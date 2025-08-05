Bright Academy

Hosted by

Bright Academy

About this event

Bright Academy School Lunch Order Menu

3590 Pleasant Valley Rd

Mobile, AL 36609, USA

Hot Pocket - Pepperoni item
Hot Pocket - Pepperoni
$2

This item is available for daily purchase. (Monday through Friday)

Hot Pocket - Ham & Cheese item
Hot Pocket - Ham & Cheese
$2

This item is available for daily purchase. (Monday through Friday)

White Castle - 2 pack burgers item
White Castle - 2 pack burgers
$3

This item is available for daily purchase. (Monday through Friday)

Corn Dog item
Corn Dog
$1.50

This item is available for daily purchase. (Monday through Friday)

16 oz water bottle item
16 oz water bottle
$1

This item is available for daily purchase. (Monday through Friday)

Jimmy John's Boxed Meal - turkey item
Jimmy John's Boxed Meal - turkey
$10

Boxed lunch includes a 6 inch turkey sandwich with regular chips. This item is available on Mondays only.

Jimmy John's Boxed Meal - ham item
Jimmy John's Boxed Meal - ham
$10

Boxed lunch includes a 6 inch ham sandwich with regular chips. This item is available on Mondays only.

Jimmy John's Boxed Meal - roast beef item
Jimmy John's Boxed Meal - roast beef
$10

Boxed lunch includes a 6 inch roast beef sandwich with regular chips. This item is available on Mondays only.

Chick-Fil-A Chicken Sandwich with pickles item
Chick-Fil-A Chicken Sandwich with pickles
$5.75

This item is only available on Wednesdays.

Chick-Fil-A Chicken Sandwich with NO pickles item
Chick-Fil-A Chicken Sandwich with NO pickles
$5.75

This item is only available on Wednesdays.

Chick-Fil-A Nuggets (8pc box) item
Chick-Fil-A Nuggets (8pc box)
$5.75

This item is only available on Wednesdays.

Chick-Fil-A Fruit Cup (medium) item
Chick-Fil-A Fruit Cup (medium)
$4.50

This item is only available on Wednesdays.

Chick-Fil-A Mac-n-Cheese (medium) item
Chick-Fil-A Mac-n-Cheese (medium)
$4.50

This item is only available on Wednesdays.

Hungry Howies Cheese Pizza (slice) item
Hungry Howies Cheese Pizza (slice)
$2

Cost is per slice. This item is only available on Fridays.

Hungry Howies Pepperoni Pizza (slice) item
Hungry Howies Pepperoni Pizza (slice)
$2

Cost is per slice. This item is only available on Fridays.

Ice Cream item
Ice Cream
$1

Options will vary. This item is only available on Fridays.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!