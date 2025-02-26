eventClosed

Bright Beginnings Early School's Silent Auction

1811 Royal Palm Ave, Fort Myers, FL 33901, USA

A Flavorful Fiesta
$75

Three Pepper Burrito Catered Party (Value at $300)
Ballet & Balance Bundle
$100

Coastal Dance Company Semester Tuition with Swag Bag, Florida Yoga Academy $50 off Kids Yoga Semester (Valued at $450)
Beauty & the Boutique
$100

Massage Envy 1 Hour Massage, facial or stretch, Vivie's Boutique Shopping Experience & $100 Gift Card for the hostess (Valued at $470)
Birdies & Bottles
$75

Heritage Palms Golf Foursome with Cart, available May - September 2025 + 2 bottle of booze, Burntwood Tavern $50 gift card (Valued at $500)
Cartwheels & Cake
$75

Coast Elite Gymnastics Birthday Party for 11-15 kids. $50 Costco gift card (Valued at $250)
Daycation & Dinner
$75

Hyatt Coconut Point Day Passes for Family of 4, $40 Eatery by Ryan gift certificate (Valued at $350)
Dine & Unwind: Downtown Date Night
$50

Escondido Lounge $100 Gift Certificate, Bruno's of Brooklyn $100 Gift Certificate (Valued at $200 )
Florida Family Adventure Passport
$100

Golisano Children's Museum 4 General Admission Tickets, Bent Brush $25 Gift Certificate, Imaginarium Family Pass, 2 adults & 2 kids, Naples Zoo- 4 tickets, 2 adults & 2 kids, Crayola Experience Orlando 2 General Admission Tickets, Alligator Farm One day adventure pass for 4 people (Valued at $450)
Fore! & Pour
$100

Shell Point Retirement Community Foursome Golf Certificate available May 1 - November 30, 2025, 2 bottles of booze (Valued at $500)
Future Soccer Star Kit
$75

Soccer Shots Semester Tuition with Swag Bag (Valued at $300)
Glow & Glam
$200

Tru-Glo Med Spa Platinum Hydrofacial & Dermaplane, Love letters photography at Love + Light Studio 1 hour session including studio time. (Valued at $820)
Keep It Chic: Shopping & Treats
$100

Keep Boutique Shopping experience including snacks and drinks as well as 15% off all purchases and a keep goodie basket
Moms' Gone Wild
$250

Flock $100 Gift Certificate and wine gift basket, 4 Hours of Babysitting for up to 3 kids, Honest Aesthetics a series of 3 Alumier MD professional chemical peels (Valued at $1,000)
MVP in Training
$50

I9 1 season basket (Valued at $200)
Nimble & Quick Memberships Pick
$75

KidStrong 1 month membership including registration/starter fee, Gymnastics World 1 month membership. 3 Camp Sessions of Little Gym. (Valued at $420)
Pamper & Pour
$100

Our Little Secret Aesthetics HydroFacial, Burntwood Tavern $50 gift card. (Valued at $350)
Photos & Facials: A Total Makeover
$200

Grind & Press Free Session and 1 hour studio at Love and Light, Skin Room Naples Hydrafacial (Valued at $810)
Refresh & Unwind: A Mom’s Day Out
$150

Mes Amis 20 units of botox, facial, ZO products, Ember Korean BBQ $100 Gift Card (Valued at $450)
Relax & Rejuvenate
$150

The Treehouse Soundbath for 6, VN Nails Mani/Pedi gift certificate, Doc Fords $100 Gift Card (Valued at $460)
Sanibel Fun in the Sun
$100

Sanibel Sea School land-based private for 4 people (2 hrs), Tween Waters Day pass for 6 people with parking (Valued at $440)
Take Me Out to the Ballgame
$75

Mighty Mussles First Pitch, 4 box seat game tickets (Valued at PRICELESS!)
Tidy & Tipsy: Boat Detailing & Spirits
$100

ASAP Marine Service $300 towards Boat detailing & 2 bottles of booze (Valued at $350)
Tooth Fairy Approved! Sparkling Siblings
$100

Barkley Pediatric Dentistry 2 Exam, X-ray, Cleaning and Fluoride Treatment (Valued at $760)
Ultimate Date Night
$200

The Capital Grill $200 gift card, 4 hours of Babysitting for up to 3 kids, Coopers Hawk Lux Tasting for 4 (Valued at $560)
Sparkle & Shine: Angel Hair Party
$75

In-home private party for up to 8 girls to have angel hair tinsel extensions (Valued at $300)
Backyard Battles & Family Fun
$100

Corn hole Boards, Jumbo sized Connect Four yard game, Top Golf $50 gift card, Pop Stroke $50 gift card, Charades Game. (Valued at $580)
Sip, Shop & Soothe
$150

Pinchers/Deep Lagoon group $100 gift card, Starbucks $20 gift card, 2 Pottery Barn Robes, Sephora $50 gift card, Mark & Grahm travel tote, Avaline bottle rose, Greenleaf spa Facial or massage, Owala water bottle, Nordstrom $50 gift card (Valued at $607)
Par-Tee Time for Dad
$175

Heritage Palms Golf foursome, 35 Yeti Cooler, Academy sports $100 gift card, Neptune wide brim hat, cooling towel, beach towel and sun shirt, Golf balls, CFCW hats/yetis/sunglasses cleaning kit (Valued at $950)
Fantastic Family Fun Pack
$200

$50 PopStroke Gift Card, $50 Chuck E Cheese Gift Card, $100 HeadPins Gift Card, $100 Dave and Busters Certificates, $100 Top Golf Game Play Credit, Family Day Day Pass IMAG, 4 self guided tours to Edison Estates , Two Free Entrees Texas Roadhouse, $20 Skillets Breakfast Gift Card, $75 Gift Certificate Prawnbroker/Timbers or University Grill, $50 Love Boat Gift Card, 4 day passes Pink Shell Resort Pool Toys, googles, water balloons/ water games, splash pad, beach toys, beach bag/shell bags, towels, card game, gator golf, and board games (Valued at $1,232)
Get Crafty
$50

$50 Gift Card Micheals, Kim Crawford wine, Meomi wine, $80 Gift Card Painting with a twist, $100 Gift Card The Walleflower Shoppe, Canvas', Stepping stones (Valued at $310)
All-Star Adventure & Play Package
$200

Top Golf $200 gift card, $150 off game play and Top Golf Swag (golf balls, golf tees, koozies, key chains, card holders, cooling towels, his and hers TG hats and drinking glass), PopStroke 1 Round of Golf , Bonita National Golf Course 1 Round of golf for 4 people, Trey Sones Golf Pro 1 45 minute lesson, Ultimate Ninja Academy $100 voucher, Hertz Arena Recreational Department 8 Week Group Class for LEARN TO SKATE, Xtreme Air Academy- 2 1 month membership, FGCU Athletics Department 4 tickets to WBB in 2025/2026 and 4 tickets to MBB in 2025/2026, Cave Golf Club (Estero) $50 gift certificate, Sunscreen, Bug Spray, 2 camping chairs , Kids' baseball bat and glove, Nike Youth Basketball, Youth Soccer Ball, Nike Youth Football, Youth, Mesh Sports Bag, Sports cones for drills, Swim goggles, Pickleball set for 2 (Valued at $1,500)
Talk of the Town
$100

Phelan Family Group $50, Rib City $25, Norman Love $50, Citrola’s $50, Love Boat $25, Doc Fords $50, Pizzeria Bistro, Over Easy Cafe $25, Coopers Hawk $50, Osaka $100, Casa Blanca $100 (Valued at $550)
Living Like a Local
$150

1-Night Stay at Margaritaville Resort, Salty Sams Pirate Cruise for 4 & 5lbs of Pink Gulf Shrimp from Erickson & Jensen Seafood (Valued at $425)
Olde Florida Overnight
$100

1-Night Stay at Tarpon Lodge (Valued at $300)
Sunshine & Sand
$175

1-Night Stay at the JW Marriott Marco Island (Valued at $750)
Pretty Pretty Portrait
$50

60min Studio Session for the Purchaser & Family with a Custom, Handcrafted 11"x14" Tiffany Portrait Mounted to Canvas (Valued at $1000)
Brushstrokes & Bay Street Bliss
$75

Azalea's Two painting classes with two glasses of wine, Bay Street Yard $100 Gift Card (Valued at $280)

