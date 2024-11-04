Fayetteville Area Operation Inasmuch
Imago Dei Shop (Prints)
5 Points
$25
Artist: Christian Prince Digital Print 16x20 $25.00
Artist: Christian Prince Digital Print 16x20 $25.00
More details...
Add
Hand In Heart
$20
Artist: Walter Benton Digital Print 11x17 $20.00
Artist: Walter Benton Digital Print 11x17 $20.00
More details...
Add
Eve
$25
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
More details...
Add
Line of Royalty
$25
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
More details...
Add
WarriorHead/Wolf
$25
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
Artist: Walter Benton Digital Print 16x20 $25.00
More details...
Add
Joyful Joyful
$250
Artist: Christian Prince original 16x20 250.00
Artist: Christian Prince original 16x20 250.00
More details...
Add
Hands On Design
$20
Artist: Christian Prince Digital Print 11x17 $20.00
Artist: Christian Prince Digital Print 11x17 $20.00
More details...
Add
Inasmuch Heart in Hand
$20
Artist: Walter Benton Digital Prints 11x17 $20.00
Artist: Walter Benton Digital Prints 11x17 $20.00
More details...
Add
Joyful Joyful
$25
Artist: Christian Prince Digital Print 16x20 $25.00
Artist: Christian Prince Digital Print 16x20 $25.00
More details...
Add
Deep In Thought
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
More details...
Add
Fisher of Men
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
More details...
Add
Infinite Mind
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
More details...
Add
Anointed
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
Artist: Christian Prince Digital Print 4x6 $10.00
More details...
Add
Humble Me
$10
Artist: Christian Prince Digital Print 4x4.5 $10.00
Artist: Christian Prince Digital Print 4x4.5 $10.00
More details...
Add
Olivia
$25
Artist: Olivia Digital Prints 2- 12x12 $25.00
Artist: Olivia Digital Prints 2- 12x12 $25.00
More details...
Add
Thurman's Path
$25
Artist: Thurman's Path Digital Prints 16x20 $25.00
Artist: Thurman's Path Digital Prints 16x20 $25.00
More details...
Add
Olivia
$160
Artist: Olivia 2-12x12 Canvas Reproduced
Artist: Olivia 2-12x12 Canvas Reproduced
More details...
Add
Safe Distance
$25
Artist Emily Ruth Perry 16x20 Photography (digital)
Artist Emily Ruth Perry 16x20 Photography (digital)
More details...
Add
Add a donation for Fayetteville Area Operation Inasmuch
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue