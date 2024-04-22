2024 WCHS Golf Scramble

Includes 2 4-person teams (18 holes of golf; cart rental; driving range; 2 drink tickets per person; on-course contests; dinner); banner day of event with logo; logo and "Event Sponsor" recognition on all promotional materials and social media. ONLY ONE AVAILABLE
Feline Feast (Dinner) Sponsor
$2,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Includes a 4-person team (18 holes of golf; cart rental; driving range; 2 drink tickets per person; on-course contests; dinner); logo prominently displayed at dinner and on event promotional materials. ONLY TWO AVAILABLE.
Happy Tails (Beverage Cart) Sponsor
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Includes a 4-person team (18 holes of golf; cart rental; driving range; 2 drink tickets per person; on-course contests; dinner); logo on beverage carts; logo on event promotional materials. ONLY TWO AVAILABLE.
Furry Friends (Team) Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Includes a 4-person team (18 holes of golf; cart rental; driving range; 2 drink tickets per person; on-course contests; dinner); and company logo displayed at a green
4-person Team
$600
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Includes 18 holes of golf; cart rental; driving range; 2 drink tickets per person; on-course contests; dinner
Lend a Claw (Hole) Sponsor
$150
Includes company logo displayed at a green
