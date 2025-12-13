Bubbles' Bakery

About this event
A signle sourdough snickerdoodle– a fan favorite!
Half-dozen of our sourdough snickerdoodles– a fan favorite!
A bakers-dozen of our sourdough snickerdoodles– a fan favorite!
A single sourdough snickerdoodle cupcake!
A half-dozen of our sourdough snickerdoodle cupcakes!
A single sourdough carrot cake cupcake!
A half-dozen of our sourdough carrot cake cupcakes!
A single, fluffy sourdough chocolate chip cookie.
Half-dozen of our fluffy sourdough chocolate chip cookies.
A bakers-dozen of our fluffy sourdough chocolate chip cookies.
A single, decadent, chocolate sourdough, ding-dong dupe mini cake.
A half-dozen, decadent, chocolate sourdough, ding-dong dupe mini cakes.
A bakers-dozen, decadent, chocolate sourdough, ding-dong dupe mini cakes.
A single, fudgy, chocolate sourdough, cosmic brownie dupe- complete with sprinkles!
A half-dozen, fudgy, chocolate sourdough, cosmic brownie dupes- complete with sprinkles!
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