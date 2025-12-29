Breakfast Club Benefitting HOTEL INC

About this event
Benefits:
First right of refusal for 2027
GEN X Sponsor – $5,000
Benefits:
Half-page program ad
MOON MAN – Sponsor – $2,500
Benefits:
Recognition on HOTEL INC social media
BRAT PACK– Sponsor– $1,000
Benefits:
CHEERS – Sponsor – $500
Benefits:
Includes 1 unmarked, reserved table for 8 guests to sit together, first come, first served
includes general admission, non-reserved seating, breakfast, and non-alcoholic beverages
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