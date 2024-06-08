Kingdom Assembly Of Grace And Truth Incorporated
KAGT Jamaican Brunch | July 6th | Noon to 2pm
Venue Address on purchased ticket/receipt
Jamaican Brunch - General
$30
ADMIT ONE: 7/6 KAGT Jamaican Brunch Fundraiser
ADMIT ONE: 7/6 KAGT Jamaican Brunch Fundraiser
More details...
Add
Oxtail Upgrade
$40
ADMIT ONE: 7/6 KAGT Jamaican Brunch Fundraiser with Oxtails upgrade.
ADMIT ONE: 7/6 KAGT Jamaican Brunch Fundraiser with Oxtails upgrade.
More details...
Add
Add a donation for Kingdom Assembly Of Grace And Truth Incorporated
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue