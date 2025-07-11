Sales closed

BWAA Cheer Louis Vuitton Purse Donation

Add a donation for Baldwin Whitehall Athletic Association

$

DONATION
$25
  • Louis Vuitton
  • Montaigne MM
  • 13.5” x 9" X  4.5”
  • Handle Drop: 4.5"
  • Shoulder Strap Drop: 12.5"
  • Date Code: SD4157
  • Retired Bag- No Longer In Stores
  • Monogram Coated Canvas, Leather
  • Burgundy Alcantara Lining
  • Four Interior Pockets
  • Gold Tone Hardware
  • Snap Hook Closure
  • Origin: France
  • Includes: Clochette, Detachable Shoulder Strap, Lock & Key, Dust bag, Shopper and Receipt

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!