Building Bright Futures: Stronger Together

Family Resilience Champion Tier 1
$10,000

Funds the launch of a full year of parenting support groups and counseling services.
Family Resilience Champion Tier 2
$7,500

Funds the launch of a full year of parenting support groups and counseling services.
Family Resilience Champion Tier 3
$5,000

Funds the launch of a full year of parenting support groups and counseling services.
Beacon of Hope Sponsor Tier 1
$5,000

Contributes to costs for leasing a counselor/therapist for a year to provide services.
Beacon of Hope Sponsor Tier 2
$2,500

Contributes to costs for leasing a counselor/therapist for a year to provide services.
Guiding Light Sponsor Tier 1
$1,000

Monthly donation for counselor training and materials for services.
Guiding Light Sponsor Tier 2
$750

Monthly donation for counselor training and materials for services.
Guiding Light Sponsor Tier 3
$500

Monthly donation for counselor training and materials for services.
Community Support & Services Tier 1
$500

Monthly donation to help launch the Thrift Shop Boutique, rent the locations to expand services, and to support community events and family fun days.
Community Support & Services Tier 2
$250

Monthly donation to help launch the Thrift Shop Boutique, rent the locations to expand services, and to support community events and family fun days.
Community Support & Services Tier 3
$100

Monthly donation to help launch the Thrift Shop Boutique, rent the locations to expand services, and to support community events and family fun days.
Community Support & Services Tier 4
$50

Monthly donation to help launch the Thrift Shop Boutique, rent the locations to expand services, and to support community events and family fun days.

