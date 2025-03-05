Paws Parade Of Hope Sponsorships

Platinum Paws Sponsor
$1,000
• Logo appears on media advertising • Logo on posters • Logo on postcards • Logo/Link on Paws Parade of Hope Fund website • Logo/Link on the online auction site • Facebook Link on Paws Parade Facebook page
Gold Tailwagger Sponsor
$750
• Logo on posters • Logo on postcards • Logo/Link on Paws Parade of Hope Fund website • Logo/Link on the online auction site • Facebook Link on Paws Parade Facebook page
Silver Fur Sponsor
$500
• Logo on Paws Parade of Hope Fund website • Logo on the online auction site • Facebook Link on Paws Parade Facebook page
Bronze Best Friend Sponsor
$250
• Logo on Paws Parade of Hope Fund website • Facebook Link on Paws Parade Facebook page
Pooch Partner Sponsor
$100
• Logo on Paws Parade of Hope Fund website • Facebook Link on Paws Parade Facebook page
Silent Auction Item
Free
Donate an item, gift basket or gift certificate for our online silent auction.
