eventClosed

Boyne Area Gymnastics Spring Show Silent Auction

auction.pickupLocation

611 Beardsley St, Boyne City, MI 49712, USA

Ultimate Summer Fun Bundle - Value $250 item
Ultimate Summer Fun Bundle - Value $250
$50

auctionV2.input.startingBid

Make this summer unforgettable with the Ultimate Summer Fun Bundle! Perfect for families, outdoor lovers, and anyone ready to soak up the sun, this vibrant set is packed with activities and gear to keep kids (and kids at heart) entertained for hours. This bundle includes: Toss & Catch Game Set – Classic backyard fun that builds coordination and brings lots of laughs. 64-Pack Crayola Washable Sidewalk Chalk – Spark creativity on sidewalks and driveways with a rainbow of colors. 2-Pack Joyin Bubble Guns – Battery-operated bubble blasters for endless bubble-filled fun. Kids Ankle Skip Ball Game – A modern twist on jump rope that gets kids moving and giggling. Two Great Lakes Orthodontics Yeti Tumblers – Keep drinks cold (or hot!) all day long. Two pairs of kids' sunglasses – Stylish and protective for little eyes on sunny days. Great Lakes Orthodontics Baseball Cap – A sleek, adjustable hat perfect for summer outings. Foldable Outdoor Mat – Ideal for picnics, beach trips, or backyard lounging. Whether you’re heading to the park, planning a beach day, or just enjoying time at home, this bundle has everything you need to make memories all summer long! Thank you Great Lakes Orthodontics for donating this item!!!
Sweet Inspiration Gift Basket - Value $30 item
Sweet Inspiration Gift Basket - Value $30
$10

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself or someone special to a thoughtfully curated collection of sweet delights and motivational charm with the Sweet Inspiration Gift Basket. Beautifully wrapped and adorned with a cheerful blue polka-dot bow, this basket is a heartwarming blend of local flavor and feel-good vibes. This basket includes: Homemade Jams or Preserves – Two jars of locally made spreads, perfect for pairing with toast, pastries, or cheese boards. Fresh Baked Goods – A selection of AfterSweet’s delicious handcrafted treats. Decorative Block Sign – Featuring the motivational quote “Be so good they can’t ignore you”, ideal for home or office inspiration. Handcrafted Mug or Decorative Cup – Beautifully detailed with floral embroidery, adding a touch of artisanal elegance to your morning routine. Seasonal or Decorative Extras – Tastefully arranged filler and presentation that make this a ready-to-gift bundle. Whether you're looking to indulge or inspire, this basket is the perfect pick-me-up!
Fun & Fierce Mini Gift Set - $45 Value item
Fun & Fierce Mini Gift Set - $45 Value
$5

auctionV2.input.startingBid

Add a little flair, fragrance, and fun to your day with this quirky and empowering Fun & Fierce Mini Gift Set. Whether you’re gifting it to a bold friend or keeping it for yourself, this trio is sure to spark smiles and confidence. Includes: “Chiefs” Distressed Cap – A stylish burnt orange baseball cap with a slightly distressed finish and bold "chiefs" lettering—perfect for showing off your leadership spirit with laid-back style. Obnoxious Noise Maker (a.k.a. Party Cowbell) – Unapologetically loud and hilariously labeled, this metal noisemaker is ideal for celebrations, sports events, or just getting attention when needed. Luxury Scented Candle – A ribbed glass jar candle with a natural wood lid, ready to fill your space with cozy ambiance and relaxing vibes. Great for the bold, the fun-loving, and the confidently chill—this set is small in size but big in personality.
$60 Value - Flavor For All – Gourmet Seasoning Sampler Set item
$60 Value - Flavor For All – Gourmet Seasoning Sampler Set
$20

auctionV2.input.startingBid

Calling all foodies, grill masters, and kitchen creatives! The Flavor For All Gourmet Seasoning Sampler brings a bold punch of personality and palate-pleasing power to your spice rack. With six unique blends packaged in stylish tins, this collection is a deliciously fun way to experiment in the kitchen or amp up your outdoor cooking game. Set includes: Dilly O – A fresh dill seasoning blend perfect for seafood, veggies, or creamy dips. The Biz – A zesty lemon pepper blend that adds vibrant flavor to chicken, fish, or pasta. Squatch – A rugged steak seasoning inspired by the wild, ideal for hearty meats. Blackened – Deep and smoky, this Southern-style blend adds boldness to grilled favorites. Flambeaux – A Creole-inspired spice mix packed with fiery flair and flavor. Boss – A versatile all-purpose seasoning that’s as confident as it sounds—great on just about everything. Each blend is all-natural and crafted for flavor-forward cooks who appreciate a fun twist with serious taste. Whether you're building your spice empire or gifting to the cook in your life, this sampler is a culinary treasure!
Game Night & Collectible Bundle - $30 Value item
Game Night & Collectible Bundle - $30 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

Whether you're a board game enthusiast or a pop culture collector, this Game Night & Collectibles Bundle is a winning pick. Featuring an essential game expansion and a fun fan-favorite figure, it's perfect for nights in, gift giving, or display. Includes: Catan 5–6 Player Extension – Expand the classic strategy game Catan to include up to six players! With more resources, settlements, and competition, this extension is a must-have for families or friend groups who love game nights. Funko Pop! LeBron James – Space Jam: A New Legacy (Amazon Exclusive) – A collectible vinyl figure of NBA superstar LeBron James, decked out in his Space Jam: A New Legacy gear. This exclusive edition adds a slam-dunk of style to any shelf or collection. Whether you're conquering the island of Catan or scoring collectibles, this bundle brings the fun!
Scent-sational Candle Duo-$40 Value item
Scent-sational Candle Duo-$40 Value
$10

auctionV2.input.startingBid

Bring warmth, comfort, and seasonal charm into your home with this Scent-sational Candle Duo. Whether you're looking to set a relaxing mood or fill your space with festive fragrance, these two premium candles offer hours of aromatic bliss. Includes: Hanna’s at Home Ground Cinnamon & Spice Candle – A richly fragrant soy blend candle that captures the cozy warmth of cinnamon, clove, and nutmeg. Perfect for kitchens, living rooms, or any space that needs a nostalgic, homey touch. Yankee Candle “Magical Frosted Forest” – Escape to a winter wonderland with this large jar candle featuring notes of pine, eucalyptus, and frosted citrus—ideal for holiday ambiance or year-round refreshment. Whether you’re unwinding after a long day or creating a festive atmosphere, this candle combo is the perfect way to relax and recharge.
Evercraft 100-Piece Screwdriver Set $35 Value item
Evercraft 100-Piece Screwdriver Set $35 Value
$25

auctionV2.input.startingBid

Every DIY enthusiast, handyman, or homeowner needs a solid set of tools, and the Evercraft 100-Piece Screwdriver Set is the ultimate addition to any toolbox. With a wide array of screwdrivers and precision bits, this comprehensive set is designed to tackle projects big and small with ease and efficiency. Set highlights: 100 Total Pieces – Includes a full range of screwdrivers, specialty drivers, and interchangeable precision bits. Comfort Grip Handles – Ergonomic design ensures a secure grip and reduced hand fatigue during extended use. Clearly Labeled Sizing – Each tool and bit is marked for quick identification and convenience. Durable Case Packaging – Keeps tools organized and accessible whether at home, in the garage, or on the go. Perfect for furniture assembly, electronics repair, automotive fixes, and household maintenance, this versatile set is a must-have for anyone who likes to be prepared.
“Peachy Keen” Self-Care Spa Basket - $45 item
“Peachy Keen” Self-Care Spa Basket - $45
$10

auctionV2.input.startingBid

Indulge in a little “me time” with the delightfully fragrant and feel-good Peachy Keen Self-Care Spa Basket. Brimming with nourishing skincare treats and wellness essentials, this peach-themed pampering kit is perfect for anyone who deserves a relaxing reset. Includes: L & E Peachy Keen Collection – A full set of handcrafted, peach-scented skincare items including: Hand & Body Lotion Foaming Hand Soap Face & Body Mist Whipped Body Butter Nourishing Lip Balm Peach Print Hand Towel – Soft, stylish, and a sweet nod to the set’s fruity theme. Loofah Pad & Spa Essentials – Natural-textured exfoliator to refresh and revive skin. “Own Your Beauty” Zippered Cosmetic Bag – A motivational and functional accessory for travel or everyday use. Decorative Basket – A reusable printed bin perfect for organizing bathroom or vanity items. Whether you're gifting it or keeping it (we won't tell), this peach-perfect spa bundle turns any day into a self-care celebration.
Ellie Mae Boho Patchwork Jacket- $350 item
Ellie Mae Boho Patchwork Jacket- $350
$50

auctionV2.input.startingBid

Make a stylish statement with this Ellie Mae Boho Patchwork Jacket—a wearable work of art that brings together vintage charm and modern flair. Featuring a quilted texture, oversized pockets, and a bold mix of floral and geometric prints, this cozy piece is as comfortable as it is chic. Details: Brand: Ellie Mae & Co. Style: Button-front, quilted patchwork design Colors: Earthy tones of sage, burgundy, mustard, cream, and blush with floral and folk-inspired patterns Fit: Relaxed, one-size style perfect for layering Materials: Lightweight, soft cotton blend with natural wooden buttons Perfect for transitional seasons or cool evenings, this one-of-a-kind jacket adds bohemian personality to any outfit—from denim and boots to dresses and sandals. Wrap yourself in color, comfort, and creativity!
Golf for Four at Springbrook Golf Club item
Golf for Four at Springbrook Golf Club
$50

auctionV2.input.startingBid

Tee off with friends at one of Northern Michigan’s hidden gems! This certificate grants the bearer (4) 18-hole rounds of golf with cart at the beautiful Springbrook Golf Club in Boyne Falls, MI. Details: Valid for four players Includes cart rental Scenic 18-hole course with rolling fairways and peaceful, wooded surroundings Located at: 6151 Springvale Road, Boyne Falls, MI Whether you're a seasoned golfer or just love a day on the green, this is the perfect chance to enjoy quality time and breathtaking views in a relaxed, friendly setting. Expires one year from issue date (5/5/26). Tee times required. Not valid for league or tournament play.
$50 Gift Certificate – BLC Beauty Lounge item
$50 Gift Certificate – BLC Beauty Lounge
$10

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself to a well-deserved moment of pampering at the BLC Beauty Lounge! This gift certificate entitles the bearer to $50 worth of services at one of the area’s premier beauty destinations. Valid for: Hair styling, coloring, or treatments Makeup services Beauty consultations or retail products (as applicable) Details: Issued to: Boyne Area Gymnastics Spring Show Participant Valid from: 3/7/25 to 6/7/25 Must be used within 1 year of issue Whether you’re freshening up your look or preparing for a special event, this gift from Brenda Lamb and BLC Beauty Lounge ensures you’ll walk out feeling confident, refreshed, and radiant.
Personal Training Session with Exercise Revolution item
Personal Training Session with Exercise Revolution
$25

auctionV2.input.startingBid

Jumpstart your fitness journey with a free 45–60 minute personal training session from Exercise Revolution, led by certified trainer Teresa Vujnovich. Whether your goal is to gain strength, increase mobility, or simply feel better, this session is tailored to meet you where you are—no matter your age or experience level. Includes: 1-on-1 personalized training session Full-body focus on safety, efficiency, and results Goal-oriented strategy for long-term success Why Exercise Revolution? With a mission to innovate fitness for all ages, Exercise Revolution empowers clients to boost their well-being, prevent injury, and unlock their healthiest selves. Located in Boyne City, MI, this local fitness studio is known for its compassionate coaching and science-backed results. Don’t miss this opportunity to invest in yourself!
Blackstone Press & Sear Burger Kit - $35 item
Blackstone Press & Sear Burger Kit - $35
$10

auctionV2.input.startingBid

Fire up the griddle and get ready to impress with the Blackstone Press & Sear Burger Kit! Designed for the backyard chef or burger enthusiast, this premium kit includes all the tools you need to craft the perfect smash burger—from searing to serving. Kit includes: Stainless Steel Burger Press – Create evenly cooked, restaurant-quality smash burgers every time. Burger Dome (Melting Cover) – Lock in heat and flavor while melting cheese to perfection. Heavy-Duty Spatula – Ideal for flipping, smashing, and serving with ease. Features: High-quality stainless steel construction Ergonomic, heat-resistant handles 1-year limited warranty included Great for use on Blackstone griddles or any flat-top grill setup, this kit takes your burger game to the next level—whether it’s for weeknight dinners or weekend cookouts.
Welcome Baby Gift Basket - $75 item
Welcome Baby Gift Basket - $75
$10

auctionV2.input.startingBid

Celebrate new life and the joy of parenthood with this Welcome Baby Gift Basket—a sweet and stylish bundle thoughtfully curated for both baby and proud parents. From cozy essentials to keepsake items, it’s the perfect present for a baby shower, new arrival, or growing family. Includes: Plush Storage Caddy – A soft, neutral-toned organizer with multiple compartments, perfect for nursery storage or diaper-changing stations. “Mommy” and “Daddy” Mugs – Matching ceramic mugs for those early-morning snuggles (and much-needed coffee). “New to the Crew” Onesie – Soft and playful outfit for baby’s first photos or everyday wear. Wooden “Hello World” Birth Announcement Disc – A charming keepsake to commemorate baby’s big debut. “And So the Adventure Begins” Bib – A sweet message to capture the spirit of new beginnings. Soft Baby Blanket – Ultra-cozy and cuddly for nap time or travel. Cotton Baby Hat & Mittens Set – Gentle and warm accessories for delicate newborn skin. Beautifully packaged and filled with heartwarming touches, this basket makes welcoming a little one even more special.
New Mom Postpartum Care Basket -$75 item
New Mom Postpartum Care Basket -$75
$10

auctionV2.input.startingBid

Support a new mom with comfort, care, and recovery essentials in this beautifully curated Postpartum Care Basket. Thoughtfully assembled to nurture healing and wellness, this set provides practical and holistic tools to ease the transition into motherhood. Includes: Frida Mom Postpartum Recovery Essentials Kit – A comprehensive bathroom recovery set designed to help moms heal after birth. Includes disposable underwear, cooling pad liners, perineal cleansing bottle, and more—everything she won’t want to be without. Noelle’s Naturals “Renew” Organic Postpartum Herbal Bath – A fragrant, calming blend of seven pre-filled herbal bath sachets to soothe the body and promote recovery for mom and baby. 925 Silver Nursing Cups – A pair of high-quality, hypoallergenic silver nursing cups to protect and soothe nursing nipples, offering natural healing without creams. Neutral Storage Basket – A soft, structured bin that doubles as a stylish nursery or bathroom organizer. This is the perfect gift to help a new mother feel seen, supported, and celebrated in her postpartum journey.
Elegant Orchid in Ceramic Pot item
Elegant Orchid in Ceramic Pot
$10

auctionV2.input.startingBid

Bring a touch of timeless elegance to any space with this stunning live orchid, beautifully potted and ready to brighten your home, office, or special occasion. Known for their long-lasting blooms and graceful appearance, orchids symbolize beauty, strength, and serenity. Includes: Live Phalaenopsis Orchid – Features delicate yellow petals with a soft pink and white center, presented in full bloom. Decorative Ceramic Pot – Lavender-themed floral design with vintage charm, perfectly complementing the orchid’s natural elegance. Easy to Maintain – Ideal for beginners and plant lovers alike; orchids thrive with indirect light and minimal watering. This elegant plant makes a lovely gift or a statement piece to enhance any room with natural beauty and calming energy.
$500 Value - Fire Pit Kit Of Your Choice ! item
$500 Value - Fire Pit Kit Of Your Choice ! item
$500 Value - Fire Pit Kit Of Your Choice ! item
$500 Value - Fire Pit Kit Of Your Choice !
$200

auctionV2.input.startingBid

Donated by : Manthei Supply Transform your backyard into a cozy retreat with a Fire Pit Kit of Your Choice from Manthei Supply! Whether you're hosting summer s'mores sessions or enjoying crisp fall evenings with friends, this kit will elevate your outdoor living space with warmth and style. Includes: One (1) complete Fire Pit Kit – Choose your favorite style from Manthei Supply’s premium collection (*excludes gas kits) Durable, professionally engineered stone components Easy-to-assemble design with lasting beauty Locally sourced and built to withstand Northern Michigan’s seasons Bonus: Manthei’s expert team will help guide your style selection and provide setup instructions for a stress-free installation. Whether you're upgrading your patio or gifting a backyard centerpiece, this fire pit is a beautiful, lasting investment in your outdoor comfort.
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City item
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal from B.C. Pizza in Boyne City with this $25 gift card! Known for their hometown handmade gourmet pizzas, B.C. Pizza offers a wide variety of mouthwatering menu items, perfect for a family night, casual dinner, or game-day treat. A tasty and generous donation from B.C. Pizza Boyne, this gift card is sure to be a crowd-pleaser! Donated by: B.C. Pizza – Boyne City Value: $25
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City item
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal from B.C. Pizza in Boyne City with this $25 gift card! Known for their hometown handmade gourmet pizzas, B.C. Pizza offers a wide variety of mouthwatering menu items, perfect for a family night, casual dinner, or game-day treat. A tasty and generous donation from B.C. Pizza Boyne, this gift card is sure to be a crowd-pleaser! Donated by: B.C. Pizza – Boyne City Value: $25
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City item
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal from B.C. Pizza in Boyne City with this $25 gift card! Known for their hometown handmade gourmet pizzas, B.C. Pizza offers a wide variety of mouthwatering menu items, perfect for a family night, casual dinner, or game-day treat. A tasty and generous donation from B.C. Pizza Boyne, this gift card is sure to be a crowd-pleaser! Donated by: B.C. Pizza – Boyne City Value: $25
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City item
$25 Gift Card to B.C. Pizza – Boyne City
$10

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal from B.C. Pizza in Boyne City with this $25 gift card! Known for their hometown handmade gourmet pizzas, B.C. Pizza offers a wide variety of mouthwatering menu items, perfect for a family night, casual dinner, or game-day treat. A tasty and generous donation from B.C. Pizza Boyne, this gift card is sure to be a crowd-pleaser! Donated by: B.C. Pizza – Boyne City Value: $25
$100 Gift Certificate to Hack-Ma-Tack Inn – Cheboygan, MI item
$100 Gift Certificate to Hack-Ma-Tack Inn – Cheboygan, MI
$25

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself to an unforgettable dining experience with this $100 gift certificate to Hack-Ma-Tack Inn, a historic and charming fine dining restaurant nestled on the Inland Waterway in Cheboygan. Known for its exceptional cuisine, handcrafted cocktails, and warm hospitality from the Redding family, Hack-Ma-Tack offers a perfect escape for a romantic dinner or a special night out. A local favorite and a true northern Michigan gem! Donated by: Hack-Ma-Tack Inn Value: $100 Reservations recommended
$300 - Value - 1 Year of Free Resident from GFL item
$300 - Value - 1 Year of Free Resident from GFL
$25

auctionV2.input.startingBid

Enjoy the convenience of professional, eco-friendly waste management with 1 year of free residential service from GFL Environmental! This generous donation covers standard residential pickup for one year (must be within GFL’s service area—contact the Elmira office to confirm eligibility). A practical and valuable prize for any household—helping you stay green and clean, stress-free! Donated by: GFL Environmental – Elmira Office Value: Varies by service area Note: Must be located within GFL’s service area. Call 231-547-2162 to confirm eligibility.
$100 Value - Duffy’s Garage gift Card item
$100 Value - Duffy’s Garage gift Card
$20

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal and a great atmosphere at Duffy’s Garage & Grille with this gift card! Whether you're in the mood for classic comfort food, unique craft cocktails, or a fun night out with friends, Duffy’s offers something for everyone. Perfect for a casual lunch, a family dinner, or an evening out. Value: $100 Donated by: Duffy’s Garage & Grille Location: Petoskey Mi Treat yourself—or someone else—to a tasty experience at one of the area's favorite spots!
$100 Value - Duffy’s Garage Gift Card item
$100 Value - Duffy’s Garage Gift Card
$20

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a delicious meal and a great atmosphere at Duffy’s Garage & Grille with this gift card! Whether you're in the mood for classic comfort food, unique craft cocktails, or a fun night out with friends, Duffy’s offers something for everyone. Perfect for a casual lunch, a family dinner, or an evening out. Value: $100 Donated by: Duffy’s Garage & Grille Location: Petoskey Mi Treat yourself—or someone else—to a tasty experience at one of the area's favorite spots!
4 Hour Deep Cleaning Service - $200 value item
4 Hour Deep Cleaning Service - $200 value
$75

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself—or someone you love—to a sparkling clean home! This gift certificate from From Rags to Riches Cleaning Company offers four hours of professional deep cleaning, valued at $200. Whether you're preparing for a special event or just need help catching up, this service is a perfect way to refresh your space without lifting a finger.     •    Value: $200     •    Service: 4-Hour Deep Cleaning     •    Donated by: From Rags to Riches Cleaning Company     •    Valid Until: December 31, 2025     •    Note: Not valid during June, July, or August Bid on this practical and thoughtful service that brings peace of mind and a pristine home!
$50 Zyia Activewear Gift Card item
$50 Zyia Activewear Gift Card
$10

auctionV2.input.startingBid

Elevate your activewear game with this $50 electronic gift card to Zyia Active—a premium line of performance apparel designed for comfort, style, and versatility. Whether you're into fitness, lounging, or everyday wear, Zyia offers high-quality options that move with you. Shop online from the convenience of home and discover stylish leggings, tops, outerwear, and more.     •    Value: $50     •    Expiration: October 31, 2025     •    Redeem Online:     •    Donated by: Teresa Vujnovich, Zyia Active Independent Rep Treat yourself—or someone else—to fashionable and functional activewear with this generous gift card!
Rustic Bunny “Hello” Spring Decor item
Rustic Bunny “Hello” Spring Decor
$5

auctionV2.input.startingBid

Welcome guests in style with this adorable rustic bunny door or wall hanger—a perfect seasonal accent for spring or Easter! Crafted in a farmhouse-inspired design, this wooden bunny features a weathered white finish, colorful Easter eggs, and a cheerful "HELLO" banner across the front. With sturdy rope for hanging, it's a delightful way to add warmth and charm to your home décor.     •    Style: Rustic/Farmhouse Spring Décor     •    Perfect for: Front doors, entryways, or interior seasonal decorating Bring home a piece that’s sure to make everyone smile this season!
$100 Gift Certificate from Fortunate Soul Massage item
$100 Gift Certificate from Fortunate Soul Massage
$25

auctionV2.input.startingBid

Treat yourself—or someone you care about—to the gift of relaxation and rejuvenation with this $100 massage gift certificate from Erin Fortune, LMT, CIMI at Fortunate Soul Massage. Whether you're looking to unwind, relieve muscle tension, or simply enjoy some well-deserved self-care, Erin offers personalized massage services in a tranquil, healing environment.     •    Value: $100     •    Expires: December 31, 2025     •    Donated by: Erin Fortune, Fortunate Soul Massage     •    Booking: fortunatesoulmassage.com or call/text 231-675-1866 Relax, refresh, and renew—this is a bid your body will thank you for!
Permalinx by JBloom item
Permalinx by JBloom
$50

auctionV2.input.startingBid

Grab your gal pals and get Linx'd with PermaLinx by jBloom! This experience entitles you and 5 friends each to a permanent bracelet of your choice. Our chains are stainless steel, so they don't tarnish, stretch, or fade. There's a huge variety of styles to choose, and they are available in silver or gold stainless. Several styles are also available in black or rose gold. There's no welding required, so our permanent jewelry experience can happen anywhere! Make it a girls' night, a day at the beach, or a fun morning coffee hour; the choice is yours!
Senior Photo Session $450 Value item
Senior Photo Session $450 Value
$100

auctionV2.input.startingBid

One Senior Photos Session with all edited high resolution digitals Same day Session with two locations and up to 4 clothes changes Call Photography by Kim Culver at 239-223-3371 to schedule This may only be used for Senior Photos Value $450
JoJo’s Cookie Basket $101 Value item
JoJo’s Cookie Basket $101 Value
$25

auctionV2.input.startingBid

1/2 dozen cookies, 35.00 gift card, dog toy, mug, large t shirt gift bag and mug!!!
Jojo’s Cookie Basket! $101 Value item
Jojo’s Cookie Basket! $101 Value
$25

auctionV2.input.startingBid

1/2 dozen cookies, 35.00 gift card, dog toy, mug, large t shirt gift and a mug!!
$20 Financial Donation item
$20 Financial Donation
$20

auctionV2.input.startingBid

Not seeing an item you would like to bid on or would like to add a financial donation on top of a bid?? Here is the place for you! Thank you for your donation! Every dollar helps!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing