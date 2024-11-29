Boys & Girls Clubs of Central Mississippi

Hosted by

Boys & Girls Clubs of Central Mississippi

Boys & Girls Clubs of Central Mississippi Silent Auction

Pick-up location

380 S Lamar St, Jackson, MS 39201

GE Stand Mixer item
GE Stand Mixer item
GE Stand Mixer
$100

Starting bid

350-WATT MOTOR & DIE-CAST CONSTRUCTION - Handle even your largest batches thanks to a powerful motor and robust die-cast metal design EASY LIFT TILT-HEAD DESIGN WITH AUTO LOCK - Enjoy clear visibility and easy access to the mixing bowl thanks to a tilt-back head, which automatically secures upon closure for added peace of mind 7 SPEED SETTINGS & ACCESSORY PORT - Turn your mixer into a kitchen multi-tool with 7-optimized speeds for essential mixing and an accessory port that is compatible with third-party attachment ecosystems 5.3 QUART BOWL & INCLUDED COMPONENTS - Tackle even your greatest holiday tasks with a sturdy 5.3 qt. stainless steel bowl that holds up to 9 batches of cookie dough at once. Also includes coated flat beater, coated dough hook, wire whisk and pouring shield. 59-POINT MIXING CYCLE - The mixing cycle is engineered to provide superior bowl coverage and combine ingredients thoroughly
Ole Miss Swag Pack item
Ole Miss Swag Pack
$20

Starting bid

Ole Miss paraphernalia.
Clayton & Crum item
Clayton & Crum
$25

Starting bid

Indulge in the rich flavors of the exclusive Clayton and Crum Bourbon package. This premium selection features a smooth, handcrafted bourbon that’s perfect for sipping or sharing. A refined treat for bourbon enthusiasts and collectors alike, this package brings sophistication to any occasion.
Kendra Scott Baguette Elles Earrings item
Kendra Scott Baguette Elles Earrings
$20

Starting bid

Elevate your style with these stunning Kendra Scott Baguette Elles earrings, featuring a vibrant green hue that adds a pop of color to any outfit. Crafted with a chic baguette design, these earrings exude elegance and modern sophistication. Perfect for both casual outings and special occasions, their versatile charm makes them a must-have accessory. Valued at $150, they’re a luxurious addition to your jewelry collection!
Juniker Jewelry/Gift Certificate Bundle item
Juniker Jewelry/Gift Certificate Bundle
$100

Starting bid

Discover the beauty of the Juniker Jewelry Hammered Filigree Two-Tone Ring, a stunning piece that combines intricate design with a modern flair. This exquisite ring showcases a unique hammered texture, crafted in a striking two-tone finish that adds depth and elegance to any look. Retailing at $325, it’s a standout accessory that complements both casual and formal attire. Plus, enjoy a $100 gift card to Cinco de Mayo, perfect for a delightful dining experience!
Gift Card item
Gift Card
$20

Starting bid

$75.00 Gift Card
Massage Envy item
Massage Envy
$50

Starting bid

One 60 minute session massage, facial or stretch
GE Digital Air Fryer Toaster Oven item
GE Digital Air Fryer Toaster Oven
$100

Starting bid

GE Digital Air Fryer Toaster Oven + Accessory Set | Convection Toaster with 8 Cook Modes | Large Capacity Oven - Fits 12" Pizza | Countertop Kitchen Essentials | Stainless Steel
Geek Chef 12 inch Gas Pizza Oven - Gray item
Geek Chef 12 inch Gas Pizza Oven - Gray
$100

Starting bid

Geek Chef 12 inch Gas Pizza Oven - Gray
Stunning Ruby Earrings from Carter's Jewelry item
Stunning Ruby Earrings from Carter's Jewelry
$50

Starting bid

Add a touch of elegance to any outfit with these exquisite ruby earrings from Carter's Jewelry. Featuring vibrant, deep red rubies set in a classic design, these earrings are perfect for any special occasion or everyday luxury. Don't miss your chance to own this timeless piece! 300.00 value
Willie and Eddie Payton Autographed Memorabilia item
Willie and Eddie Payton Autographed Memorabilia
$300

Starting bid

Celebrate football history with this exclusive autographed memorabilia from Willie and Eddie Payton. Known for their outstanding careers on and off the field, this one-of-a-kind item is a must-have for any sports fan or collector. A perfect tribute to two legends of the game!
Relaxation Spa Package item
Relaxation Spa Package
$50

Starting bid

Here’s a brief description for the spa package: **Relaxation Spa Package** Treat yourself to ultimate relaxation with this luxurious spa package. Enjoy a rejuvenating experience that includes soothing massages, facials, and more, designed to melt away stress and leave you feeling refreshed. Perfect for a well-deserved escape or a thoughtful gift for someone special!
Michael Kors Purse Filled with Gift Cards item
Michael Kors Purse Filled with Gift Cards
$75

Starting bid

Elevate your style with this chic Michael Kors purse, filled with gift cards from popular local eateries and shops. Enjoy dining and shopping at your favorite spots while carrying a designer bag that adds a touch of luxury to your day. A perfect blend of fashion and local flavor!
Golfers Gift Set from Randy Watkins item
Golfers Gift Set from Randy Watkins
$200

Starting bid

Elevate your golf game with this exclusive package from Randy Watkins! Enjoy rounds of golf for four at a premier course, along with stylish hats, high-quality golf balls, and a $100 gift card. Perfect for golf enthusiasts looking for a complete day of fun and luxury on the greens!
Handcrafted Epoxy Table by Boys & Girls Clubs Youth item
Handcrafted Epoxy Table by Boys & Girls Clubs Youth
$250

Starting bid

Own a unique piece of art with this beautiful epoxy table, handcrafted by the talented youth at the Boys & Girls Clubs of Central Mississippi. This stunning table features a sleek design, with autographs from the young artists underneath, making it a truly one-of-a-kind item. A perfect blend of creativity and craftsmanship!
The Team Dual Trike item
The Team Dual Trike
$1,000

Starting bid

The Team Dual Trike is perfect all riders, from physically challenged / companion situations, to the stylish retirees and resort rental fleets. THREE SPEEDS for each rider. Coaster and Drum Brakes. Side By Side Team Dual Trike SBST-3CB-HB (3 Speed) with dual coaster brake (foot) and front Drum Brake. 3 gears allow each rider to choose the speed (gear) that is right for them. Thickly padded and Super Comfortable High Back Captain's shown are standard equipment. Optional Swivel Down Armrests (shown)are highly recommended for added support and comfort. The Side by Side Team Dual Trike is fun, functional and built to last. Ships 99% fully assembled via truck (handlebar, stem and seats must be adjusted and tightened , reflectors and basket must be attached. $1899 Value
$100 Gift Card to Red Square Clothing Boutique item
$100 Gift Card to Red Square Clothing Boutique
$20

Starting bid

Treat yourself or a loved one to a shopping spree with this $100 gift card to Red Square Clothing Boutique! Discover a stylish selection of trendy apparel, accessories, and unique finds. Whether you're looking for casual wear or something special, this gift card offers endless possibilities for fashion enthusiasts!
Autographed Jersey from Robert Brazile item
Autographed Jersey from Robert Brazile
$200

Starting bid

Celebrate football history with this exclusive autographed jersey from legendary linebacker Robert Brazile. Known for his remarkable career and impact on the game, this jersey is a must-have for any sports collector or fan. Own a piece of memorabilia that honors a true icon of football!
Autographed Bo Jackson Jersey item
Autographed Bo Jackson Jersey
$250

Starting bid

Own a piece of sports history with this autographed jersey from the legendary Bo Jackson! Known for his exceptional talent in both football and baseball, this jersey is a must-have for any sports collector or fan. Celebrate the legacy of one of the greatest athletes of all time with this unique memorabilia!
Autographed Steve Garvey Memorabilia item
Autographed Steve Garvey Memorabilia
$200

Starting bid

Celebrate baseball history with this autographed memorabilia from the legendary Steve Garvey! Known for his incredible career with the Los Angeles Dodgers, this item is a must-have for any fan or collector. Add a touch of nostalgia to your collection with this unique piece honoring one of the game's greats!
Elegant Earring and Necklace Set from Carter's Jewelry item
Elegant Earring and Necklace Set from Carter's Jewelry
$100

Starting bid

Enhance your jewelry collection with this stunning earring and necklace set from Carter's Jewelry! Featuring a beautiful design that complements any outfit, this elegant set is perfect for special occasions or everyday wear. Crafted with exceptional quality, it’s a timeless addition that adds a touch of sophistication to your style!
Carter's Double Ring item
Carter's Double Ring
$100

Starting bid

Make a statement with this exquisite double ring from Carter's Jewelry! This unique piece showcases a stunning design that elegantly intertwines, symbolizing unity and style. Perfect for stacking or wearing alone, this ring adds a touch of sophistication to any outfit, making it a must-have accessory for your collection!
Carter's Jewelry Diamond Earrings item
Carter's Jewelry Diamond Earrings
$100

Starting bid

Illuminate your collection with this breathtaking diamond ring from Carter's Jewelry! Featuring a dazzling array of high-quality diamonds set in a stunning design, this ring is perfect for special occasions or as an unforgettable gift. Its timeless elegance and exquisite craftsmanship make it a true standout piece that you'll treasure for years to come! $250 Value
Carter Jeweler Anklet item
Carter Jeweler Anklet
$75

Starting bid

Add a touch of charm to your summer style with this beautiful anklet from Carter's Jewelry! Delicately designed with quality materials, this anklet features intricate details that beautifully adorn your ankle. Perfect for casual outings or beach days, it’s a versatile accessory that enhances any outfit with a hint of elegance and playfulness!
City of Jackson Fan Pack item
City of Jackson Fan Pack
$50

Starting bid

Carter's Fire Opal and Diamond Ring
$100

Starting bid

Experience the captivating beauty of this exquisite fire opal and diamond ring from Carter's Jewelry! Featuring a stunning fire opal at its center, surrounded by sparkling diamonds, this ring is a true statement piece. Its vibrant colors and intricate design make it perfect for special occasions or as a cherished addition to your jewelry collection. Elevate your style with this unique and eye-catching ring!er's Fire Opal and Diamond Ring
Carter Jeweler His and Her Crosses item
Carter Jeweler His and Her Crosses
$100

Starting bid

Kathryn Steakhouse item
Kathryn Steakhouse
$20

Starting bid

$75 Gift Card
Freestyle Fitness Package item
Freestyle Fitness Package
$100

Starting bid

Transform your health and fitness journey with the Freestyle Fitness package! This comprehensive package includes 6 weeks of personalized nutrition planning tailored to your goals, along with 4 personal training sessions with expert trainer Antonio Knight. Whether you’re looking to lose weight, build strength, or enhance your overall well-being, this package provides the guidance and support you need to achieve lasting results. Take the first step towards a healthier you today! $800 value
Freestyle Fitness Package item
Freestyle Fitness Package
$100

Starting bid

Transform your health and fitness journey with the Freestyle Fitness package! This comprehensive package includes 6 weeks of personalized nutrition planning tailored to your goals, along with 4 personal training sessions with expert trainer Antonio Knight. Whether you’re looking to lose weight, build strength, or enhance your overall well-being, this package provides the guidance and support you need to achieve lasting results. Take the first step towards a healthier you today! $800
Damario Davis Autographed Book and Bobblehead item
Damario Davis Autographed Book and Bobblehead
$100

Starting bid

Celebrate the inspiring journey of NFL player Damario Davis with this exclusive package featuring an autographed book and a collectible bobblehead! The book offers insight into his remarkable career and personal experiences, while the bobblehead captures his likeness in action. A perfect gift for any football fan or collector, this unique set honors one of the game’s greats!
Damario Davis Autographed Book and Bobblehead item
Damario Davis Autographed Book and Bobblehead
$100

Starting bid

Celebrate the inspiring journey of NFL player Damario Davis with this exclusive package featuring an autographed book and a collectible bobblehead! The book offers insight into his remarkable career and personal experiences, while the bobblehead captures his likeness in action. A perfect gift for any football fan or collector, this unique set honors one of the game’s greats!
Nandy's Candy Snack Basket item
Nandy's Candy Snack Basket
$30

Starting bid

Indulge in a delightful assortment with Nandy's Candy Snack Gift Basket! This beautifully curated basket is filled with an irresistible variety of sweets and snacks, perfect for satisfying your cravings or sharing with friends and family. Ideal for any occasion, it’s a sweet treat that brings joy and flavor to your day!
$100 Char Gift Card item
$100 Char Gift Card
$50

Starting bid

Treat yourself or a loved one to a memorable dining experience with this $100 gift card from Char! Enjoy a delightful menu featuring expertly crafted dishes and a warm atmosphere. Perfect for special occasions or just a night out, this gift card offers endless possibilities for delicious meals and cherished moments!
$100 Gift Card to Amerigo Italian Restaurant item
$100 Gift Card to Amerigo Italian Restaurant
$50

Starting bid

Savor the flavors of Italy with this $100 gift card to Amerigo Italian Restaurant! Enjoy a delicious selection of authentic Italian cuisine, from classic pasta dishes to mouthwatering seafood and delectable desserts. Perfect for a romantic dinner or a gathering with friends, this gift card promises an unforgettable dining experience!
One Night Stay at The Westin item
One Night Stay at The Westin
$100

Starting bid

Experience luxury and comfort with a one-night stay at The Westin! Relax in beautifully appointed rooms featuring plush bedding and upscale amenities. Enjoy access to the hotel's premium facilities, including a fitness center, pool, and on-site dining options. Perfect for a romantic getaway, a business trip, or a refreshing retreat, this stay promises an unforgettable experience in a serene setting!
One Night Stay at the Hilton Garden Inn item
One Night Stay at the Hilton Garden Inn
$100

Starting bid

Escape for a relaxing getaway with a one-night stay at the Hilton Garden Inn! Enjoy modern accommodations with all the amenities you need for a comfortable stay, including complimentary Wi-Fi, a fitness center, and a delicious on-site restaurant. Whether you're traveling for business or leisure, this stay promises a delightful experience in a welcoming atmosphere. Perfect for a spontaneous trip or a well-deserved break!
Hilton Stay item
Hilton Stay
$100

Starting bid

Escape for a relaxing getaway with a one-night stay at the Hilton Garden Inn! Enjoy modern accommodations with all the amenities you need for a comfortable stay, including complimentary Wi-Fi, a fitness center, and a delicious on-site restaurant. Whether you're traveling for business or leisure, this stay promises a delightful experience in a welcoming atmosphere. Perfect for a spontaneous trip or a well-deserved break!
Bobby Rush Autographed Fan Pack item
Bobby Rush Autographed Fan Pack
$325

Starting bid

Show your love for blues music with this exclusive Bobby Rush Autographed Fan Pack! This collection includes a signed item from the legendary blues artist, along with other fan favorites that celebrate his remarkable career. Perfect for collectors and music enthusiasts alike, this pack is a unique way to honor the legacy of one of the greats in the genre!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!