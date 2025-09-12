Butler County Family Young Mens Christian Association

Butler County Family Young Mens Christian Association

Fore the Children Golf Classic - Super Ticket

Super Ticket
$200

Thank you to our GOLD SPONSORS:

  • Fetch! Pet Care
  • The Italian Society of Butler


SUPER TICKET | $200 / TEAM

  • Tee Buster (one per player)
  • Mulligans (2) per player
  • Wine Toss (ONE PER PLAYER)
  • Putting Green (ONE PER PLAYER)
  • Pink Lady (ONE PER TEAM)


TERMS & CONDITIONS

  • $200/foursome
  • Purchased tickets cannot be exchanged or refunded

REDEEM FOR:

  • One Tee Buster PER PLAYER - On Hole 12, golfers MAY move up to the ladies tee
  • Two Mulligans PER PLAYER
  • One Wine Toss* PER PLAYER
  • One Putting Green Contest Entry PER PLAYER - $100 cash prize to winner
  • One Pink Lady (one per team) - $200 cash prize to winning team

*MUST BE 21+ TO PLAY

