BHF Class Payments

Life Skills Essentials: Etiquette
$100
Enter $0 for the platform donation fee unless you'd like to donate to Zeffy.
Beyond Personal Finance-fall payment (2 semester class)
$100
Enter $0 for the platform donation fee unless you'd like to donate to Zeffy.
Story Hour
$10
Enter $0 for the platform donation fee unless you'd like to donate to Zeffy.
1 hour Volunteer opt-out fee
$150
Enter $0 for the platform donation fee unless you'd like to donate to Zeffy.
2 hour Volunteer opt-out fee
$180
Enter $0 for the platform donation fee unless you'd like to donate to Zeffy.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!