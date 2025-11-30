Trenton ISD Education Foundation

Boots and Blooms Gala - 2026

The Farmstead 1146 County Road 4602

Trenton, TX 75490

Individual Ticket
$75

General seating (not reserved);
1 Door Prize Ticket,
Barbeque Dinner & Dessert,
Must be age 21+

Platinum Sponsor
$2,500

1 reserved table of 8;
Each table guest receives:
2 Door Prize Tickets,
Barbeque Dinner and Dessert,
Unlimited Drinks Wristband,
Premium event advertising,
All guests must be 21+

Gold Sponsor
$1,500

1 reserved table of 8;
Each table guest receives:
2 Door Prize Tickets,
Barbeque Dinner and Dessert,

2 Drink tickets
Name and logo on event signage and event advertising,
All guests must be 21+

Silver Sponsor
$1,000

1 reserved table of 8;
Each table guest receives:
1 Door Prize Ticket,
Barbeque Dinner and Dessert,

1 Drink ticket
Name and logo on event signage and event advertising,
All guests must be 21+

