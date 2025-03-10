Hosted by

Bulldog Best PTO

About this event

Sales closed

Bulldog Best PTO's Silent Auction

Basket 1 - S'Mores Night item
Basket 1 - S'Mores Night
$10

Starting bid

"S'Mores Night": Indoor s'mores maker; marshmallows; graham crackers; chocolate. Basket value = $43
Basket 2 - Recharge by Reading item
Basket 2 - Recharge by Reading
$20

Starting bid

"Recharge by Reading": Book pillow; travel pillow; touch light; book lights (2); coffee mug & frother; hot choc. packs (4); monster pen; water bottle; multiple books; snacks; 100 piece puzzle; blanket. Basket value = $150
Basket 3 - Happy Tails- Dog Assortment Basket item
Basket 3 - Happy Tails- Dog Assortment Basket
$20

Starting bid

Happy Tails. Loaded with fun and treats for your favorite Dog pal. Basket Value = $75
Basket 4 - Culvers item
Basket 4 - Culvers
$20

Starting bid

"Culvers": Free custard for a year voucher, redeemable at LZ Culvers; water bottle; Culver's youth L hoodie; Curdis plushie. Basket value = $150
Basket 5 - Spring Green Awakening item
Basket 5 - Spring Green Awakening
$10

Starting bid

"Spring Green Awakening": 2 Starbucks tumblers; 1 metal Starbucks cup; 1 keychain; 1 bag of coffee; 1 candle. Basket value = $85
Basket 6 - Let's Get Ready to TUMBLE! item
Basket 6 - Let's Get Ready to TUMBLE!
$20

Starting bid

"Let's Get Ready to TUMBLE!": 1 free month tuition at VH Gymnastics; sweatpants; water bottle; drawstring bag; chapsticks; hair ties; pouch; tee shirt; leotard. Basket value = $200
Basket 7 - Dragons Love Tacos item
Basket 7 - Dragons Love Tacos
$20

Starting bid

"Dragons Love Tacos": $50 Ancho & Agave gc; 2 margarita mixes; chips, salsa; book. Basket value = $89
Basket 8 - Uncork and Unwind item
Basket 8 - Uncork and Unwind
$20

Starting bid

"Uncork and Unwind": $30 Binny's gc; 4 wine stemless wine glasses; reusable ice cubes; chocolate; 2 pack bottle stoppers; 4 bottles of wine. Basket value = $100
Basket 9 - Wine Time item
Basket 9 - Wine Time
$30

Starting bid

"Wine Time": $100 Cooper's Hawk gc; charcuterie tool box; cracker plate; crackers; raw honey; 2 bottles of wine. Basket value = $220
Basket 10 - Pinstripes item
Basket 10 - Pinstripes
$20

Starting bid

"Pinstripes": 2 $50 Pinstripes gcs; plates, napkins; snack food. Basket value = $126
Basket 11 - Hair Care item
Basket 11 - Hair Care
$20

Starting bid

"Hair Care": 1. Bonding Hair Oil, Charcoal Detox Dry Shampoo, Purple Shampoo, Intense Moisture Conditioner, Conditioning Mask, Hairbrush, Lip gloss, Hairspray. Basket Value = $105
Basket 12 - Family Lego Night item
Basket 12 - Family Lego Night
$30

Starting bid

"Family Lego Night": $40 Door Dash gc; Wildflower Bouquet lego set; Nascar lego set; Mickey Mouse glass tumblers (4); chenille throw blanket. Basket value - $165
Basket 13 - Fiesta Cinco de Mayo item
Basket 13 - Fiesta Cinco de Mayo
$10

Starting bid

"Fiesta Cinco de Mayo": $20 Tacos el Norte gc; margarita mix; 6-pack corona; chips and salsa; Mexican bingo game; 4 margarita glasses. Basket value = $80
Basket 14 - But First, Coffee item
Basket 14 - But First, Coffee
$20

Starting bid

"But First, Coffee": $50 Stompin' Grounds gc; coffee; mug; cold brew coffee maker; cookies; caramel syrup. Basket value = $148
Basket 15 - Movie Night item
Basket 15 - Movie Night
$20

Starting bid

"Movie Night": $50 Cinemark Deer Park gc; candy; popcorn. Basket value = $75
Basket 16 - Chipotle item
Basket 16 - Chipotle
$20

Starting bid

"Chipotle": 2 $25 C gcs; bottle of premade margarita; 2 glasses; margarita salt; salt/sugar rimmer; cocktail umbrellas. Basket value = $100
Basket 17 - Self Care item
Basket 17 - Self Care
$20

Starting bid

"Self Care": $55 NV Nails gc, 3 bottles of wine, wine cooler, candle, body scrub, foot peel, nail polish. Basket value = $100
Basket 18 - Parent's Night Out item
Basket 18 - Parent's Night Out
$30

Starting bid

"Parent's Night Out": $50 Cooper's Hawk gc; $50 Wildfire gc; 2 bottles of wine; 2 salad dressings. Basket value = $152
Basket 19 - Kids Gardening item
Basket 19 - Kids Gardening
$10

Starting bid

"Kids Gardening": $20 Home Depot gc; Kids gardening kit with watering can, trowel, fork, rake, gloves, & tote; book; seed packets. Basket value = $60
Basket 20 - Bloomin Tools item
Basket 20 - Bloomin Tools
$30

Starting bid

"Bloomin' Tools": $65 Home Depot gc; multi-function garden knife; 5 gallon bucket; safety glasses; pruner; kneeling pad; garden gloves; work gloves; utility shovel; rain nozzle; utility knife; multi-color markers; potting mix. Basket value = $185
Basket 21 - Goldfish Swim School Party item
Basket 21 - Goldfish Swim School Party
$50

Starting bid

Certificate good for 1 birthday pool party at Goldfish Swim in Mundelein. Basket value = $550
Basket 22 - Chicago Fire Soccer Tickets item
Basket 22 - Chicago Fire Soccer Tickets
$30

Starting bid

Basket includes 4 club-level seats for a Chicago Fire soccer game. Basket value = $200
Basket 23 - Lake Zurich Beach Passes item
Basket 23 - Lake Zurich Beach Passes
$30

Starting bid

Get ready for summer with 4 individual beach passes and sand toys. Basket value = $120
Basket 24 - Teatro Zinzanni item
Basket 24 - Teatro Zinzanni
$50

Starting bid

2 tickets for Thursday or Sunday show for Teatro Zinzanni. Basket value = $250
Basket 25 - Pure Beauty Facial item
Basket 25 - Pure Beauty Facial
$20

Starting bid

Pure Beauty 60 minute facial. Basket value = $115
Basket 26- Lakeside Recreation Center item
Basket 26- Lakeside Recreation Center
$40

Starting bid

1 hour of bowling, 1 one-topping pizza, pitcher of soda, shoe rentals, and one game of laser tag for 8 people. Value = $175
Basket 27 - MVP Sports 3 Month Membership item
Basket 27 - MVP Sports 3 Month Membership
$40

Starting bid

MVP Sports, 3 month membership; water bottle; tee shirt; sunglasses; ice pack; flashlight; insulated bag. Basket value = $390
Basket 28 - Luxe + Lash item
Basket 28 - Luxe + Lash
$30

Starting bid

Luxe + Lash, GC for a full set of lash extensions and hydra facial. Basket value = $200
Basket 29 - LZBSA and Chicago Cubs item
Basket 29 - LZBSA and Chicago Cubs
$40

Starting bid

Spring house registration and signed photo of Chicago Cubs Pitcher Porter Hodge. If you have already registered for the spring house baseball then you will be reimbursed. Value = $460
Basket 30 - WABA Soccer Development item
Basket 30 - WABA Soccer Development
$30

Starting bid

Super package. Includes one private session with Jamaican foot skills coach, 5 group sessions, and home practice workshop. Value $175
Basket 31 - WABA Soccer Development item
Basket 31 - WABA Soccer Development
$30

Starting bid

Sumo package. Includes one private session with Jamaican foot skills coach, 10 group sessions, and home practice workshop. Value $425
Basket 32 - WABA Soccer Development item
Basket 32 - WABA Soccer Development
$30

Starting bid

Mega package. Includes one private session with Jamaican foot skills coach, 7 group sessions, and home practice workshop. Value $295
Basket 33 - Marriott Theater + Metropolis item
Basket 33 - Marriott Theater + Metropolis
$30

Starting bid

Marriott Theater + Metropolis - 2 tickets Metropolis and 2 Tickets to Marriott Theater. Basket value = $280
Basket 34 - Police Ride to School item
Basket 34 - Police Ride to School
$50

Starting bid

Police Ride to School. Basket value = $PRICELESS
Basket 35 - Yin Yang Pilates and Yoga item
Basket 35 - Yin Yang Pilates and Yoga
$20

Starting bid

Free Exploratory session ($70 value); chapstick; pilates socks. Basket value = $90
Basket 36 - LZ Flames $100 item
Basket 36 - LZ Flames $100
$20

Starting bid

Lake Zurich Flames - $100 off registration. Basket value = $100
Basket 37 - Buffalo Creek Brewery item
Basket 37 - Buffalo Creek Brewery
$40

Starting bid

VIP tour and tasting for 10 people
Basket 38 - Battlehouse Laser Tag item
Basket 38 - Battlehouse Laser Tag
$30

Starting bid

Laser tag birthday party for 5 people. Value $290
Basket 39 - LZ Wrestling Club item
Basket 39 - LZ Wrestling Club
$20

Starting bid

$75 off registration; socks; hat; drawstring bag. Value $100
Basket 40 - Lifetime Spa item
Basket 40 - Lifetime Spa
$20

Starting bid

1 30 minute facial, 1 35 minute massage, 1 express pedicure, 1 blowout, skincare products. Value $190
Basket 41 - Messi Framed Photo item
Basket 41 - Messi Framed Photo
$125

Starting bid

Messi framed photo.
Basket 42 - Kerry Wood Signed Seatback item
Basket 42 - Kerry Wood Signed Seatback
$300

Starting bid

Kerry Wood signed Wrigley Field seatback.
Basket 44 - Copper Fiddle Tour item
Basket 44 - Copper Fiddle Tour
$90

Starting bid

Cooper Fiddle tour for 12 plus bottles of bourbon.
Basket 45 - Taylor Swift Photo item
Basket 45 - Taylor Swift Photo
$100

Starting bid

Taylor Swift Framed Photo with confetti from the concert.
Basket 46 - Chicago Cubs 2016 Photo item
Basket 46 - Chicago Cubs 2016 Photo
$150

Starting bid

Chicago Cubs 2016 framed photo.
Basket 47 - Jordan Framed Photo item
Basket 47 - Jordan Framed Photo
$125

Starting bid

Jordan framed photo.
Basket 48 - Caitlin Clark Autographed Photo item
Basket 48 - Caitlin Clark Autographed Photo
$125

Starting bid

Caitlin Clark autographed framed photo.
Basket 49 - 3D Replica of ND Stadium item
Basket 49 - 3D Replica of ND Stadium
$150

Starting bid

3D Replica of Notre Dame Stadium.
Basket 50 - Signed Ditka Jersey item
Basket 50 - Signed Ditka Jersey
$200

Starting bid

Signed Mike Ditka Jersey.
Basket 51 - Raceway Car Wash item
Basket 51 - Raceway Car Wash
$20

Starting bid

$100 gift card
Basket 52 - R+Co. Beauty Basket item
Basket 52 - R+Co. Beauty Basket
$30

Starting bid

R+Co. Beauty Basket loaded with Hair Care Essentials. Basket value = $260
Basket 53 - On the Rocks item
Basket 53 - On the Rocks
$20

Starting bid

3 On the Rocks bottles, insulated mug, 2 Nomadix towels, 2 whiskey glasses. Value = $200
Basket 54 - Burn Boot Camp item
Basket 54 - Burn Boot Camp
$30

Starting bid

Burn Boot Camp - 1 month free membership, protein powder, protein bars and bottle. Basket value = $220
Basket 55 - Play Hard Hoops item
Basket 55 - Play Hard Hoops
$30

Starting bid

1 free AM or PM summer camp session for 1 week. Value $275
Basket 56 - K1 Speed item
Basket 56 - K1 Speed
$20

Starting bid

2 races and licenses. Value $75
Basket 57 - XGolf, Teeth Kit and more item
Basket 57 - XGolf, Teeth Kit and more
$30

Starting bid

XGolf Gift Card ($100), Teeth Whitening Kit, Insulated Cup. Basket value = $200
Basket 58 - Nothing Bundt Cakes item
Basket 58 - Nothing Bundt Cakes
$20

Starting bid

8 inch decorated cake, 1 dozen bundtinis, serving package, candles, two bundtlets. Value $95
Basket 59 - Regency Med Spa item
Basket 59 - Regency Med Spa
$50

Starting bid

One gc for 20 units of Botox ($260); one gc for a hydrafacial ($250); one bottle of body cream ($40); one face cream ($80). Value $630

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!