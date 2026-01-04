2026 COPS FOR KOPS VOLUNTEER SIGN-UP

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About this event
Hershey, PA 17033, USA
Unload vehicles, set up raffle tables, merchandise tables, sponsor ads, section rope-off, misc duties.
Set-up, tear down, help sell & package merchandise.
Set-up, sell raffle tickets
Sell raffle tickets, assist w winners & tear down
Includes runner, duties as necessary
Includes runner, duties as necessary
Remove & compile sponsor signs, load unclaimed raffle items to cars, pack & load merchandise items.
Guide guests after registration to AACA area to tour & to basement where event takes place. (4)
Assist in scanning tickets with registration (3)
Assist with raffle set up & sales.
Tear down raffle materials & load with unclaimed raffle items.
Load centerpieces
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