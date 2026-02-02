Hosted by

Western Pennsylvania School For Blind Children

About this event

Bridging Perceptions Street Art Extravaganza Silent Auction

Pick-up location

201 N Bellefield Ave, Pittsburgh, PA 15213, USA

McKiernan’s Market item
McKiernan’s Market
$25

Starting bid

Ms. Laurie McKiernan’s Classroom

Jack, Darren, Vela, Cameron, Aahil, Rowan and Susan

Materials: cardboard, tinfoil, magazines and paint

Mickey Mouse Clubhouse item
Mickey Mouse Clubhouse
$25

Starting bid

Ms. Ashley Pawlak’s Classroom

Timothy, Luca, Pharaoh, Theo and Landon

Materials: cardboard, felt and paint

PPG Place item
PPG Place
$25

Starting bid

Ms. Laura Przybyla’s Classroom

Aviana, Zed, Lauryn, Hannah, Bentley, Bryce and Jaxon

Materials: cardboard, plaster wrap, foil paper and tape

Always B Smiling item
Always B Smiling
$25

Starting bid

Ms. Diana Houck's Classroom

Rockland, Elena, Mi'aylah, Umar, Lily and Zahav

Materials: cardboard, paper, plaster wrap and paint

Grandpa Joe's Candy Shop item
Grandpa Joe's Candy Shop
$25

Starting bid

Ms. Kiki Bucci's Classroom

Paige, Tommy, Michael, Preston, Teagan, Eva and Angel

Materials: cardboard, paper and paint

SouthSide Works Cinema item
SouthSide Works Cinema
$25

Starting bid

Ms. Kala McCauley's Classroom

Landon, Taylor, Maliyah, Olivia, Leila and Roman

Materials: cardboard, newspaper, paper and paint

PNC Park item
PNC Park
$25

Starting bid

Ms. Carrie Brady's Classroom

Emily, Denny, Grace, Tommy, DaJaun, Malakai and Jalil

Materials: cardboard, paper, paint and pom poms

Western Pennsylvania School for Blind Children item
Western Pennsylvania School for Blind Children
$25

Starting bid

Ms. Christine Arbogast’s Classroom

Heaven, Isaiah, Lam, Morgan, Owen, Cartier and Keynin

Materials: cardboard, plaster wrap, paint and paper

Library item
Library
$25

Starting bid

Ms. Mary Gaudish’s Classroom

Ali, Asa, Thomas, Paisley, Noah and James

Materials: cardboard, paper, paint, craft sticks and wiki sticks

Eat’n Park item
Eat’n Park
$25

Starting bid

Ms. Sara Westcott’s Classroom

Tino, Alexcia, Aniyla, Tom, Cage and Ben

Materials: cardboard, paper and newspaper

Olive Garden item
Olive Garden
$25

Starting bid

Ms. Alexandra Pietragallo’s Classroom

Luca, Leo, Mae’Ana, Arlo, Watson and Lochlan

Materials: cardboard, paper and paint

UPMC Children’s Hospital item
UPMC Children’s Hospital
$25

Starting bid

Ms. Regan Kelly’s Classroom

Mia, Amara, Luca, Eloise, Catherine and Mason

Materials: cardboard, paint and paper

Fire Station item
Fire Station
$25

Starting bid

Ms. Victoria Perdziola’s Classroom

Scarlett, Nadir, Declyn, Jayden, Jase, Jyuan and Alex

Materials: cardboard, paper, paint, craft sticks and model magic

Eiffel Tower item
Eiffel Tower
$25

Starting bid

Ms. Sarah McCloskey’s Classroom

Nalaya, Grace, Reyansh, Drew, Alex, Hamad and Marqis

Materials: cardboard, paint, craft sticks, tape and glitter

Toy Store item
Toy Store
$25

Starting bid

Ms. Bonnie Kuchnicki’s Classroom

Trinity, Kellan, Kahlil, Jaiden, Aidan and Clara

Materials: cardboard, paper, model magic and craft sticks

Ice Cream Parlor item
Ice Cream Parlor
$25

Starting bid

Ms. Kelly Welsh’s Classroom

Shayna, Isaiah, Nevaeh, Brad, Rebecca, Darlene and Dom

Materials: cardboard, paper, paint, felt and poly-fill stuffing

Scribble Sound Studios item
Scribble Sound Studios
$25

Starting bid

Ms. Kathy Buclous’s Classroom

Alex, Ashlyn, Adelaide, Lincoln, Elspeth and Imogen

Materials: cardboard, paint, paper, craft sticks, pool noodles and crayons

“320 on Ice” Coffee Shop item
“320 on Ice” Coffee Shop
$25

Starting bid

Ms. Shellby Fischer’s Classroom

Parker, Skylar, Rowan, Jarray, Damon, Aleah and Gabe

Materials: cardboard, paint, paper, cinnamon cereal, fabric, waste bin and poly-fill stuffing

University of Pittsburgh’s Cathedral of Learning item
University of Pittsburgh’s Cathedral of Learning
$25

Starting bid

Ms. Merdeith Swanson’s Classroom

Illi, Addy, Samar, Lukas, Giavana, Simon and Cali

Materials: cardboard, newspaper, paint and paper

Flower Shop item
Flower Shop
$25

Starting bid

Ms. Kristina McClelland’s Classroom

Ja’Macia, Allie, Samantha, Luvenia, Enzo, Ben and Haley

Materials: cardboard, plaster wrap, paint, paper towels and paper

Allegheny Center Mall item
Allegheny Center Mall
$25

Starting bid

Ms. Alexa Signore’s Classroom

Jaden, Naomi, Giana, Kaylyb, Adlai and KyMonni

Materials: cardboard, paper and paint

Apartment item
Apartment
$25

Starting bid

Ms. Olivia McEwen’s Classroom

Isaac, Carli, Ta’Niya, Luke, Shane and Vivian

Materials: cardboard, paint, craft sticks, paper and magazines

