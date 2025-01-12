Hosted by

Bulldog Best PTO's Staff Experience Auction

Dr. Conway
$50

Starting bid

Principal for the day with a friend!
Mrs. Wilfinger
$30

Starting bid

Board Game recess with Mrs. Wilfinger & 2 friends - pick a board game or card game to play
Ms. Clauser
$30

Starting bid

Ice cream party for you and two friends during recess time.
Mrs. Hedstrom
$30

Starting bid

Ice cream party for you and two friends during recess time.
Mrs. Polich
$30

Starting bid

Ice cream party for you and two friends during recess time.
Mrs. Moore
$30

Starting bid

Pizza lunch for you and a first grade friend with your classroom teacher.
Ms. Brennen
$30

Starting bid

Pizza lunch for you and a first grade friend with your classroom teacher.
Ms. Sheehan
$30

Starting bid

Pizza lunch for you and a first grade friend with your classroom teacher.
Mrs. Lummis
$30

Starting bid

Pizza lunch for you and a first grade friend with your classroom teacher.
Ms. Popova
$30

Starting bid

Extra recess for the class
Mrs. Valentine
$30

Starting bid

Extra recess for the class
Mrs. Dobies
$30

Starting bid

Extra recess for the class
Ms. Davison
$30

Starting bid

Extra recess if bid gets over $30.
Mrs. Johnson
$30

Starting bid

Extra recess if bid gets over $30.
Mrs. Fabbri
$30

Starting bid

Extra recess if bid gets over $30.
Ms. Brady
$30

Starting bid

Extra recess if bid gets over $30.
Mrs. Masterson
$30

Starting bid

Chalk the Walk with your teacher. You and two friends will spend your recess time creating pictures and writing inspirational quotes for the Sarah Adams Bulldogs with chalk on the sidewalk.
Mrs. Wells
$30

Starting bid

Chalk the Walk with your teacher. You and two friends will spend your recess time creating pictures and writing inspirational quotes for the Sarah Adams Bulldogs with chalk on the sidewalk.
Mrs. Vlamis
$30

Starting bid

Chalk the Walk with your teacher. You and two friends will spend your recess time creating pictures and writing inspirational quotes for the Sarah Adams Bulldogs with chalk on the sidewalk.
Mrs. Warren
$30

Starting bid

The 5th grade team will set up a time for an outdoor picnic (we will provide a small treat) and games.
Mrs. Kuczek
$30

Starting bid

The 5th grade team will set up a time for an outdoor picnic (we will provide a small treat) and games.
Ms. Schaumberger
$30

Starting bid

The 5th grade team will set up a time for an outdoor picnic (we will provide a small treat) and games.
Mrs. Zelten, Ms. Stafford, Mrs. Clevenger, Mrs. Smith, Mrs.
$30

Starting bid

Game Lunch on a Friday, bring your own pizza, One person, three friends
Mrs. Buckingham & Mrs. Tognetti
$30

Starting bid

1 student and up to 3 friends- Morning Meeting with the Reading Specialists with donut holes and games.
Mrs. Eastham
$30

Starting bid

Pizza for lunch with two friends.
Mrs. Ballou
$30

Starting bid

Breakfast or lunch for the winner and a friend and 30 minutes of free time to use any of our robots or other materials in our Innovation Lab
Mrs. Bate
$30

Starting bid

Be the Art Teacher or assist in the Art room for 2 hours/classes- 2 Winners
Mrs. Duke
$30

Starting bid

Breakfast w/Mrs. Duke - We will have hot chocolate, doughnuts and play some orchestra games - Can bring 2 orchestra friends.
Mr. Hjerpe
$30

Starting bid

Lunch with Mr. H and Mrs. LePage you can bring two friends
Mrs. LePage
$30

Starting bid

Lunch with Mr. H and Mrs. LePage you can bring two friends

