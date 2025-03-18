Hosted by

Bower PTA's Silent Auction

Chase is on the case
$5

Starting bid

Tour of the Warrenville Police Department for the winning student and parent(s), Meet the Chief of Police, Ride to Bower Elementary School in a Police Squad Car **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Mr. Cocat
$5

Starting bid

Lunch for winning student and 1 friend with Mr. Cocat **Only available to Bower students thank you for understanding**
Breakfast or Lunch with Ms. Hazen
$5

Starting bid

Winning students choice of breakfast or lunch with Ms. Hazen **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch and Play with Ms. Tompkins
$5

Starting bid

Winning student and 2 friends get a 30 minute lunch and free play with selected instruments with Ms. Tompkins * Limited to M/W/F only please* **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Foster
$5

Starting bid

Lunch for the winning student with Ms. Foster **Only available to Bower students thank you for understanding**
Breakfast with Ms. Haumesser
$5

Starting bid

Breakfast for winning student and 1 additional friend with Ms. Haumesser **Only available to Bower students thank you for understanding**
Breakfast with Ms. Ryan
$5

Starting bid

Breakfast for winning student and 1 additional friend with Ms. Ryan **Only available to Bower students thank you for understanding**
Breakfast with Ms. Sullivan
$5

Starting bid

Breakfast for winning student with 1 additional friend with Ms. Sullivan **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Thurm
$5

Starting bid

Lunch for Ms. Thurm with the winning student **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Laurinaitis
$5

Starting bid

Lunch for winning student and 1 additional friend with Ms. Laurinatitis **Only available to Bower students thank you for understanding**
Bingo lunch with Ms. Murray
$5

Starting bid

BINGO lunch with Ms. Murray and 3 additional friends. Ms. Murray will provide the dessert! **Only available to Bower students thank you for understanding**
Donuts with Ms. Stankus
$5

Starting bid

Donuts with Ms. Stankus for the winning student and 1 additional friend **Only available to Bower students thank you for understanding**
Triple Threat Lunch
$5

Starting bid

Lunch with Mr. B, Mr. Leckron, and Ms. Lamkin for the winning student **Only available to Bower students thank you for understanding**
Pizza Party with Ms. Allman
$5

Starting bid

Pizza party lunch for the winning student and 1 friend with Ms. Allman, pizza/drink/dessert supplied **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Quiad
$5

Starting bid

Lunch for Ms. Quaid for the winning student **Only available to Bower students thank you for understanding**
Birthday Shout Out
$5

Starting bid

Birthday announcement on the Bower School sign in front of the building **Only available to Bower students thank you for understanding**
Fine Arts Reserved Seats
$5

Starting bid

5 reserved seats to the Bower Fine Arts Concert on May 14 **Only available to Bower students thank you for understanding**
Pizza Party with Ms. Kastrantas
$5

Starting bid

Pizza party lunch with Ms. Kastrantas for wining student and 1 friend, pizza/drinks/dessert provided **Only available to Bower students thank you for understanding**
Let's Get Fired Up
$5

Starting bid

Ride to Bower Elementary on a Warrenville Fire Department truck **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Moore
$5

Starting bid

Lunch with Ms. Moore for the winning student and 1 additional friend **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Mr. Graff
$5

Starting bid

Lunch with Mr. Graff for winning student and 1 additional friend **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Sulkowski
$5

Starting bid

Lunch with Ms. Sulkowski for the winning student **Only available to Bower students thank you for understanding**
Pizza Party with Ms. Lopez
$5

Starting bid

Pizza party lunch with Ms. Lopez for the winning student and 1 friend, pizza/drinks/dessert provided **Only available to Bower students thank you for understanding**
Donuts with Ms. Petmezas
$5

Starting bid

Donuts with Ms. Petmezas for the winning student **Only available to Bower students thank you for understanding**
Pizza Party Lunch with Ms. Barajas
$5

Starting bid

Pizza party lunch for the winning student and 1 friend with Ms. Barajas, pizza/drinks/dessert provided **Only available to Bower students thank you for understanding**
Lunch with Ms. Baker
$5

Starting bid

Lunch with Ms. Baker for the winning student **Only available to Bower students thank you for understanding**
Howdy Ya'll item
Howdy Ya'll
$15

Starting bid

Dinner for 2 at Texas Roadhouse, Texas Roadhouse Seasoning assortment, Texas Roadhouse peanuts
Pampered Pooch item
Pampered Pooch
$15

Starting bid

Treat tower from Two Boston's ($50 value)
Take Me to the Movies item
Take Me to the Movies
$12

Starting bid

4 Guest Passes to Cinemark Theatre, Popcorn, Candy Assortment
Wine Me Please item
Wine Me Please
$10

Starting bid

$20 Evolet Eve Gift Card, Snack Assortment, Wine Bottle Opener
But First Wine! item
But First Wine!
$30

Starting bid

Lux wine tasting for 4 at Coopers Hawk ($60 value), 2 Hand painted wine glasses by Bower's own Harper O'Reilly (1 Bower themed glass, 1 carnival themed glass)
Gift Baskets 'R Us item
Gift Baskets 'R Us
$15

Starting bid

$25 gift certificate to Gourtmetgiftbaskets.com, Assortment of gift basket making supplies
Your Hair is Fabulous item
Your Hair is Fabulous
$25

Starting bid

Assortment of hair care products from Great Clips
One Chicago Dog Please! item
One Chicago Dog Please!
$10

Starting bid

$25 Portillos Gift Card, Portillos Bag, Portillos T-shirt, Portillos Football, Portillos lanyard (2 available)
Two Chicago Dogs Please! item
Two Chicago Dogs Please!
$10

Starting bid

$25 Portillos Gift Card, Portillos Bag, Portillos T-shirt, Portillos Football, Portillos lanyard (2 available)
The Place to be item
The Place to be
$25

Starting bid

$50 Warrenville Park District gift card, Puzzle Palooza, Drink Coasters, Stress Ball, Notepad
Take me Out to the Ball Game item
Take me Out to the Ball Game
$15

Starting bid

Signed Miguel Amayo photo, Custom Chicago Cubs frame, Peanuts, Cracker Jacks, Baseball, Cubs Hat
A Walk Into Nature item
A Walk Into Nature
$50

Starting bid

6 general admission tickets to the Morton Arboretum, Seed packets, Arboretum poster, Plant a tree in a loved one's memory, Gardening Gloves, Gardening Book, Planter
Play Ball item
Play Ball item
Play Ball
$25

Starting bid

4 Kane County Cougars 2025 regular season tickets, Custom adult Cougars t-shirt, Custom children's Cougars t-shirt
Coffee Lovers Dream item
Coffee Lovers Dream item
Coffee Lovers Dream
$20

Starting bid

2 custom made Bower Bobcat Mugs (by Dublin Potter in Warrenville), Starbucks Tumbler, Starbucks Coffee Cup, Starbucks Magic Color Cups, Starbucks Coffee Assortment
Caffeine Cravings item
Caffeine Cravings item
Caffeine Cravings
$15

Starting bid

$25 Two Brothers gift card, 2 Brothers Coffee Assortment, 2 Brothers Tea concentrate
Nails and More item
Nails and More item
Nails and More
$15

Starting bid

$25 Jazza Nail gift Card, Press on Nail set, Nail Polish, Press on Nail Art Set
Lasting Impressions item
Lasting Impressions item
Lasting Impressions
$20

Starting bid

Coupon for 1 free haircut from Lasting Impressions in Warrenville, Variety of Amika Hair Products, Wet Brush
Cowabunga Dude item
Cowabunga Dude
$40

Starting bid

$25 Al's Pizza Gift Certificate, Two $25 Lou Malnati's Gift Cards, 2L Bottles of soda
Pet Me item
Pet Me
$15

Starting bid

Pet Splash Pad, Pet Sunscreen, Pet Sandwich Cookies, Pet Doggie Dippers, Pet Backpack, Pet Bath Bomb, Pet PB snack, Coupons to Petsmart, Toy bin
A Little Bit Feral item
A Little Bit Feral
$15

Starting bid

$25 gift card to A Little Bit Feral in Warrenville
Shine Bright Do Good item
Shine Bright Do Good
$30

Starting bid

Kendra Scott Necklace (valued at $90)
Ace is the Place item
Ace is the Place
$15

Starting bid

Yeti lunchbox, Pink Yeti tumbler, LED lightbulbs, Bag of Candy
Bring the Joy item
Bring the Joy
$10

Starting bid

1 Cooler Bag with 4 Bundlets that includes a discount when brought into the Wheaton Nothing Bundt Cakes **This item is fresh and will need immediate pick up arranged in order to enjoy it**
Cheers to the Weekend item
Cheers to the Weekend item
Cheers to the Weekend
$10

Starting bid

$20 in gift certificates to Rock Bottom Brewery in Warrenville, Rock Bottom Logo Glass, Growler Glass Jug, Complimentary fill of Glower, 2 kids sundae certificates
Dinners on Me (1) item
Dinners on Me (1)
$25

Starting bid

$50 Eddie Merlot Gift Card, Bottle of Red Blend Wine, Bottle of Pinot Grigio
Dinners on Me (2) item
Dinners on Me (2)
$25

Starting bid

$50 Eddie Merlot Gift Card, Bottle of red blend wine, Bottle of Pinot Grigio
One Love item
One Love
$10

Starting bid

Cane's Chicken Cooler, Plush Puppy, BOGO card, BOGO lemonade card, Raising Cane's Magnet, Lip Sauce Lip Balm
Capture The Moment item
Capture The Moment
$35

Starting bid

Photo session with Novella Photography for 1 Family Photography Session (valued at $499)
Full Service Bridal Babes item
Full Service Bridal Babes
$25

Starting bid

$50 gift certificate towards event for hair/makeup in Montage Salon & Spa in Geneva, 4 Full Size Moroccan Oil Products, Complete Travel Skincare Set, So much more! ($150 value)
Somersault Surprise item
Somersault Surprise item
Somersault Surprise
$15

Starting bid

Coupon for 50% off a class for 1 session at LittleBits Gym in Naperville, Coupon for 1 free Parents Night Out at LittleBits Gym in Naperville, Coupon for 1 Free Clinic at LittleBits Gym in Naperville, 1 Stretch Band, Hand Chalk Ball
From Tree to Beauty item
From Tree to Beauty item
From Tree to Beauty
$15

Starting bid

Basket of Assortment of skincare products from Olive Tree People
Grill Me item
Grill Me
$25

Starting bid

Berger Bros $50 Gift Card, Berger Bros T-shirt, Burger Squishy, Berger Bros Hat
YUMMM!! item
YUMMM!!
$15

Starting bid

$25 Red Robin Gift Card, Red Robin Plush, Red Robin Seasoning
Furry Babies item
Furry Babies
$20

Starting bid

Gift Certificate to Warrenville Grove Animal Hospital in Warrenville good for free pet exam and flea/tick prevention, Stuffed Cat Plush, Stuffed Dog Plush
Lunch on Me item
Lunch on Me
$10

Starting bid

4 Entree Cards for Potbelly Sandwich Shop, "Sub Sandwich" box holder, Bottle Giardiniera, Potbelly Sticker
Fresh Family Time item
Fresh Family Time
$25

Starting bid

Pete's Fresh Market reusable gift bag, $50 worth of Family Fun Baking Supplies
Dinner in Warrenville (1) item
Dinner in Warrenville (1)
$10

Starting bid

$20 gift card to Montri Thai in Warrenville, Bottle of chili sauce, Thai Tea Leaves
Dinner in Warrenville (2) item
Dinner in Warrenville (2)
$10

Starting bid

$20 gift card to Montri Thai in Warrenville, Bottle of Chili sauce, Thai seasoning mix
Dinner in Warrenville (3) item
Dinner in Warrenville (3)
$10

Starting bid

$20 gift card to Montri Thai in Warrenville, Bottle of chili sauce, 1 packet Lemon Basil seeds, 1 packet Thai Basil seeds
Eat Mor Chikkan item
Eat Mor Chikkan
$10

Starting bid

Plush Eat Mor Chikin Cow, Chik- fil-A sunglasses, Chik-fil-A ornament, Chik-fil-A bandana, 4 gift cards (2 free meals, 1 free kids meal, 1 dessert)
Hungry for More item
Hungry for More
$15

Starting bid

4 Tickets for a Chicago Wolves Game (game date TBD), Desk Top Hockey Puck
Kiss my Putt item
Kiss my Putt
$25

Starting bid

$50 Top Golf Gift Certificate, Emoji Golf Balls
Birthday in a Bag item
Birthday in a Bag
$5

Starting bid

Everything you need to have a Birthday Party! Birthday party hats, Birthday party plates, Birthday party table cloth, Birthday party cake mix/frosting (including a mix for gluten free cake!), Candles, Birthday Party Decorations
Wine and Dine item
Wine and Dine
$20

Starting bid

Private in home chef dinner for 2 ** dates/menu will be discussed at a later date**
Mesa de Delicias item
Mesa de Delicias
$15

Starting bid

$30 gift card to Markito's in Warrenville,Chips & Salsa
Suds It Up item
Suds It Up
$15

Starting bid

Coupon for Super Kiss & Interior Cleaning, Coupon for Super Kiss Wash, Coupon for Super Plus Club VIP Indoor Vacuums from Delta Sonic
I wanna soak up the sun item
I wanna soak up the sun
$2

Starting bid

Sunglasses, personalized beach towel, pool toys, pool noodle Please specify personalization at pick up
Backyard Bonanza item
Backyard Bonanza
$2

Starting bid

Bubbles, jump rope, hula hoop, and more!

