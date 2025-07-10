2025-2026 Booster Bears Membership

🟤 Bronze Bear (Single Membership)
$10

🐾 Includes a Booster Bears sticker
🐾 Invitation to our End-of-Year Breakfast
🐾 Annual membership with voting rights for 1 member


📌 Staff are welcome to join as non-voting, advisory members of the Booster Bears Club. We appreciate your support!

⚪️ Silver Bear (Family Membership)
$25

🐾 Includes everything in Bronze
🐾 Voting rights for up to 4 household members
🐾 Up to 4 Booster Bears stickers
🐾 Shoutout in our Booster Bears newsletter


🟡 Gold Bear (Limited, perfect for businesses or families)
$75

🐾 Includes everything in Silver
🐾 Recognition on our Booster Bears banner displayed at events


$

