Broadway Bootcamp: Building Confidence - Optional After Care (3:30-5:15 pm)

Broadway Bootcamp: Building - Opt. After Care - Non-Members
$118
After Care for Broadway Bootcamp: Building Performance Confidence
Aug 12-16 - 3:30-5:15 pm
Ages 10-17
*Note: Camper must be participating in the Broadway Bootcamp - Building Performance Confidence at CSMA to be eligible for Optional After Care.
After Care for Broadway Bootcamp: Building Performance Confidence
Aug 12-16 - 3:30-5:15 pm
Ages 10-17
*Note: Camper must be participating in the Broadway Bootcamp - Building Performance Confidence at CSMA to be eligible for Optional After Care.
Broadway Bootcamp: Building - Opt. After Care - Members
$88
After Care for Broadway Bootcamp: Building Performance Confidence
Aug 12-16 - 3:30-5:15 pm
Ages 10-17
*Note: Camper must be participating in the Broadway Bootcamp - Building Performance Confidence at CSMA to be eligible for Optional After Care.
After Care for Broadway Bootcamp: Building Performance Confidence
Aug 12-16 - 3:30-5:15 pm
Ages 10-17
*Note: Camper must be participating in the Broadway Bootcamp - Building Performance Confidence at CSMA to be eligible for Optional After Care.
Add a donation for Community School of Music and Arts
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!