Hidden Gems Lifestyle Memberships 2025

COUPLES Annual Membership
$399

Valid for one year

Regular price $799** Founding Members Limited-Time Offer ** One Couple Membership ** Includes 1 Free Admission to Grand Opening or HG Event of Your Choice

SINGLE WOMAN Annual Membership
$199

Valid for one year

Regular price $399** Founding Member Limited-Time Offer ** One Single Female Membership ** Includes 1 Free Admission to Grand Opening or HG Event of Your Choice

SINGLE MAN Annual Membership
$499

Renews yearly on: January 1

Regular price $999** Founding Member Limited-Time Offer ** One Single Male Membership ** Includes 1 Free Admission to Grand Opening or HG Event of Your Choice

Add a donation for Hidden Gems Lifestyle

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!