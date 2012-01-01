Sales closed

Whispering Willows Senior Dog Sanctuary 7th Anniversary Virtual Silent Auction

The Grand Mayan Magic of Mexico Vacation item
The Grand Mayan Magic of Mexico Vacation
$2,100

Starting bid

Your experience at The Grand Mayan includes 7 nights for 4 guests in your choice of four AAA Four Diamond Award - Unwind in an elegant two-bedroom suite in Nuevo Vallarta, Riviera Maya, Acapulco, or Puerto Peñasco - Indulge in upscale resort amenities and world-class on-site entertainment - Relax in sprawling resort swimming pools and daybeds surrounded by tropics - Take advantage of wellness center access and preferred rates on golf - Savor the flavors of the region with elevated on-site dining and bars - Enjoy jungle or sea views from your private terrace or balcony with plunge pool Need to Know: - Winners have 12 months from the purchase date to confirm their reservation and up to 18 months from the purchase date to travel. - Subject to availability and travel year-round with the exception of Semana Santa, Christmas, and New Year's weeks. - Airfaire NOT included https://drive.google.com/file/d/1Ho0yG2jOJnut6iihexcvNnMvFC9-OgJm/view?usp=drive_link
Sierra De Gata Bella España Vacation item
Sierra De Gata Bella España Vacation
$4,200

Starting bid

Your Extremadura experience includes 5 nights for up to 2 guests in a breathtaking deluxe suite at a boutique hotel in Sierra de Gata, Spain. - Savor delicious daily breakfasts on your private balcony - Embrace Spanish luxury with a chef's dinner and round-trip transfers - Enjoy access to hotel amenities including guest swimming pool and art gallery - Discover time-honored traditions with add-on harvest experiences - Explore rich gastronomic landscapes with Spain and Portugal on your doorstep - Share the experience with the option to upgrade to additional guests - Benefit from Premium Guest Services for trip planning Need to Know: - Winners have 12 months from the purchase date to confirm their reservation and up to 24 months from the purchase date to travel. - Subject to availability and travel year-round with the exception of August, Easter, Christmas, and New Year. Please inquire for details. - Please note, images displayed depict different hotel suites; your suite may differ from the images shown. No specific suite is guaranteed. - Additional hotel dining is not included. - Airfare NOT included https://drive.google.com/file/d/1DoM8YedFTxVncE0bVGaf-h2CXZiqbsJf/view?usp=drive_link
Be A Caretaker For The Day At The Sanctuary! item
Be A Caretaker For The Day At The Sanctuary!
$100

Starting bid

Come join us for a day at the sanctuary shadowing one of our caretakers and meet our sweet seniors! *No previous owners or fosters*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Small item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Small
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Shirt colors & senior's ears will be a surprise - Size Small *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Medium item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Medium
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Shirt colors & senior's ears will be a surprise - Size Medium *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Medium item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Medium
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Shirt colors & senior's ears will be a surprise - Size Medium *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Shirt colors & senior's ears will be a surprise - Size Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size Large
$35

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Shirt colors & senior's ears will be a surprise - Size Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size X-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size X-Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size X-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size X-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size X-Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size X-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size X-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt - Size X-Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size X-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt -Size XX-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt -Size XX-Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size XX-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt -Size XX-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt -Size XX-Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size XX-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt Size XXX-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears T-Shirt Size XXX-Large
$40

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored t-shirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these t-shirts we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size XXX-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Crews - Size X-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Crews - Size X-Large
$55

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored crewneck sweatshirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these crewnecks we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size X-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Crews - Size X-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Crews - Size X-Large
$55

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored crewneck sweatshirt with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these crewnecks we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size X-Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Hoodie - Size Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Hoodie - Size Large
$60

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored hoodie with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these hoodies we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size Large *Bid includes shipping*
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Hoodie - Size X-Large item
Limited Edition Tie Dye & Senior Ears Hoodie - Size X-Large
$60

Starting bid

Handmade by us here at WWSDS you can get a surprise tie dye colored hoodie with one of our senior residents' ears printed on it! This will be the only batch of these hoodies we will sell. - Colors & senior's ears will be a surprise - Size X-Large *Bid includes shipping*
Fi Smart Collar Bundle item
Fi Smart Collar Bundle
$25

Starting bid

Fi Smart Collar Bundle Includes: - Fi Series 3 Collar (Track your dog wherever they're at) - 6 month membership - Additional Fi Swag Goodies Find more information at tryfi.com/ *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver Necklace with Fresh Water Pearls item
Handmade Sterling Silver Necklace with Fresh Water Pearls
$25

Starting bid

Handmade sterling silver necklace (18 inch) with freshwater pearls from Rising Sun Jewelry. risingsunjewelry.com *Bid includes shipping*
Handmade Freshwater Pearls & Ethiopian Opals Earrings item
Handmade Freshwater Pearls & Ethiopian Opals Earrings
$25

Starting bid

Handmade sterling silver huggie earrings with freshwater pearls & Ethiopian opals from Rising Sun Jewelry. risingsunjewelry.com *Bid includes shipping*
Autographed “So You Think You Know Antietam” Book item
Autographed “So You Think You Know Antietam” Book
$15

Starting bid

Autographed book by authors James and Suzanne Gindlesperger *Bid includes shipping*
Autographed “Fire On The Water” Book item
Autographed “Fire On The Water” Book
$15

Starting bid

Autographed book by author James Gindlesperger *Bid includes shipping*
Autographed Paranormal Series Books “Beached” item
Autographed Paranormal Series Books “Beached”
$15

Starting bid

Autographed by writer Cherilyn Korber *Bid includes shipping*
Fur Baby Bracelets Gift Certificate item
Fur Baby Bracelets Gift Certificate
$15

Starting bid

Choose between a variety of products from @furbabybracelets with a $25 gift certificate. They have pet necklaces, photo magnet, ID tag, photo keychain, car coasters. www.instagram.com/furbabybracelets/?igsh=czg4emo2dHh5NmJu https://furbabybracelets.com/
Handmade Patriotic Pet Bows item
Handmade Patriotic Pet Bows
$10

Starting bid

Handmade patriotic bows by @rebelpawzco God Bless America Bow Measurements H: 2.75 in L: 4 in Centerpiece Measurements: H: 1.5 in L: 1.6 in Star Spangled Sweets Bow Measurements: H: 3 in L: 4.25 Centerpiece Measurements: H: 1.5 in L: 1.25 in These are bows to wear on collars and are attached to two 4 inch velcro strips. www.instagram.com/rebelpawzco/?igsh=MXBuNWVkeDc2cWU0OA%3D%3D rebelpawzco.com *Bid includes shipping*
Handmade Silk Crossbody Slouchy Bag item
Handmade Silk Crossbody Slouchy Bag
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Retro Bag item
Handmade Retro Bag
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Headphone Storage Bag item
Handmade Headphone Storage Bag
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Plaid Shoulder Bag item
Handmade Plaid Shoulder Bag
$25

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Small Retro Stained Glass Crossbody Bag item
Handmade Small Retro Stained Glass Crossbody Bag
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Green Mesh Crossbaby Bag item
Handmade Green Mesh Crossbaby Bag
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Slouchy Crossbody Bag With Pouch item
Handmade Slouchy Crossbody Bag With Pouch
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Summer Pouch item
Handmade Summer Pouch
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Leaf Shoulder Bag item
Handmade Leaf Shoulder Bag
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Butterfly Dreams Bag item
Handmade Butterfly Dreams Bag
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Cassandra Crossbody item
Handmade Cassandra Crossbody
$25

Starting bid

*Bid includes shipping*
Ollie B. Good Gift Bundle item
Ollie B. Good Gift Bundle
$25

Starting bid

Ollie B. Good Gift Bundle includes: - Honeydew Leash - Blueberry Zoomies Slow Feeder - Sunny Side Up Egg Lick Mat *Bid includes shipping* https://www.instagram.com/ollieb.good/?igsh=MXJuNm01ancwbXkx olliebgood.com
Handmade Custom Painted Stained Glass Pet Portrait item
Handmade Custom Painted Stained Glass Pet Portrait
$50

Starting bid

Handmade 5x7 custom painted stained glass of your pet by @throughthelookingglass5066 www.instagram.com/throughthelookingglass5066/?igsh=M2pqMzg4d2libnUz
Artwork Print item
Artwork Print
$15

Starting bid

A beautiful artwork print by artist Deb Dunn. This piece is a painting of a walk with her senior dog Archer who passed away 2 years ago. @vintagesparrowstudio www.instagram.com/vintagesparrowstudio/?igsh=Y3pnc2QzY2gzeDcw *Bid includes shipping*
Custom Pet Sticker Portrait Gift Certificate item
Custom Pet Sticker Portrait Gift Certificate
$15

Starting bid

Have your pet made into a sticker portrait by @kardipetstickers with a $20 gift certificate www.instagram.com/kardipetstickers/?igsh=MThtNG44ZDEzNTRhaA%3D%3D https://kardipetstickers.square.site/
Custom Birthday or Gotchaversary Bandana item
Custom Birthday or Gotchaversary Bandana
$15

Starting bid

Choose between a custom birthday or gotchaversary bandana from @woofbakedgoods www.instagram.com/woofbakedgoods/?igsh=MThhcnJlYnpreWt5aA%3D%3D
Gift Bundle item
Gift Bundle
$15

Starting bid

Gift bundle by @digital_creations_by_fang - Choose between a bowtie, tie on, or collar bandana - Surprise gift - $10 amazon gift card - custom pet digital art www.instagram.com/digital_creations_by_fang/?igsh=MXhpNHBvZG8xemNrcA%3D%3D
Chelsey’s Toys Gift Certificate item
Chelsey’s Toys Gift Certificate
$15

Starting bid

Choose between a variety of products from Chelsy's Toys with a $25 gift certificate www.chelsystoys.com/
Gift Bundle item
Gift Bundle
$15

Starting bid

Gift bundled donated by @trooper_the_snooper includes: - Notebook - dog glass markers - hand stamped bracelet "Love is for Paws" - Squeaky Plush *Bid includes shipping*
Handmade Watercolored Greeting Cards item
Handmade Watercolored Greeting Cards
$15

Starting bid

Handmade watercolored dog themed greeting cards by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade Greeting Cards item
Handmade Greeting Cards
$15

Starting bid

Handmade variety of greeting cards by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade Shell Bracelet item
Handmade Shell Bracelet
$10

Starting bid

Handmade seashell bracelet by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade Paw Print Bracelet item
Handmade Paw Print Bracelet
$10

Starting bid

Handmade paw print bracelet by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade Teacher Earrings item
Handmade Teacher Earrings
$15

Starting bid

Handmade teacher earrings by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade RN Earrings item
Handmade RN Earrings
$10

Starting bid

Handmade RN earrings by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade Mama Bear Earrings item
Handmade Mama Bear Earrings
$10

Starting bid

Handmade mama bear earrings by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Handmade Pet Lover Necklace item
Handmade Pet Lover Necklace
$10

Starting bid

Handmade pet lover necklace by @Fuzzypawsnclaws *Bid includes shipping*
Piggies Pantry Gift Bundle item
Piggies Pantry Gift Bundle
$15

Starting bid

Piggies Pantry gift bundle includes: - two bags of snacks - name tag, charm, or keychain of your choice www.piggiespantry.com/
Hand Drawn Framed Pet Portrait item
Hand Drawn Framed Pet Portrait
$50

Starting bid

Hand drawn pet portrait of your fur baby framed in an Antique French brass frame 5 1/2” x 4” made by @locketdogs www.instagram.com/locketdogs?igsh=MTNra2l4ZWVmc24xeQ== www.caritaycustomportraits.com/ *Bid includes shipping*
Sassy Woof Gift Bundle item
Sassy Woof Gift Bundle
$15

Starting bid

Sassy Woof gift bundle includes: - Santorini Leash & Matching Poop Bag Holder - Rainbow Poop Pal (holds used poop bag) - Collapsable Water Bowl www.instagram.com/sassywoof?igsh=eHJpa3QxbXBqbGlu www.sassywoof.com/ *Bid includes shipping*
Annie Austen Gift Bundle item
Annie Austen Gift Bundle
$25

Starting bid

Annie Austen gift bundle includes: - 4 different dog breed hair clips of different sizes - Jewelry Box - 4 different gold necklaces *Bid includes shipping* (Tarnish resistant & hypoallergenic) www.instagram.com/shopannieausten?igsh=MXg1Z2tqbDFncG1oMA== shopannieausten.com/
Hand Drawn Pet Portrait Locket item
Hand Drawn Pet Portrait Locket
$50

Starting bid

Hand drawn pet portrait of your fur baby framed in a 9k Rosy Gold Antique Heart Locket 1” at widest 1 1/2” including bail made by @locketdogs www.instagram.com/locketdogs?igsh=MTNra2l4ZWVmc24xeQ== www.caritaycustomportraits.com/ *Bid includes shipping*
Handmade Vase & Catchall Dish Set item
Handmade Vase & Catchall Dish Set
$25

Starting bid

Handmade vase and catchall dishes by ceramicist Nicole Hsieh. Hand painted with 22k gold accents. HsiehClaySF.com @HsiehClaySF Instagram *Bid includes shipping*
Doggie Walk Bags Inc. Gift Bundle item
Doggie Walk Bags Inc. Gift Bundle
$50

Starting bid

Gift bundle $250 value includes: - dog bag butler - 140 pink scented poop bags - 140 black unscented poop bags - 140 green unscented poop bags - purple with white paws leash poop bag dispenser - pink faux leather leash poop bag dispenser - royal blue with white stripes leash poop bag dispenser - gray reflective leash poop bag dispenser - green came leash poop bag dispenser - 6 rolls of 12 waste bags per roll black tie handle dog poop bags - 6 rolls of 12 waste bags per roll rainbow tie handle poop bags - 6 rolls of 12 waste bags per roll purple tie handle poop bags - black crossbody bag - pooper scooper - towel - toy basket - plush dog toys - leash - wipes dogbag.com/ *Bid includes shipping*
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - Large item
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - Large
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - Large item
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - Large
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - Large item
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - Large
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - X-Large item
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - X-Large
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - X-Large item
“I Love Senior Dogs” T-Shirt - X-Large
$20

Starting bid

*Bid includes shipping*
Angel Candle Holder with Tea Light Scented Candle item
Angel Candle Holder with Tea Light Scented Candle
$15

Starting bid

Angel candle holder with tea light candle in “White Amaryllis” *Bid includes shipping*
Angel Candle Holder with Tea Light Scented Candle item
Angel Candle Holder with Tea Light Scented Candle
$15

Starting bid

Angel candle holder with tea light candle in “Sea Glass” *Bid includes shipping*
Pair of Lantern Candle Holders with Votive Candles item
Pair of Lantern Candle Holders with Votive Candles
$20

Starting bid

Pair of lantern candle holders with votive candles in scent “Amber Applewood” *Bid includes shipping*
Handmade Orange Camper Laser Engraved Wooden Earrings item
Handmade Orange Camper Laser Engraved Wooden Earrings
$12

Starting bid

Handmade orange camper laser engraved wooden earrings made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
Handmade Green Camper Laser Engraved Wooden Earrings item
Handmade Green Camper Laser Engraved Wooden Earrings
$12

Starting bid

Handmade green camper laser engraved wooden earrings made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Handmade Chihuahua Painted Wood Sign item
One-of-a-kind Handmade Chihuahua Painted Wood Sign
$25

Starting bid

One-of-a-kind Handmade Chihuahua Painted Wood Sign By Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Handmade Engraved Cutting Board item
One-of-a-kind Handmade Engraved Cutting Board
$25

Starting bid

One-of-a-kind handmade engraved patriotic cutting board by Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Brown Handmade Dachshund Wood Sign item
One-of-a-kind Brown Handmade Dachshund Wood Sign
$25

Starting bid

One-of-a-kind Handmade Brown Dachshund Painted Wood Sign By Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind White Handmade Dachshund Wood Sign item
One-of-a-kind White Handmade Dachshund Wood Sign
$35

Starting bid

One-of-a-kind Handmade White Dachshund Painted Wood Sign By Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Handmade Doberman Wood Sign item
One-of-a-kind Handmade Doberman Wood Sign
$25

Starting bid

One-of-a-kind Handmade Doberman Painted Wood Sign By Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
Handmade Wooden Bath Tub Tray item
Handmade Wooden Bath Tub Tray
$25

Starting bid

Handmade bath tub wooden tray with wine glass slot & tablet holder made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking (Cannot be submerged in water) *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Handmade Brown Hound Wood Sign item
One-of-a-kind Handmade Brown Hound Wood Sign
$25

Starting bid

One-of-a-kind Handmade Brown Hound Painted Wood Sign By Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Handmade White Hound Wood Sign item
One-of-a-kind Handmade White Hound Wood Sign
$25

Starting bid

One-of-a-kind Handmade White Hound Painted Wood Sign By Sliver Woodworking www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Laser Engraved Whispering Willows Earrings item
One-of-a-kind Laser Engraved Whispering Willows Earrings
$30

Starting bid

One-of-a-kind laser engraved wood earrings with our Whispering Willows logo made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Laser Engraved Whispering Willows Keychain item
One-of-a-kind Laser Engraved Whispering Willows Keychain
$30

Starting bid

One-of-a-kind laser engraved wood keychain with our Whispering Willows logo made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Outline Wood Earrings item
One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Outline Wood Earrings
$20

Starting bid

One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Outline Wood Earrings made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Wood Earrings item
One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Wood Earrings
$20

Starting bid

One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Wood Earrings made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Wood Keychain item
One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Wood Keychain
$20

Starting bid

One-of-a-kind Laser Engraved Paw Print Wood Keychain made by Sliver Woodworking. www.etsy.com/shop/SliverWoodworking *Bid includes shipping*
Annie’s Pure & Simple Gift Basket item
Annie’s Pure & Simple Gift Basket
$25

Starting bid

This gift basket includes: - 3 bottles of Annie’s Pure & Simple organic (pet friendly cleaner) - Bag of Cave Pet Organic Treats - Swedish Dish Cloth @anniespureandsimple www.instagram.com/anniespureandsimple?igsh=MXZvN2NodHZsY3Q2aA== anniespureandsimple.com *Bid includes shipping*
Annie’s Pure & Simple Gift Basket item
Annie’s Pure & Simple Gift Basket
$25

Starting bid

This gift basket includes: - 3 bottles of Annie’s Pure & Simple organic (pet friendly cleaner) - Bag of Cave Pet Organic Treats - Swedish Dish Cloth @anniespureandsimple www.instagram.com/anniespureandsimple?igsh=MXZvN2NodHZsY3Q2aA== anniespureandsimple.com *Bid includes shipping*
Annie’s Pure & Simple Gift Basket item
Annie’s Pure & Simple Gift Basket
$25

Starting bid

This gift basket includes: - 3 bottles of Annie’s Pure & Simple organic (pet friendly cleaner) - Bag of Cave Pet Organic Treats - Swedish Dish Cloth @anniespureandsimple www.instagram.com/anniespureandsimple?igsh=MXZvN2NodHZsY3Q2aA== anniespureandsimple.com *Bid includes shipping*
Annie’s Pure & Simple Gift Basket item
Annie’s Pure & Simple Gift Basket
$15

Starting bid

This gift basket includes: - 3 bottles of Annie’s Pure & Simple organic (pet friendly cleaner) - Bag of Cave Pet Organic Treats - Swedish Dish Cloth @anniespureandsimple www.instagram.com/anniespureandsimple?igsh=MXZvN2NodHZsY3Q2aA== anniespureandsimple.com *Bid includes shipping*
Embroidered USA Paw Print Hoodie - Medium item
Embroidered USA Paw Print Hoodie - Medium
$15

Starting bid

Embroidered USA Paw Print Hoodie - Medium from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered USA Paw Print Hoodie - Large item
Embroidered USA Paw Print Hoodie - Large
$15

Starting bid

Embroidered USA Paw Print Hoodie - Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered USA Paw Print Hoodie - X-Large item
Embroidered USA Paw Print Hoodie - X-Large
$15

Starting bid

Embroidered USA Paw Print Hoodie - X-Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Flower Paw Print Hoodie - Medium item
Embroidered Flower Paw Print Hoodie - Medium
$15

Starting bid

Embroidered Flower Paw Print Hoodie - Medium from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Flower Paw Print Hoodie - X-Large item
Embroidered Flower Paw Print Hoodie - X-Large
$15

Starting bid

Embroidered Flower Paw Print Hoodie - X-Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - Med item
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - Med
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Rust Orange Hoodie - Size Medium from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - Large item
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - Large
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Rust Orange Hoodie - Size Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - XL item
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - XL
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Rust Orange Hoodie - Size X-Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - 2XL item
Embroidered Dogs Make Life Better Rust Orange Hoodie - 2XL
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Rust Orange Hoodie - Size XX-Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - Med item
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - Med
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Green Hoodie - Size Medium from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - Large item
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - Large
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Green Hoodie - Size Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - XL item
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - XL
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Green Hoodie - Size X-Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - 2XL item
Embroidered Dogs Make Life Better Green Hoodie - 2XL
$25

Starting bid

Embroidered “Dogs Make Life Better” Green Hoodie - Size XX-Large from crazypetpeople.com https://www.instagram.com/crazy_pet_people/?igsh=YnBoOWh5emUxMXZk *Bid includes shipping*
Custom Pet Keychain item
Custom Pet Keychain
$15

Starting bid

Upload your own pet phone for a custom acrylic keychain of your fur baby! Made by Varina Goods. varinagoods.com *Bid includes shipping*
Whispering Willows Engraved Pint Glass item
Whispering Willows Engraved Pint Glass
$15

Starting bid

Whispering Willows Engraved Pint Glass Made by Varina Goods varinagoods.com/collections *Bid includes shipping*
Whispering Willows Patch Hat item
Whispering Willows Patch Hat
$20

Starting bid

Choose between a variety of styles of hats with our Whispering Willows logo on it. Check out your options here! varinagoods.com/collections/whispering-willows-hats *Bid includes shipping*
1 Custom Whispering Willows Engraved Tumbler item
1 Custom Whispering Willows Engraved Tumbler
$20

Starting bid

Choose between a variety of colors & sizes for the perfect Whispering Willows tumbler for you! Made by @varinagoods varinagoods.com/collections/whispering-willows-drinkware *Bid includes shipping*
1 Custom Whispering Willows Engraved Tumbler item
1 Custom Whispering Willows Engraved Tumbler
$20

Starting bid

Choose between a variety of colors & sizes for the perfect Whispering Willows tumbler for you! Made by @varinagoods varinagoods.com/collections/whispering-willows-drinkware *Bid includes shipping*
2 Alaskan Northern Lights Tour Tickets item
2 Alaskan Northern Lights Tour Tickets
$100

Starting bid

(Doesn’t include lodging!) Face The Outdoors offers uncrowded, unhurried, small group tours to view the aurora borealis in comfort and style at the Aurora Viewing Lodge. Come see Alaska–The way it’s meant to be seen. We promise you, those dancing colors in the sky are unlike anything you’ve ever seen. Find more info at www.facetheoutdoors.com/aurora-viewing-lodge/
Movie Lover Collectible Bundle item
Movie Lover Collectible Bundle
$10

Starting bid

A variety of move collectibles for those who love their movies! *Bid includes shipping*
Leather Chakra Book item
Leather Chakra Book
$15

Starting bid

Authentic leather chakra book *Bid includes shipping*
Hearth & Hand Appetizer Plates item
Hearth & Hand Appetizer Plates
$10

Starting bid

Plaid brand new Hearth & Hand appetizer plates *Bid includes shipping*
Betty White Enamel Pin item
Betty White Enamel Pin
$10

Starting bid

Betty White brand new enamel pin *Bid includes shipping*
Makeup Bag Bundle item
Makeup Bag Bundle
$10

Starting bid

Yellow makeup bag and multiple reusable plastic bags *Bid includes shipping*
Wellness Log item
Wellness Log
$5

Starting bid

Wellness log to set up your wellness goals *Bid includes shipping*
Disney Lover Bundle item
Disney Lover Bundle
$15

Starting bid

Bundle of Disney movie goodies *Bid includes shipping*
Dog Lover Bundle item
Dog Lover Bundle
$5

Starting bid

150 love notes & hound tattoo *Bid includes shipping*
Vintage Zippo Lighter item
Vintage Zippo Lighter
$10

Starting bid

Playboy Zippo Lighter *Bid includes shipping*
Character Ornament/Keychain item
Character Ornament/Keychain
$5

Starting bid

*Bid includes shipping*
National Medal of Honor Enamel Pin item
National Medal of Honor Enamel Pin
$5

Starting bid

*Bid includes shipping*
Hunger Games Keychain item
Hunger Games Keychain
$5

Starting bid

*Bid includes shipping*
Dart Set item
Dart Set
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Harry Potter Bundle item
Harry Potter Bundle
$15

Starting bid

Variety of Harry Potter goodies *Bid includes shipping*
Magnolia Canvas Tote Bag item
Magnolia Canvas Tote Bag
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Vintage Kate Spade Bag item
Vintage Kate Spade Bag
$25

Starting bid

Preloved vintage Kate Spade bag *Bid includes shipping*
Vintage Michael Kors Bag item
Vintage Michael Kors Bag
$25

Starting bid

Preloved vintage Michael Kors bag *Bid includes shipping*
Vintage Michael Kors Shoulder Bag item
Vintage Michael Kors Shoulder Bag
$25

Starting bid

Preloved vintage Michael Kors bag with some distressing *Bid includes shipping*
Poison Ivy Vinyl Vixen item
Poison Ivy Vinyl Vixen
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Catwoman DC Comics Bombshell item
Catwoman DC Comics Bombshell
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Masters of the Universe Revelation Action Figures item
Masters of the Universe Revelation Action Figures
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Black Adam & Hawkeye Action Figures item
Black Adam & Hawkeye Action Figures
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Hawkgirl & Hawkman Action Figures item
Hawkgirl & Hawkman Action Figures
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handcarved Wood Box item
Handcarved Wood Box
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Wizard of Oz Bundle item
Wizard of Oz Bundle
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Snoopy Tic Tac Toe item
Snoopy Tic Tac Toe
$15

Starting bid

Double sided Snoopy tic tac toe game *Bid includes shipping*
Harry Potter Fanny Bag item
Harry Potter Fanny Bag
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Art Bundle item
Art Bundle
$10

Starting bid

Variety of stamps & ink bundle *Bid includes shipping*
The Batman Adventures Action Figures item
The Batman Adventures Action Figures
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Catwoman DC Comics Bombshells item
Catwoman DC Comics Bombshells
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Supergirl DC Comics Bombshells item
Supergirl DC Comics Bombshells
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Catwoman Leopard Skin Edition DC Comics Bombshells item
Catwoman Leopard Skin Edition DC Comics Bombshells
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Antsy the Anteater Teenie Beanie Babies item
Antsy the Anteater Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Rocket" Teenie Beanie Babies item
"Rocket" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Stretchy" Teenie Beanie Babies item
"Stretchy" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Claude" Teenie Beanie Babies item
"Claude" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Glory" Teenie Beanie Babies item
"Glory" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Fortune" Beanie Babies Collection item
"Fortune" Beanie Babies Collection
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Schweetheart" Beanie Babies Collection item
"Schweetheart" Beanie Babies Collection
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Teenie Beanie Babie (no tag) item
Teenie Beanie Babie (no tag)
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Bongo" Beanie Babies Collection item
"Bongo" Beanie Babies Collection
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Peanut" Teenie Beanie Babies item
"Peanut" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Freckles" Teenie Beanie Babies item
"Freckles" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Iggy" Teenie Beanie Babies item
"Iggy" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
"Chip" Teenie Beanie Babies item
"Chip" Teenie Beanie Babies
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Rock Candy Vinyl Collection item
Rock Candy Vinyl Collection
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Rock Candy Vinyl Collection item
Rock Candy Vinyl Collection
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Batgirl Funko Pop item
Batgirl Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Poison Ivy Imposter Funko Pop item
Poison Ivy Imposter Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
She-Hulk Funko Pop item
She-Hulk Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Mera Funko Pop item
Mera Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Sharon Rogers Funko Pop item
Sharon Rogers Funko Pop
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Iracebeth Funko Pop item
Iracebeth Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Gwenpool Funko Pop item
Gwenpool Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Rock Candy Vinyl Collection item
Rock Candy Vinyl Collection
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Batgirl Diamond Edition Funko Pop item
Batgirl Diamond Edition Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Hawkgirl Funko Pop item
Hawkgirl Funko Pop
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Star Wars Collectible item
Star Wars Collectible
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
DC Comics Bombshell Vinyl Figures item
DC Comics Bombshell Vinyl Figures
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Silver Surfer Collectible item
Silver Surfer Collectible
$5

Starting bid

*Bid includes shipping*
Marvel's Wasp Action Figure item
Marvel's Wasp Action Figure
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Stargirl Action Figure item
Stargirl Action Figure
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Supergirl Action Figure item
Supergirl Action Figure
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
DC Comics Pumps Figures item
DC Comics Pumps Figures
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Frog Stuffie item
Frog Stuffie
$10

Starting bid

*Bid includes shipping*
Kung Fu Panda Beanie Babies Collection item
Kung Fu Panda Beanie Babies Collection
$15

Starting bid

*Bid includes shipping*
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings item
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings
$20

Starting bid

Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings item
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings
$20

Starting bid

Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Stud Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Stud Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Stud Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Stud Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Stud Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Stud Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Skull Fine Silver Pin item
Handmade Skull Fine Silver Pin
$15

Starting bid

Handmade Skull Fine Silver Pin by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings item
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings
$20

Starting bid

Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Skull Fine Silver Pin item
Handmade Skull Fine Silver Pin
$15

Starting bid

Handmade Skull Fine Silver Pin by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings item
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings
$20

Starting bid

Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Necklace item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Necklace
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Necklace by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Cross Charm with Pink Opal item
Handmade Cross Charm with Pink Opal
$20

Starting bid

Handmade Cross Charm with Pink Opal by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Skull Fine Silver Pin item
Handmade Skull Fine Silver Pin
$15

Starting bid

Handmade Skull Fine Silver Pin by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings item
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings
$20

Starting bid

Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings item
Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings
$20

Starting bid

Handmade Layered Turquoise & Sterling Silver Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Fish Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Fish Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Fish Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Oval Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Oval Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Oval Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Layered Turquoise Earrings item
Handmade Sterling Silver & Layered Turquoise Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Layered Turquoise Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Peace Sign Earrings item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Peace Sign Earrings
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Peace Sign Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Necklace item
Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Necklace
$20

Starting bid

Handmade Sterling Silver & Turquoise Flower Necklace by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Triangle Sterling Silver & Turquoise Earrings item
Handmade Triangle Sterling Silver & Turquoise Earrings
$20

Starting bid

Handmade Triangle Sterling Silver & Turquoise Earrings by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Fine Silver Turtle Pin item
Handmade Fine Silver Turtle Pin
$15

Starting bid

Handmade fine silver turtle pin by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Handmade Fine Silver Snake Pin item
Handmade Fine Silver Snake Pin
$15

Starting bid

Handmade fine silver snake pin by Silver Mesa Studio @silver_mesa_studio_llc www.instagram.com/silver_mesa_studio_llc/?igsh=Z2cxZzJhcDB2MnZt *Bid includes shipping*
Haircare Gift Bundle item
Haircare Gift Bundle
$35

Starting bid

Haircare bundle from @balayagedbeauty includes: - 1 8.5oz Moroccan Oil Hydrating Shampoo - 1 8.5oz Moroccan Oil Hydrating Conditioner - Moroccan Treatment Oil - Moroccan Oil Hair Perfume - Moroccan Oil Hand Cream - Scalp Scrubber Donated by balayagedbeauty.com *Bid includes shipping*
Wild n Fresh Treats Gift Bundle item
Wild n Fresh Treats Gift Bundle
$30

Starting bid

Wild n Fresh Treats Gift Bundle includes: - $30 Wild n Fresh Treats e-gift card - a grub mat, - Holisticanine supplement of the winner's choice (total $80 valu