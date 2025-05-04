Bully Me Not's Silent Auction

auction.pickupLocation

40 Blessed Way, Rock Spring, GA 30739, USA

Surefeed Microchip Feeder item
Surefeed Microchip Feeder
$50

auctionV2.input.startingBid

Retail value $164
Hairy Styles Grooming Certificate item
Hairy Styles Grooming Certificate
$30

auctionV2.input.startingBid

Retail value - up to $100
Porcelain Electric Kettle item
Porcelain Electric Kettle
$10

auctionV2.input.startingBid

new in box
Vera Bradley Lunch box item
Vera Bradley Lunch box
$15

auctionV2.input.startingBid

Retail value $45
HD Action Camera w/WIFI item
HD Action Camera w/WIFI
$10

auctionV2.input.startingBid

Oil Change -Lafayette Chrysler Jeep Ram
$40

auctionV2.input.startingBid

Retail value - up to $120
Small dog gift basket w/bed item
Small dog gift basket w/bed
$40

auctionV2.input.startingBid

over $140 in goodies! bag of food,bed,bowls,leash, harness, kong dental ball, poop bags, treats, chewies, and stuffies
Puppy Starter pack w/bed item
Puppy Starter pack w/bed
$50

auctionV2.input.startingBid

Over $200 value! bed, snuggle puppy, leash, collar, harness, snuffle mat, life jacket, blanket, puppy pads, food, toys, treats, ceramic bowls, poop bags
Female Pittie Basket item
Female Pittie Basket
$75

auctionV2.input.startingBid

Over $350 value Pittie clothing muscle tee w/ matching collar, ceramic bowl set, toy box, 6pk rawhide, 2 braided bully sticks, 2pk knuckle bones, shampoo, ear wipes, toothpaste, leash, pigs ear, mouthwash,poop bags, eye ointment, koozie, bed, treats, toys
Male Pittie basket item
Male Pittie basket
$70

auctionV2.input.startingBid

Over $350 value bed, toy box, 6pk rawhide, backpack, Pittie clothing muscle tee w/matching collar, Max and Neo leash, pressed bone, ceramic bowls, 2pk knuckle bones, toothpaste, eye lube, poop bags, 2 braided bully sticks, koozie, shampoo, pigs ear, toys, treats
The Finder item
The Finder
$5

auctionV2.input.startingBid

Never lose your keys again!!
Mambobaby baby float item
Mambobaby baby float
$30

auctionV2.input.startingBid

Retail value $70
Halo lighted make-up mirror item
Halo lighted make-up mirror
$20

auctionV2.input.startingBid

Retail $43
Hoto cordless spin scrubber item
Hoto cordless spin scrubber
$40

auctionV2.input.startingBid

Retail value $99
Casio keyboard w/stand item
Casio keyboard w/stand item
Casio keyboard w/stand
$40

auctionV2.input.startingBid

Retail value $130
Vera Bradley eyeglass case item
Vera Bradley eyeglass case
$10

auctionV2.input.startingBid

Retail value $29
Vera Bradley Hobo bag w/ matching wallet item
Vera Bradley Hobo bag w/ matching wallet
$50

auctionV2.input.startingBid

Retail value $189

common:zeffyTipDisclaimerTicketing