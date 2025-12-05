Boosters Bingo - Bag it or Build it! Designer Bag Bingo

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About this event
Includes: Admission for one person + 1 Bingo sheet
Be sure to designate your Lakota West Team at checkout. Your designated team will receive $10 from this ticket sale.
Includes: Admission for one person, 1 Bingo sheet + 1 additional Bingo sheet for the Bonus game and 12 Raffle tickets.
Be sure to designate your Lakota West Team at checkout. Your designated team will receive $10 from this ticket sale.
Priority entry and reserved table and seats for 8 people + 1 Bingo sheet per player (This is a group ticket for 8 people).
Be sure to designate your Lakota West team at checkout to receive $10 total from this ticket sale.
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Sponsorship includes Recognition at the event.
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