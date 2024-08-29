Mustard Seed Generation
RECORDING TICKETS: 2024 National Summit for Korean American Mental Health Professionals
[RECORDING] Licensed Professionals
$79
add
[RECORDING] Associate Professionals
$59
add
[RECORDING] Graduate Level Student Professionals
$30
Undergraduate and Graduate Student Ticket
Undergraduate and Graduate Student Ticket
seeMoreDetailsMobile
add
[RECORDING] Allied Professionals
$79
(i.e. non-profit professionals, ministry leaders, etc.)
(i.e. non-profit professionals, ministry leaders, etc.)
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout