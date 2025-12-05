Lakota West Athletic Boosters

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About this event

Boosters Bingo - Bag it or Build it! Designer Bag Bingo

8749 Cincinnati Dayton Rd

West Chester Township, OH 45069, USA

Bingo admission ticket only
$40

Includes: Admission for one person + 1 Bingo sheet

Be sure to designate your Lakota West Team at checkout. Your designated team will receive $10 from this ticket sale.

Bingo Bundle
$60

Includes: Admission for one person, 1 Bingo sheet + 1 additional Bingo sheet for the Bonus game and 12 Raffle tickets.

Be sure to designate your Lakota West Team at checkout. Your designated team will receive $10 from this ticket sale.

VIP Admission for 8
$350
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Priority entry and reserved table and seats for 8 people + 1 Bingo sheet per player (This is a group ticket for 8 people).

Be sure to designate your Lakota West team at checkout to receive $10 total from this ticket sale.

Prize Sponsor
$100

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Sponsorship includes Recognition at the event.

Great option for small businesses!

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