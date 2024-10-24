Mezcal No ICE

Impacted community member / Anticarceral organizer
$15
Special rate for folks with more limited resources who are organizing against detention/incarceration and/or are impacted by those systems //
Tarifa especial para personas con recursos más limitados que se están organizando contra la detención/encarcelamiento y/o se ven afectadas por esos sistemas.
Special rate for folks with more limited resources who are organizing against detention/incarceration and/or are impacted by those systems //
Tarifa especial para personas con recursos más limitados que se están organizando contra la detención/encarcelamiento y/o se ven afectadas por esos sistemas.
Add a donation for Innovation Law Lab
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!