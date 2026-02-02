Bridging Perceptions Street Art Extravaganza Silent Auction

Hosted by
Starting bid
Ms. Laurie McKiernan’s Classroom
Jack, Darren, Vela, Cameron, Aahil, Rowan and Susan
Materials: cardboard, tinfoil, magazines and paint
Starting bid
Ms. Ashley Pawlak’s Classroom
Timothy, Luca, Pharaoh, Theo and Landon
Materials: cardboard, felt and paint
Starting bid
Ms. Laura Przybyla’s Classroom
Aviana, Zed, Lauryn, Hannah, Bentley, Bryce and Jaxon
Materials: cardboard, plaster wrap, foil paper and tape
Starting bid
Ms. Diana Houck's Classroom
Rockland, Elena, Mi'aylah, Umar, Lily and Zahav
Materials: cardboard, paper, plaster wrap and paint
Starting bid
Ms. Kiki Bucci's Classroom
Paige, Tommy, Michael, Preston, Teagan, Eva and Angel
Materials: cardboard, paper and paint
Starting bid
Ms. Kala McCauley's Classroom
Landon, Taylor, Maliyah, Olivia, Leila and Roman
Materials: cardboard, newspaper, paper and paint
Starting bid
Ms. Carrie Brady's Classroom
Emily, Denny, Grace, Tommy, DaJaun, Malakai and Jalil
Materials: cardboard, paper, paint and pom poms
Starting bid
Ms. Christine Arbogast’s Classroom
Heaven, Isaiah, Lam, Morgan, Owen, Cartier and Keynin
Materials: cardboard, plaster wrap, paint and paper
Starting bid
Ms. Mary Gaudish’s Classroom
Ali, Asa, Thomas, Paisley, Noah and James
Materials: cardboard, paper, paint, craft sticks and wiki sticks
Starting bid
Ms. Sara Westcott’s Classroom
Tino, Alexcia, Aniyla, Tom, Cage and Ben
Materials: cardboard, paper and newspaper
Starting bid
Ms. Alexandra Pietragallo’s Classroom
Luca, Leo, Mae’Ana, Arlo, Watson and Lochlan
Materials: cardboard, paper and paint
Starting bid
Ms. Regan Kelly’s Classroom
Mia, Amara, Luca, Eloise, Catherine and Mason
Materials: cardboard, paint and paper
Starting bid
Ms. Victoria Perdziola’s Classroom
Scarlett, Nadir, Declyn, Jayden, Jase, Jyuan and Alex
Materials: cardboard, paper, paint, craft sticks and model magic
Starting bid
Ms. Sarah McCloskey’s Classroom
Nalaya, Grace, Reyansh, Drew, Alex, Hamad and Marqis
Materials: cardboard, paint, craft sticks, tape and glitter
Starting bid
Ms. Bonnie Kuchnicki’s Classroom
Trinity, Kellan, Kahlil, Jaiden, Aidan and Clara
Materials: cardboard, paper, model magic and craft sticks
Starting bid
Ms. Kelly Welsh’s Classroom
Shayna, Isaiah, Nevaeh, Brad, Rebecca, Darlene and Dom
Materials: cardboard, paper, paint, felt and poly-fill stuffing
Starting bid
Ms. Kathy Buclous’s Classroom
Alex, Ashlyn, Adelaide, Lincoln, Elspeth and Imogen
Materials: cardboard, paint, paper, craft sticks, pool noodles and crayons
Starting bid
Ms. Shellby Fischer’s Classroom
Parker, Skylar, Rowan, Jarray, Damon, Aleah and Gabe
Materials: cardboard, paint, paper, cinnamon cereal, fabric, waste bin and poly-fill stuffing
Starting bid
Ms. Merdeith Swanson’s Classroom
Illi, Addy, Samar, Lukas, Giavana, Simon and Cali
Materials: cardboard, newspaper, paint and paper
Starting bid
Ms. Kristina McClelland’s Classroom
Ja’Macia, Allie, Samantha, Luvenia, Enzo, Ben and Haley
Materials: cardboard, plaster wrap, paint, paper towels and paper
Starting bid
Ms. Alexa Signore’s Classroom
Jaden, Naomi, Giana, Kaylyb, Adlai and KyMonni
Materials: cardboard, paper and paint
Starting bid
Ms. Olivia McEwen’s Classroom
Isaac, Carli, Ta’Niya, Luke, Shane and Vivian
Materials: cardboard, paint, craft sticks, paper and magazines
