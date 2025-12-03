Boyertown Museum Of Historic Vehicles Memberships

Offered by
About the memberships
Valid until February 25, 2027
Individual Membership Includes:
-Free admission to the Museum all year long
-Quarterly Newsletter
-10% discount off Museum gift shop purchases
Family Membership Includes:
-Free admission to the Museum all year long
-Free admission for immediate family members (spouse, children)
-Quarterly Newsletter
-10% discount off Museum gift shop purchases
Sponsor Membership Includes:
-Free admission all year long for you and for immediate family members (spouse, children)
-One free admission pass to Duryea Day
-Five free guest passes to the Museum- bring a friend!
-20% discount on all Museum gift shop purchases
Sustaining Membership Includes:
-Free admission all year long for you and for immediate family members (spouse, children)
-One free admission pass to Duryea Day
-Ten free guest passes to the Museum- bring a friend!
-20% discount on all Museum gift shop purchases
Patron Membership Includes:
-One free Annual Dinner ticket
-Free admission all year long for you and for immediate family members (spouse, children)
-One free admission pass to Duryea Day
-Ten free guest passes to the Museum- bring a friend!
-20% discount on all Museum gift shop purchases
Benefactor Membership Includes:
-Two free Annual Dinner ticket
-Free admission all year long for you and for immediate family members (spouse, children)
-One free admission pass to Duryea Day
-Ten free guest passes to the Museum- bring a friend!
-20% discount on all Museum gift shop purchases
