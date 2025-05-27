Hailey & Katie Przybyla - WGHS Band Payment Plan

Payment Increment Due
$400

If this option is selected ALONE, then it can NOT be paid via Credit Card and must be paid via ACH bank draft via Zeffy.

Misc Payment Increment
$200

If this option is selected ALONE, then it can be paid via Credit Card. If this option is added with any other item, it can only be paid via ACH bank draft via Zeffy.

Misc Payment Increment (Copy)
$150

If this option is selected ALONE, then it can be paid via Credit Card. If this option is added with any other item, it can only be paid via ACH bank draft via Zeffy.

Winter Guard Fee (Due by Oct 31)
$650

If this option is selected ALONE, then it can NOT be paid via Credit Card and must be paid via ACH bank draft via Zeffy.

