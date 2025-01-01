Sales closed

Bourbon & BBQ Silent Auction 2025

EXPERIENCES: #101- Family Fun Pack item
EXPERIENCES: #101- Family Fun Pack
$50

Starting bid

Includes 5 mini golf passes from Walther's Golf & Fun, 5 laser tag passes for Walther's Golf & Fun and 5 jump passes good for 90 minutes at SkyZone Evansville. ($ 200 Value)
EXPERIENCES: #102- Family Fun Pack item
EXPERIENCES: #102- Family Fun Pack
$50

Starting bid

Includes 5 mini golf passes from Walther's Golf & Fun, 5 laser tag passes for Walther's Golf & Fun and 6 movie passes good at any Showplace Cinemas Location ($ 145 Value)
EXPERIENCES: #103- Perfect North Slopes item
EXPERIENCES: #103- Perfect North Slopes
$40

Starting bid

Includes 2 x 1 Day Passes. They can be redeemed for skiing, tubing or snowboarding. Located in Lawrenceburg, IN ($ 158 Value)
EXPERIENCES: #104- Holiday World & Splashin Safari item
EXPERIENCES: #104- Holiday World & Splashin Safari
$50

Starting bid

Includes 2 x 1 day passes at Holiday World & Splashin' Safari (Value $130)
EXPERIENCES: #105- Thunderbolts Fan Pack item
EXPERIENCES: #105- Thunderbolts Fan Pack
$70

Starting bid

Includes 4 tickets for the 3/9 game vs Macon and 7 Goal Zone General Admission Tickets. To be in the 2025 Season. ($220 Value)
EXPERIENCES: #106- Velocity Youth Birthday Party Package item
EXPERIENCES: #106- Velocity Youth Birthday Party Package
$50

Starting bid

Velocity Fitness in Evansville, Indiana, offers an exciting youth birthday party package that combines fitness and fun. Participants will engage in board-breaking kickboxing moves, master ninja rolls, and navigate a mini obstacle course, all under the guidance of experienced instructors. This dynamic experience promotes physical activity, builds confidence, and ensures a memorable celebration for young adventurers.(Priceless Experience)
EXPERIENCES: #108- Mesker Park Zoo item
EXPERIENCES: #108- Mesker Park Zoo
$75

Starting bid

Curator Membership Includes: Family Membership, 10 1-Day General Admission Tickets, 10 Zoo Tokens, Zoo Decal, 4 Tickets to Boo at the Zoo, and recognition in zoo lovers magazine ($300 Value)
EXPERIENCES: #109- Jo & Grace Photography item
EXPERIENCES: #109- Jo & Grace Photography
$50

Starting bid

Includes a 1 hr. photography session (studio or location), private online viewing gallery & 15 edited images of your choice with print release. ($150 Value)
EXPERIENCES: #110- Notre Dame Football item
EXPERIENCES: #110- Notre Dame Football
$70

Starting bid

Includes 2 tickets to the 9/20/25 Notre Dame vs. Purdue football ($200 Value)
EXPERIENCES: #111- Lori Rivera Art item
EXPERIENCES: #111- Lori Rivera Art
$25

Starting bid

Includes a $50 GC for a piece of Lori Rivera Art ($50 Value)
EXPERIENCES: #112- Cardinals Game Day item
EXPERIENCES: #112- Cardinals Game Day
$40

Starting bid

Includes 2 Tickets to a M-TH home game. Excludes Opening Day, Labor Day & Cubs Games. Must be redeemed by 8/31/25 ($120 Value)
EXPERIENCES: #113- Reds Game Day item
EXPERIENCES: #113- Reds Game Day
$30

Starting bid

Includes 4 View Level tickets or 2 Terrace Line Tickets from a list of pre-selected Reds games ($60 Value)
GIFTCARDS: #114- It Can Be Arranged item
GIFTCARDS: #114- It Can Be Arranged
$25

Starting bid

Includes a $25 GC to It Can Be Arranged.
GIFTCARDS: #115- Chili's item
GIFTCARDS: #115- Chili's
$25

Starting bid

Includes a $25 GC to Chili's. Good at locations nationwide
GIFTCARDS: #116- On The Border, Chili's, Magianos item
GIFTCARDS: #116- On The Border, Chili's, Magianos
$25

Starting bid

Includes a $25 GC to Chili's, On the Border or Magiano's. Good at locations nationwide.
EXPERIENCES: #117- UE Baseball item
EXPERIENCES: #117- UE Baseball
$20

Starting bid

Includes 4 single tickets to a UE baseball game. ($40 Value)
GIFTCARDS: #118- Donut Bank item
GIFTCARDS: #118- Donut Bank
$10

Starting bid

Includes a $10 GC to Donut Bank
GIFTCARDS: #119- Donut Bank item
GIFTCARDS: #119- Donut Bank
$10

Starting bid

Includes a $10 GC to Donut Bank
GIFTCARDS: #120- Donut Bank item
GIFTCARDS: #120- Donut Bank
$10

Starting bid

Includes a $10 GC to Donut Bank
GIFTCARDS: #121- Donut Bank item
GIFTCARDS: #121- Donut Bank
$10

Starting bid

Includes a $10 GC to Donut Bank
GIFTCARDS: #122-Fired Up item
GIFTCARDS: #122-Fired Up
$20

Starting bid

Includes 6 Studio Fee Vouchers ( $42 Value)
GIFTCARDS: #123-Lucas Oil item
GIFTCARDS: #123-Lucas Oil
$75

Starting bid

Includes a $75 GC to Lucas Oil Center
EXPERIENCES: #124 Tri State Functional Wellness item
EXPERIENCES: #124 Tri State Functional Wellness
$30

Starting bid

Includes a 1 hour massage. ($70 Value)
GIFTCARDS: #125-Azzip Pizza item
GIFTCARDS: #125-Azzip Pizza
$30

Starting bid

Includes a $30 GC to Azzip
EXPERIENCES: #126 Purdue Football Experience item
EXPERIENCES: #126 Purdue Football Experience
$50

Starting bid

Includes 4 tickets to the August 25th Purdue/ Ball State Game. (Value: Priceless)
EXPERIENCES: #127- Tastes of Newburgh item
EXPERIENCES: #127- Tastes of Newburgh
$30

Starting bid

Includes $25 gift cards to Tin Fish, Honeymoon Coffee, and Cleo's Bakery. ($75 Value)
EXPERIENCES: #128- Neon Bright Solutions item
EXPERIENCES: #128- Neon Bright Solutions
$50

Starting bid

Includes Neon Bright Solutions gift Certificate to be used for any of their services: Window Cleaning, Pressure Washing, Gutter Cleaning, Driveway Sealing and Fence & Deck Staining.
BASKETS: #201- Freddy's Basket item
BASKETS: #201- Freddy's Basket
$15

Starting bid

Includes 1 bottle of Freddy's fry sauce, 1 bottle of fry seasoning and 2 Free combo meals. ($40 Value)
BASKETS: #202- Thyme in the Kitchen item
BASKETS: #202- Thyme in the Kitchen
$40

Starting bid

Includes 1 bag of Bourbon Barrel Smoking Blocks, 1 bottle of Bourbon Smoke Sea Salt and Bourbon Smoked Pepper, 1 bottle of Bourbon Smoked Chef's Blend, and 1 container of Bourbon Smoked Chili Peanuts. ($100 Value)
BASKETS: #203- Tracy's Home Accessories item
BASKETS: #203- Tracy's Home Accessories
$20

Starting bid

Includes 2 Cigar Whiskey Tumblers and 1 Bourbon & Spice Candle. ($69.99 Value)
BASKETS: #204 - 6th & Zero Body Care Basket item
BASKETS: #204 - 6th & Zero Body Care Basket
$50

Starting bid

Includes 1 bar of hand-crafted body soap, recycled stainless steel tumbler, citrus conditioner, citrus shampoo, citrus hand lotion, vegan lip balm, hand cream, tea diffuser, and calming herbal tea. ($135 Value)
HANDMADE: #206 - Fall Wreath item
HANDMADE: #206 - Fall Wreath
$20

Starting bid

Includes 1 locally made fall wreath. ($60 Value)
HANDMADE: #207 - Spring Wreath item
HANDMADE: #207 - Spring Wreath
$20

Starting bid

Includes 1 locally made spring wreath. ($60 Value)
BASKETS: #209 - CPM BOARD BASKET item
BASKETS: #209 - CPM BOARD BASKET
$30

Starting bid

Includes a BBQ Basket with an assortment of all your grilling needs. (Value)
BASKETS: #211 - Truck Wax Warmer & Custom Melts item
BASKETS: #211 - Truck Wax Warmer & Custom Melts
$25

Starting bid

Includes an Evetena truck wax warmer w/ interchangeable signs and 6 bags of "boozy" scented wax melts. ($60 Value)
BASKETS: #212 - Latte Wax Warmer & Custom Melts item
BASKETS: #212 - Latte Wax Warmer & Custom Melts
$25

Starting bid

Includes an Evetena Latte Wax Warmer, 1 bag of coffee bean melts and 5 bags of creamer melts. ($60 Value)
BASKETS: #213 - Evetena Candle Basket item
BASKETS: #213 - Evetena Candle Basket
$25

Starting bid

Includes a basket with 3 boozy candles, snuffer & wick trimmer. ($60 Value)
HANDMADE: #214 - Floral Centerpiece item
HANDMADE: #214 - Floral Centerpiece
$15

Starting bid

Includes 1 beautifully crafted floral centerpiece made locally by Angie Paul. ($40 Value)
HANDMADE: #215 - Floral Centerpiece item
HANDMADE: #215 - Floral Centerpiece
$15

Starting bid

Includes 1 beautifully crafted floral centerpiece made locally by Angie Paul. ($40 Value)
BASKETS: #216 - Tools for Teaching item
BASKETS: #216 - Tools for Teaching
$20

Starting bid

Includes watercolor set with brush pen, watercolor paper, oil pastels, sand art and sticky tabs. ($70 Value)
HANDMADE: #217 - Wine Set item
HANDMADE: #217 - Wine Set
$30

Starting bid

Includes 3 bottles of white wine with hand crafted wooden lazy susan turntable. ($70 Value)
HANDMADE: #218 - Wine Set item
HANDMADE: #218 - Wine Set
$30

Starting bid

Includes 3 bottles of wine with beautiful hand crafted wooden cutting board. ($70 Value)
BASKETS: #219 - Wine Set item
BASKETS: #219 - Wine Set
$25

Starting bid

Includes 3 bottles of wine and 2 pink cocktail glasses. (Value $55)
BASKETS: #220 - Chick-Fil-A item
BASKETS: #220 - Chick-Fil-A
$15

Starting bid

Includes 1 water bottle, clear tote bag, "Eat More Chikin" plush, cups, coupon cards, blow up ball and mini basketball hoop.
BASKETS: #221 - Dog Food item
BASKETS: #221 - Dog Food
$15

Starting bid

Includes a 40lb bag of Canine X Dog Food. ($50 Value)
BASKETS: #222 - WildFlower Boutique item
BASKETS: #222 - WildFlower Boutique
$70

Starting bid

Includes 1 beaded purse by Mary Frances and a $50 gift card to spend at WildFlower Boutique. ($170 Value)
BASKETS: #223 - Dog Food item
BASKETS: #223 - Dog Food
$15

Starting bid

Includes a 40lb bag of Canine X Dog Food. ($50 Value)
BOURBON: #301 -Cap & Cork item
BOURBON: #301 -Cap & Cork
$70

Starting bid

Includes a private dining experience for 2 at local favorite, Cap & Cork ($200 Value)
BOURBON: #302 - Hotel Tango Distillery item
BOURBON: #302 - Hotel Tango Distillery
$40

Starting bid

Includes 1 bottle of Shmallow Toasted Marshmallow Bourbon, 1 bottle of Straight Rye Whiskey, 1 XL T-Shirt and 2 Hotel Tango Koozies. ($100 Value)
BOURBON: #303- MoonDrops Distillery item
BOURBON: #303- MoonDrops Distillery
$50

Starting bid

Includes Double Oak Bourbon, Free Distillery Tour for 4, Moon Drops hat, coozie & rocks glass. ($200 Value)
BOURBON: #304 - Lux Row Distilleries item
BOURBON: #304 - Lux Row Distilleries
$50

Starting bid

Includes Penelope Bourbon, Minor Case Rye Whiskey, Penelope Bourbon Bar Mats and Yellowstone Hat. ($150 Value)
BOURBON: #305 - West Fork Whiskey Co item
BOURBON: #305 - West Fork Whiskey Co
$60

Starting bid

Includes 2 bottles of West Fork Whsky, 1 tshirt, 1 West Fork Whysky hat and 2 bourbon tasting glasses. ($180 Value)
BOURBON: #306 - Peerless item
BOURBON: #306 - Peerless
$75

Starting bid

Includes 1 bottle of Toasted Bourbon by Peerless and 4 Distiliarry experience tickets. ($225 Value)
BOURBON: #307 - New Riff Distillery item
BOURBON: #307 - New Riff Distillery
$40

Starting bid

Includes a tour and tasing for 4 at New Riff. Tour dates and times will be scheduled with New Riff by the winner. ($100 Value)
BOURBON: #308 - Silk Velvet Whiskey item
BOURBON: #308 - Silk Velvet Whiskey
$50

Starting bid

Includes a bottle of Silk Velvet Whiskey, Cap & Cork Shirt and $25 GC (Value $200) Donated by: Michael Ervin
BOURBON: #309 - Kayla Weber Art item
BOURBON: #309 - Kayla Weber Art
$30

Starting bid

Includes 1 Bourbon Oil Painting Print made by Kayla Weber. (Value is Priceless)
BOURBON: #310 - Four Roses Distillery item
BOURBON: #310 - Four Roses Distillery
$70

Starting bid

Includes 2 bottles of whiskey, 2 stone coasters, 3 whiskey glasses and 1 Four Roses book. ($250 Value)
BOURBON: #311 - J Mattingly 1845 item
BOURBON: #311 - J Mattingly 1845
$70

Starting bid

Includes 1 Bottle of Double Staved 6-Year-Old Kentucky Bourbon, 1 J. Mattingly Ball Cap and 1 Whiskey Glass. ($200 value)
BOURBON: #312 - 2XO by Dixon Dedman item
BOURBON: #312 - 2XO by Dixon Dedman
$150

Starting bid

Includes a 2XO Signed Barrell Head and 2 Bourbon Bottles. ($500 Value)
BOURBON: #314 - Bourbon, Bourbon, Bourbon item
BOURBON: #314 - Bourbon, Bourbon, Bourbon
$50

Starting bid

Includes a bourbon chocolate cake, Granddad Bourbon and truffles flavored with Granddad Bourbon. Donated by Kelly Rode
BOURBON: #316 - Liberty Federal Credit Union item
BOURBON: #316 - Liberty Federal Credit Union
$40

Starting bid

Includes 1 wooden bourbon box, 1 bottle of Woodford Reserve, 2 whiskey glasses, 1 set of whiskey stones and $15 Mission BBQ gift card. ($100 Value)
BOURBON: #317 - Bourbon Lover's Basket item
BOURBON: #317 - Bourbon Lover's Basket
$50

Starting bid

Includes a curated selection of Blanton's, Eagle Rare & EH Taylor Small Batch. ($200 Value)
BOURBON: #318 - Journeyman Distillery item
BOURBON: #318 - Journeyman Distillery
$60

Starting bid

Includes 6 Tour & Tasting Certificates & 6 Welter's Folly Day Passes ($144 Value)
ART THERAPY: #401 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #401 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #402 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #402 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #403 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #403 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #404 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #404 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #405 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #405 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #406 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #406 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #407 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #407 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #408 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #408 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #409 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #409 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #410 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #410 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #411 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #411 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #412 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #412 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - $60 Value
ART THERAPY: #413 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #413 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #414 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #414 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - $60 Value
ART THERAPY: #415 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #415 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #416 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #416 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #417 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #417 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #418 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #418 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #419 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #419 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #420 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #420 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #421 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #421 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #422 - Art by Jan Grafton item
ART THERAPY: #422 - Art by Jan Grafton
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #423 item
ART THERAPY: #423
$10

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #424 item
ART THERAPY: #424
$10

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #425 item
ART THERAPY: #425
$10

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #426 item
ART THERAPY: #426
$15

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #427 item
ART THERAPY: #427
$15

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #428 - Yarn Mandala item
ART THERAPY: #428 - Yarn Mandala
$10

Starting bid

Made by CPM Art Therapists
ART THERAPY: #429 - Yarn Mandala item
ART THERAPY: #429 - Yarn Mandala
$10

Starting bid

Made by CPM Art Therapists
ART THERAPY: #430 - Yarn Mandala item
ART THERAPY: #430 - Yarn Mandala
$10

Starting bid

Made by CPM Art Therapists
ART THERAPY: #431 - Yarn Mandala item
ART THERAPY: #431 - Yarn Mandala
$10

Starting bid

Made by CPM Art Therapists
ART THERAPY: #432 - Yarn Mandala item
ART THERAPY: #432 - Yarn Mandala
$10

Starting bid

Made by CPM Art Therapists
ART THERAPY: #433 - Paper Crane Jar item
ART THERAPY: #433 - Paper Crane Jar
$10

Starting bid

Includes a Jar filled with Paper Cranes made by CPM Art Therapists. A crane is a Japanese symbol for longevity and good fortune. (Value is priceless)
ART THERAPY: #434 - Paper Crane Jar item
ART THERAPY: #434 - Paper Crane Jar
$10

Starting bid

Includes a Jar filled with Paper Cranes made by CPM Art Therapists. A crane is a Japanese symbol for longevity and good fortune. (Value is priceless)
ART THERAPY: #435 - Paper Crane Jar item
ART THERAPY: #435 - Paper Crane Jar
$10

Starting bid

Includes a Jar filled with Paper Cranes made by CPM Art Therapists. A crane is a Japanese symbol for longevity and good fortune. (Value is priceless)
ART THERAPY: #436 - Bourbon Paper Crane Jar item
ART THERAPY: #436 - Bourbon Paper Crane Jar
$15

Starting bid

Includes a Bourbon Jar filled with Paper Cranes made by CPM Art Therapists. A crane is a Japanese symbol for longevity and good fortune. (Value is priceless)
ART THERAPY: #437 - Bourbon Paper Crane Jar item
ART THERAPY: #437 - Bourbon Paper Crane Jar
$15

Starting bid

Includes a Bourbon Jar filled with Paper Cranes made by CPM Art Therapists. A crane is a Japanese symbol for longevity and good fortune. (Value is priceless)
ART THERAPY: #438 - Paper Crane Art item
ART THERAPY: #438 - Paper Crane Art
$25

Starting bid

Locally Made by a CPM Art Therapist. (Value is Priceless)
ART THERAPY: #439 - Paper Crane Art item
ART THERAPY: #439 - Paper Crane Art
$25

Starting bid

Locally Made by a CPM Art Therapist. (Value is Priceless)
ART THERAPY: #440 - Paper Crane Dream Catcher item
ART THERAPY: #440 - Paper Crane Dream Catcher
$35

Starting bid

Locally Made by a CPM Art Therapist. (Value is Priceless)
ART THERAPY: #441 - Cream & Green Macrame item
ART THERAPY: #441 - Cream & Green Macrame
$25

Starting bid

Locally Made by a CPM Art Therapist. (Value is Priceless)
ART THERAPY: #444 item
ART THERAPY: #444
$10

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #445 item
ART THERAPY: #445
$10

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #446 item
ART THERAPY: #446
$10

Starting bid

Locally Made by Art Therapist
ART THERAPY: #448 - Art by Katie Watts item
ART THERAPY: #448 - Art by Katie Watts
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #449 - Art by Katie Watts item
ART THERAPY: #449 - Art by Katie Watts
$20

Starting bid

Locally Made - Value $60
ART THERAPY: #450 - Art by Jenn Davis item
ART THERAPY: #450 - Art by Jenn Davis
$20

Starting bid

Includes a custom made IU tumbler & coasters
ART THERAPY: #451 - Art by Jenn Davis item
ART THERAPY: #451 - Art by Jenn Davis
$10

Starting bid

Includes custom made epoxy Colts coasters
ART THERAPY: #452 - Art by Jenn Davis item
ART THERAPY: #452 - Art by Jenn Davis
$15

Starting bid

Includes a custom jewelry set
ART THERAPY: #453 - Art by Jenn Davis item
ART THERAPY: #453 - Art by Jenn Davis
$15

Starting bid

Includes a custom jewelry set

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!