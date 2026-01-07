DePaul School for Hearing and Speech

Bridging Perceptions Street Art Extravaganza Silent Auction

Inspired by Faith Ringgold's Tar Beach, USA
$25

Starting bid

Medium - Acrylic and Fabric on Canvas

Artists - Wes & Maverik

14x11

Inspired by Jean Michel Basquiat, USA
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas Board

Artists - Gavin, Dominic, Ja'Dore, Kenny, Ben, and Nawwar

Six 5x7 pieces

Inspired by Keith Haring, USA
$25

Starting bid

Medium - Sharpie on Poster Board

Artist - Kensey

11x14

Inspired by Keith Haring, USA
$25

Starting bid

Medium - Sharpie on Poster Board

Artist - Vera

11x14

Inspired by Diego Rivera, Mexico
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artist - Ja'Dore

14x11

Inspired by Paint the Street Jamaica
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Poster Board

Artist - Brayden

11x14

Inspired by Paint the Street Jamaica
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Poster Board

Artist - Anonymous

14x11

Inspired by Nassau Street Art, Bahamas
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas Board

Artist - Wes

12x12

Inspired by Nassau Street Art, Bahamas
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas Board

Artist - Ja'Niya

12x12

Inspired by Valparaiso Street Art
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artist - Lennon, Sloane, Carmelo

14x11

Inspired by Flo Silva, Argentina
$25

Starting bid

Medium - Markers on Poster Board

Artist - Ja'Dore

14x11

Inspired by São Paulo Street Art
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Poster Board

Artist - Molly

14x11

Inspired by Os Gêmeos, São Paulo Brazil
$25

Starting bid

Medium - Pencil and Watercolor on Poster Board

Artists - Scarlett, Jaxyn, and Maverik

10x8

Inspired by Marcela Maujan, Argentina
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Poster Board

Artist - Nawwar

14x11

Inspired by Stinkfish, Colombia
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Paper

Artists - Chogtaa, Brayden, and Amari

14x11

Inspired by Mr. A (Andre Saraiva), France and Sweden
$25

Starting bid

Medium - Marker on Color Card Stock

Artist - Dominic

11x14

Inspired by Mr. Brainwash (Thierry Guetta), France, USA
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas

Artists - Hunter and Wes

14x11

Inspired by Mr. Brainwash (Thierry Guetta), France, USA
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas

Artists - Cambree and Scarlett

14x11

Inspired by Mr. Brainwash (Thierry Guetta), France, USA
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas

Artists - Ja'Niya and Jaxyn

14x11

Inspired by Mr. Brainwash (Thierry Guetta), France, USA
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas

Artists - Kensey and Vera

10x10

Inspired by Zagreb Street Art, Croatia
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas Board

Artist - Cambree

12x12

Inspired by Zagreb Street Art, Croatia
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Canvas

Artist - Hunter

12x12

Inspired by Nina Fraser, Portugal and Great Britain
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks and Acrylic on Poster Board

Artist - Tae'Vaughna, Kensey, and Vera

11x14

Inspired by Mad C (Claudia Walde), Germany
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Poster Board

Artist - Kensey

11x14

Inspired by Mad C (Claudia Walde), Germany
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Poster Board

Artist - Leland

8x10

Inspired by Mad C (Claudia Walde), Germany
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Paper

Artist - Anonymous

11x14

Inspired by STRAAT Graffiti and Street Art Museum
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Posterboard

Artists - Garrett, Leo, Gavin, Anastasia, Prerna, Arlo, Violet, and DJ

11x14

Inspired Falko One, South Africa
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artists - Jaxyn and Ja'Niya

11x14

Inspired Falko One, South Africa
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artists- Ja'Niya

11x14

Inspired by Vajo (Jawher Soudani), Tunisia
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artists - Gavin and Ben

11x14

Inspired by Faith XLVII, South Africa
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Textured Paper

Artist - Dominic

11x14

Inspired by Réunion Island Street Art908
$25

Starting bid

Medium - Paint on Paper

Artist - Anna, Audrey, Dana, Ofir, Preston, Waylon, Exavier

38x27

Inspired by Alaa Awad, Egypt
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artists - Vera, Brayden, and Anonymous

11x14

Inspired by Kubuneh Mural Town, Gambia
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Poster Board

Artist - Kensey

10x8

Inspired by Kubuneh Mural Town, Gambia
$25

Starting bid

Medium - Watercolor on Poster Board

Artist - Anonymous

10x8

Inspired by St+art India Foundation Project, India
$25

Starting bid

Medium - Marker on Card Stock

Artist - Gavin

14x11

Inspired by Darbotz, Indonesia
$25

Starting bid

Medium - Markers on Card Stock

Artist - Kenny

14x11

Inspired by Darbotz, Indonesia
$25

Starting bid

Medium - Markers on Card Stock

Artist - Ben

14x11

Inspired by Shamsia Hassaru, Afghanistan
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artist - Ja'Dore

Inspired by Lady Aiko, Japan
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Poster Board

Artist - Kensey

11x14

Inspired by DALeast, China
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artists - Molly, Leland, and Amari

14x11

Inspired by Michael Lin, Taiwan
$25

Starting bid

Medium - Acrylic on Canvas

Artist - Kenny

14x11

Inspired by Flox, New Zealand
$25

Starting bid

Medium - Tempera on Posterboard

Artist - Abigail, Juliet, Hafsa, Troy, Lilliana, Jad, Henry, Atlas

14x11

Inspired by Anthony Lister, Australia
$25

Starting bid

Medium - Tempera Sticks on Poster Board

Artist - Amari

10x8

Inspired by Sopocachi Bolivia, Berlin Germany, Tokyo Japan
$25

Starting bid

Medium - Markers and Ink on Card Stock

Artist - Deneen

10x8

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!