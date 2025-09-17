Sugar Hill Elementary PTO

Sugar Hill Elementary PTO

Business Partnership Program

Bronze Level
$500
  • 2x Facebook Post on PTO Page (Verbiage provided by Partner)
  • Logo on General PTO Meeting Invitations + Shoutout during Meeting
    (3 meetings per year)
  • PTO Website – Logo & Link
Silver Level
$750
  • 5x Listings in Monthly School Newsletter
  • Logo on Business Partnership Wall located in School Cafeteria
  • 2x 1-Week Marquee Shoutout
  • 4x Facebook Post on PTO Page (Verbiage provided by Partner)
  • Logo on General PTO Meeting Invitations + Shoutout during Meeting
    (3 meetings per year)
  • PTO Website – Logo & Link
Gold Level
$1,000
  • PTO Website Featured Sponsor on Main Page
  • Banner Display - (Provided by Partner)
  • 1⁄4 Page Ad in Yearbook
  • 8x Listing in Monthly School Newsletter
  • Logo on Business Partnership Wall located in School Cafeteria
  • 4x 1-Week Marquee Shoutout
  • Section Table at Open House
    (Located outside in front of school cafeteria)
  • Facebook Post on PTO Page
    (Verbiage provided by Partner)
  • Logo on General PTO Meeting Invitations + Shoutout during Meeting (3 meetings per year)
  • PTO Website – Logo & Link
Banner Display
$250

Provided by Partner - Banner will need to be approved prior to printing, banner size: 2 1⁄2’ x 4’.

Facebook Reel Share on SHES Facebook Page
$200

One Time - Provided by Partner

Two Posts on SHES PTO Facebook Page
$100

(Verbiage and/or photo to be provided by Partner)


Business Partner will provide custom promotional language and/or pictures in advance by

emailing [email protected]. The first post made in August – December and

the second post made January – May.

One-Week Marquee Shoutout
$100

(Created by Partner)

Marquee located on Level Creek Road next to Sugar Hill Greenway – will be displayed every 20

seconds. Partner can submit desired weeks, SHES has final approval. Priority will be given based

on sponsorship level.

