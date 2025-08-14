Bushnell Park Carousel Membership

Family Membership
$125

Family membership includes two adults and all dependents up to age 18. Please fill out form on your first visit. The Bushnell Park Carousel does close for 6 weeks every year in January-February.

Individual Membership
$75

Carousel membership for one person. Please fill out membership form on your first visit. The Bushnell Park Carousel does close for 6 weeks every year in January-February.

Grandparent Membership
$75

Grandparent membership includes two adults and all grandchildren up to age 18. The Bushnell Park Carousel does close for 6 weeks every year in January-February.

