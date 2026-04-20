Brighton Wrestling Golf Outing - TEAM DONATIONS

To ensure our raffle is a success, we are asking each family to contribute $50 toward their athlete’s respective "Class Basket" (2027, 2028, or 2029). These funds allow us to curate high-quality, themed packages that raise a lot of money through raffles/silent auctions. If your family or business would like to donate a larger individual item for the silent auction/raffle —such as sports memorabilia, travel packages, electronics, etc.—please reach out directly to Coach Wisniewski ([email protected]) or Lindsey Nauss ([email protected])