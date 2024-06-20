eventClosed

Silent Auction

Woodward Hotel - One Night Stay
Woodward Hotel - One Night Stay
$75

Welcome to The Woodward, an independent boutique hotel offering nine one-of-a-kind rooms in the heart of historic downtown Macon. For more information on rooms, visit https://www.thewoodwardhotel.com/ Valued at $280.
Ocmulgee Brewpub Basket
Ocmulgee Brewpub Basket
$45

Be the coolest kid at the party with an Ocmulgee Brewpub themed basket, featuring Ozark Trail Cooler, containing 2 growlers with a free fill each, a $25 gift card, 3 t-shirts and some stickers! Valued at $150. Ability to change shirt sizes at OBP, if needed.
Zen Basket (Homegrown Yoga & Z Beans)
Zen Basket (Homegrown Yoga & Z Beans)
$70

Get your zen on with this basket full of goodies made specifically for your relaxation. It includes a month of unlimited yoga at Homegrown Yoga, Z Beans Gold Card (10% off all orders for life), bottles of wine/rose, a candle, chocolate, bath bombs, stones, and a photo book of Macon. Valued at $250.
Barenaked Ladies Tour (4 Tix) + $50 La Bella Gift Card
Barenaked Ladies Tour (4 Tix) + $50 La Bella Gift Card
$65

Legendary rockers Barenaked Ladies are back and are bringing the In Flight Tour 2024 to the Macon City Auditorium on Friday, October 25th. They will be joined by special guest Toad the Wet Sprocket. Doors: 6:30PM | Show: 7:30PM Section 104, Row G. Grab some dinner and margaritas beforehand at La Bella Moreila with your $50 gift card! Valued at $450.
$50 Churchills on Cherry Gift Card + La Marca Prosecco
$50 Churchills on Cherry Gift Card + La Marca Prosecco
$20

Enjoy a bottle of La Marca Prosecco before heading to Churchills on Cherry. Churchills on Cherry is a beautiful upscale Cigar lounge that offers fine cigars, amazing drinks, and nice, relaxed ambience to enjoy yourself in. Valued at $65.
Ocmulgee Outfitters Swag + $25 Bike Tech Gift Card
Ocmulgee Outfitters Swag + $25 Bike Tech Gift Card
$30

Deck yourself out in a hat, t-shirt, and Nalgene from Ocmulgee Outfitters, Central Georgia's premier retailer for all outdoor gear and active clothing. Score $25 from Bike Tech, Macon's go-to bike shop that contains an extensive selection of new and used bikes and accessories, catering to all ages, skill levels, and budgets. Valued at $100.
The Rabbit Hole Bundle (Gardening Supplies + $25 Gift Card)
The Rabbit Hole Bundle (Gardening Supplies + $25 Gift Card)
$30

Tap into your gardening skills with a new watering can, shears, and seeds from The Rabbit Hole! Grab yourself something extra with a $25 gift card to the store. Valued at $80.
1 Month Unlimited Classes @ Sparks Yoga + Wild Roam Club
1 Month Unlimited Classes @ Sparks Yoga + Wild Roam Club
$45

Enjoy a month of unlimited yoga at Sparks Yoga, offering AlReal Yoga, Hot Power Yoga, Flow Yoga and Gentle Yoga to satisfy anyone's fix. After a sesh, light your own Wild Roam Club lo-fi candle and grab your new bar soap for a relaxing evening! Valued at $154.
1 Month Unlimited Classes @ Pure Barre
1 Month Unlimited Classes @ Pure Barre
$40

Immerse yourself in the Pure Barre Experience and explore the benefits of a low-impact, high-intensity workout. Target every major muscle group in 50 minutes or less in a safe, low-impact manner through controlled, purposeful movements. Comes with Pure Barre branded koozie, sweat towel, and water bottle. Valued at $200.
RIXN Golf Club Cleaner
RIXN Golf Club Cleaner
$40

Achieve cleaner golf clubs in a fraction of the time with the scrub-box pro. The first ever at home golf club cleaning system! Comes with a scrub brush, tumblr, and stickers. Valued at $295.
Family of Four Bundle (Macon Bacon, Sports HOF, Sparks Yoga)
Family of Four Bundle (Macon Bacon, Sports HOF, Sparks Yoga)
$40

Grab your family of four for an all day outing with these 3 fun experiences: -A Macon Bacon Game that comes with all-you-can- eat food and a MB hat -Free admission to the Georgia Sports Hall of Fame -A free class for your whole family at Sparks Yoga Valued at $192.
Macon Pops (4 Tix) + $50 Oliver's Corner Bistro Gift Card
Macon Pops (4 Tix) + $50 Oliver's Corner Bistro Gift Card
$60

Join Macon Pops Friday, August 16th at Hawkins Arena at Mercer University for a night of funk beats and soulful rhythms that will have you dancing 'til dawn. Four (4) General Admission Tickets. Enjoy a nice dinner before with a $50 Gift Card to Oliver's Corner Bistro, one of Macon's finest gems! Valued at $150.
Orange Theory Swag + $25 Run Fit Sports Gift Card
Orange Theory Swag + $25 Run Fit Sports Gift Card
$25

Start your OrangeTheory class in style with a new fanny pack, hat, t-shirt, and warm blanket. Hop on over to Run Fit Sports afterwards to spend a $25 on new shoes or accessories. Valued at $75.
Macon Beer Fest (2 Tix) + Barks n Brews
Macon Beer Fest (2 Tix) + Barks n Brews
$30

Two (2) general admission tickets to the 14th annual Macon Beer Fest, scheduled for Saturday, October 19, 2024. Head on over to Barks n Brews, Macon's premier dog park in your new branded t-shirt. Comes with Two (2) 1/2 price day passes. Valued at $125.
2 Potted Planters
2 Potted Planters
$45

Take home two beautiful matching planters with flowers from Wimberly Treadwell, who has been practicing landscape architecture since the early 80's. She knows what she's doing! Valued at $150-200.
Bragg Jam Signed Poster (& 2 Tix) + $25 Fall Line Gift Card
Bragg Jam Signed Poster (& 2 Tix) + $25 Fall Line Gift Card
$60

Score two (2) tickets to Bragg Jam, Macon's concert crawl showcasing the best music, arts, and culture of the Southeast. Comes with a 2023 SIGNED lineup. Hop on over to grab some beers at Fall Line Brewery with your $25 gift card as you enjoy the festivities throughout the day. Valued at $125.
$20 Hello Boba Gift Card + Z Beans Gold Card
$20 Hello Boba Gift Card + Z Beans Gold Card
$35

Grab a $20 gift card from Hello Boba AND one of their reusable cups - get 20% off your Boba drink order EVERY TIME. Continue the discounts with a Z Beans Gold Card, which offers 10% off all orders for life. Valued at $90.
Books by local photographer, Curtis Hertwig
Books by local photographer, Curtis Hertwig
$25

Images of downtown Macon, Georgia shot from an aerial perspective. "200 Feet above Macon" Softcover. "Georgia Courthouses" Hardcover. Valued at $100.
Dinner for 2 @ IVP + $60 to Theatre Macon
Dinner for 2 @ IVP + $60 to Theatre Macon
$30

Grab a dinner for two at the best pizza in town at Ingleside Village Pizza! Hop over to Theatre Macon for a show after with $60 to choose a show! Valued at $105.
$75 The 567 Gift Card
$75 The 567 Gift Card
$30

The 567 is bringing creative life to downtown Macon through exhibits, art classes, creative events, and small business development. The gift card is redeemable for any of the art classes. Classes range from paint and sip to pottery and from photography to oil painting. Valued at $75.
Ocmulgee Mounds Association
Ocmulgee Mounds Association
$30

Grab your OMA merch collection and a year membership at the Stone Creek level. Valued at $75.
Woodlands Coffee Roasters & Cafe
Woodlands Coffee Roasters & Cafe
$15

Woodlands Roasters T-shirt and bag of coffee. Valued at $40.
Locally Handmade Birdhouse
Locally Handmade Birdhouse
$15

Beautiful mid-sized birdhouse by David Gardner. Valued at $50.
One (1) 5k/10k Registration for Labor Day Road Race
One (1) 5k/10k Registration for Labor Day Road Race
$10

