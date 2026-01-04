Cops For Kops Charity Hockey

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About this event

Sales closed

2026 COPS FOR KOPS VOLUNTEER SIGN-UP

Giant Center & AACA Museum 161 Museum Dr

Hershey, PA 17033, USA

SET-UP 10:00AM ARRIVAL @GC
Free

Unload vehicles, set up raffle tables, merchandise tables, sponsor ads, section rope-off, misc duties.

Merchandise Set-up & Sales
Free

Set-up, tear down, help sell & package merchandise.

Raffle Sales & Set-Up 1030 - 1:45
Free

Set-up, sell raffle tickets

Raffle Sales & Tear Down 1:30 - Close
Free

Sell raffle tickets, assist w winners & tear down

General Duties - 11am ARRIVAL - 1:30PM
Free

Includes runner, duties as necessary

General Duties - 1:15PM - EVENT END
Free

Includes runner, duties as necessary

TEAR DOWN - 3RD PERIOD OF GAME
Free

Remove & compile sponsor signs, load unclaimed raffle items to cars, pack & load merchandise items.

AFTER PARTY Registration 4:30pm - 6:15pm (AT AACA)
Free

Guide guests after registration to AACA area to tour & to basement where event takes place. (4)

Assist in scanning tickets with registration (3)

AFTER PARTY RAFFLE SALES 4:30pm - 7pm
Free

Assist with raffle set up & sales.

AFTER PARTY TEAR DOWN 9PM-??
Free

Tear down raffle materials & load with unclaimed raffle items.

Load centerpieces

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