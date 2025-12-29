Hotel Inc

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Hotel Inc

About this event

Breakfast Club Benefitting HOTEL INC

331 Kentucky St

Bowling Green, KY 42101, USA

Presenting Sponsor: 80s Icon
$10,000
This is a group ticket, it includes 16 tickets

Exclusive: Limited to 1

 Benefits:

  • “Presented by” naming rights on all event materials; logo on signage, printed/digital materials
  • Opportunity to welcome guests from the stage
  • Two reserved VIP tables (16 guests)
  • Featured in all social media promotions and press releases
  • Inclusion in HOTEL INC newsletter, listed on HOTEL INC website

First right of refusal for 2027

Gen X Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

GEN X Sponsor –  $5,000

Benefits:

  • Logo on all printed/digital materials
  • One reserved VIP table (8 guests)
  • Recognition from the stage
  • Highlighted in social media campaign
  • Logo on table signs

Half-page program ad

Moon Man Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

MOON MAN – Sponsor – $2,500

Benefits:

  • One reserved table (8 guests)
  • Logo on table signs
  • Quarter-page program ad

Recognition on HOTEL INC social media

Brat Pack Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

BRAT PACK– Sponsor– $1,000

Benefits:

  • Four event tickets (4 guests)
  • Reserved seating with other sponsors
  • Program name listing, social media thank you
Cheers Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

CHEERS – Sponsor – $500

Benefits:

  • Two event tickets (2 guests)
  • Reserved seating with other sponsors
  • Program name listing
Table for 8
$650
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Includes 1 unmarked, reserved table for 8 guests to sit together, first come, first served

General Admission
$75

includes general admission, non-reserved seating, breakfast, and non-alcoholic beverages

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