vacation in a luxury two-bedroom condominium experience with beautiful lake views. Each bedroom has it's own private bath, and every unit has a fully equipped kitchen. Linens and towels are provided as is a coffee pot, washer/dryer, dishwasher and trash compactor for your convenience. We have the original certificate youto pick up at Dancing for Gold®, or we will ship it to you at your expense. The value = $706.70
Scentsy Products item
Scentsy Products
$25

48. Scentsy by Shari Wilford Blue Agate Scentsy warmer 2 Scentsy bars Set of car clips Value $70.00
A family photo session with Kendra Hays item
A family photo session with Kendra Hays
$75

49. A family photo session with Kendra Hays Value $400.00
One weekend stay at Beautiful Lake of Egypt item
One weekend stay at Beautiful Lake of Egypt
$300

50- One weekend stay at beautiful Lake of Egypt donated by Jason Powell. The value = $1500.00
One weekend stay at beautiful Lake of Egypt item
One weekend stay at beautiful Lake of Egypt
$300

51 - Another weekend stay at beautiful Lake of Egypt. Value = $1500.00

