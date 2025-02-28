Bradley International Corporate Sponsorship Opportunities
Platinum Level Sponsorship
$4,000
Platinum level sponsorship includes:
3x6 Sign posted along S. Dahlia St.
Company info & logo on school & PTO websites
Company logo on weekly Friday newsletter to parents 6x per year
Shout out on PTO social media 6x per year
Advertisements in weekly Friday folders 4x per year
Company logo on school marquee for 2 weeks
Official Event Sponsor of an annual event
Company logo on Field Day shirts
Gold Level Sponsorship
$2,000
Gold level sponsorship includes:
3x6 Sign posted along S. Dahlia St.
Company info & logo on school & PTO websites
Company logo on weekly Friday newsletter to parents 4x per year
Shout out on PTO social media 4x per year
Advertisements in weekly Friday folders 3x per year
Company logo on school marquee for 2 weeks
Read-a-Thon Sponsor (non exclusive)
Company logo on Field Day shirts
Silver Level Sponsorship
$1,000
Silver level sponsorship includes:
2x4 Sign posted along S. Dahlia St.
Company info & logo on school & PTO websites
Company logo on weekly Friday newsletter to parents 2x per year
Shout out on PTO social media 2x per year
Advertisements in weekly Friday folders 2x per year
Company logo on school marquee for 1 weeks
Bronze Level Sponsorship
$500
Silver level sponsorship includes:
2x4 Sign posted along S. Dahlia St.
Company info & logo on school & PTO websites
Company logo on weekly Friday newsletter to parents 2x per year
