Breakfast Club Benefitting HOTEL INC

Presenting Sponsor: 80s Icon $10,000

This is a group ticket, it includes 16 tickets

Exclusive: Limited to 1 Benefits: “Presented by” naming rights on all event materials; logo on signage, printed/digital materials

Opportunity to welcome guests from the stage

Two reserved VIP tables (16 guests)

Featured in all social media promotions and press releases

Inclusion in HOTEL INC newsletter, listed on HOTEL INC website First right of refusal for 2027 Exclusive: Limited to 1 Benefits: “Presented by” naming rights on all event materials; logo on signage, printed/digital materials

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