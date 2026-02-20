Buffalo Girls Lax - Buffalo Pizza Fundraiser 2026

About this shop
Buffalo Pizza Details: Our FrozenPepperoni is topped with Mozzarella Cheese, Pepperoni, Pizza Sauce.
Buffalo Pizza Details: Our Frozen Sausage is topped with Mozzarella Cheese, Pizza Sauce, Sausage.
Buffalo Pizza Details: Our Frozen Cheese is topped with Mozzarella Cheese, Pizza Sauce.
Buffalo Pizza Details: Our Frozen Deluxe is topped with Green Peppers, Mozzarella Cheese, Mushrooms, Onions, Pepperoni, Pizza Sauce, Sausage.
Buffalo Pizza Details: Our Frozen Pep and Sausage is topped with Mozzarella Cheese, Pepperoni, Pizza Sauce, Sausage.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!